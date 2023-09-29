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የአመቱ የመጨረሻው ሱፐር ሙን ሰማይን ያበራል።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 29, 2023
የአመቱ የመጨረሻው ሱፐር ሙን ሰማይን ያበራል።

የዓመቱ የመጨረሻው ሱፐር ጨረቃ ዛሬ ምሽት የሌሊት ሰማይን ያበራል, ይህም ለዋክብት እይታ አስደናቂ እይታ ይሰጣል. ይህ በ2023 ተከታታይ የአራት ሱፐር ጨረቃዎች ማብቃቱን የሚያመለክት ሲሆን ሁለቱ በጁላይ ወር ውስጥ ይከሰታሉ።

ሱፐርሙን፣ እንዲሁም ፔሪጂ-ሲዚጂ በመባልም የሚታወቀው፣ ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ወደ ምድር ከምትቀርበው ቅርበት ጋር የሚገጣጠም ሙሉ ወይም አዲስ ጨረቃን ያመለክታል። በዚህ ጊዜ, ጨረቃ ከተለመደው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ትመስላለች.

የዛሬው ምሽት ሱፐር ሙን በ18፡45 BST ላይ በደመቀ ሁኔታ እንደሚያደምቅ ይጠበቃል፣ ይህም የሰማይ ተመልካቾችን በሚያንጸባርቅ ድምቀቱ ይማርካል። ጨረቃ ወደ ምድር በጣም ቅርብ በምትሆንበት ጊዜ ብሩህነቷ እየጨመረ ይሄዳል ፣ ይህም አስደናቂ የሰማይ ማሳያን ይፈጥራል።

የሱፐርሙን ክስተቶች በጣም የሚጠበቁ ሆነዋል እና ከመላው አለም አድናቂዎችን ይስባሉ። ልዩ የሆነው ክስተት የሰለስቲያል ጓደኛችንን ውበት እና ታላቅነት በቅርብ ለመመስከር ያልተለመደ እድል ይሰጣል።

የሱፐር ጨረቃዎች ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አሁንም የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ቢሆንም የእይታ ተጽኖአቸው የማይካድ ነው። በሰማይ ላይ ያለው ግዙፍና የሚያብረቀርቅ ኦርብ የሰው ልጆችን ለረጅም ጊዜ ሲማርክ እና ሲያነሳሳ ቆይቷል፣ ይህም ባለቅኔዎችን፣ አርቲስቶችን እና ህልም አላሚዎችን በታሪክ ውስጥ እንዲፈጠር አድርጓል።

የዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ጨረቃ ብቅ ስትል የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ማድረጉን እና ዛሬ ማታ ወደ ሰማይ ለመመልከት ግልፅ ቦታ ይፈልጉ። የአጽናፈ ዓለሙን ድንቆች እና ምስጢራት የሚያስታውሰን ማራኪ ተሞክሮ ነው።

ምንጭ፡ [ምንጭ ስም] (ምንጭ URL)

ትርጓሜዎች
– ሱፐር ሙን፡- ሙሉ ወይም አዲስ ጨረቃ ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ወደ ምድር ከምትቀርበው ቅርበት ጋር የሚገጣጠም ነው።
- Perigee-syzygy፡- የጨረቃን ከምድር እና ከፀሀይ ጋር መጣጣምን ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ሲሆን ይህም ሙሉ ወይም አዲስ ጨረቃን ያስከትላል።

ምንጮች:
- [ምንጭ ስም]
- [ምንጭ ስም]

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