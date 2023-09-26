ለ 2023 ብርቅ የአራት ሱፐር ጨረቃዎች ሩጫ በዚህ አርብ ያበቃል

ማጠቃለያ:
በዚህ አርብ ምሽት በ 2023 የአራት ሱፐር ጨረቃዎች ያልተለመደ ክስተት ያበቃል። ሙሉ ጨረቃዎች ከወትሮው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ የሚመስሉት ሱፐር ጨረቃዎች በአለም ዙሪያ ያሉ የሰማይ ተመልካቾችን ይማርካሉ። ይህ እስከ ሴፕቴምበር 2024 ድረስ ሱፐርሙን ለማክበር የመጨረሻው እድል ይሆናል።
ሱፐር ጨረቃዎች የሚከሰቱት ሙሉ ጨረቃ በመሬት ዙሪያ ባለው ሞላላ ምህዋር ውስጥ ካለው ቅርብ ቦታ ጋር ሲመሳሰል ነው፣ ይህም ፔሪጌ ይባላል። በውጤቱም, ጨረቃ ከተለመደው ሙሉ ጨረቃ እስከ 14% ትበልጣለች እና 30% ብሩህ ትመስላለች.
የሱፐርሙን ክስተት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ተወዳጅነት አግኝቷል, አማተር እና ባለሙያ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ይስባል. እነዚህ የሰማይ ዝግጅቶች ተመልካቾችን የሚያስገርም እና ለፎቶግራፍ እና ለዋክብት እይታ ልዩ እድሎችን የሚሰጥ ምስላዊ ትዕይንት ይሰጣሉ።
ምንም እንኳን ሱፐር ጨረቃዎች በሳይንሳዊ መልኩ ጠቃሚ ባይሆኑም, ለህዝብ ፍላጎት ለሥነ ፈለክ ጥናት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና ሰዎች ከአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ጋር እንዲገናኙ ያነሳሳሉ. ብዙ አድናቂዎች የኮስሞስን ውበት እና ታላቅነት ለማድነቅ እነዚህን ክስተቶች በጉጉት ይጠብቃሉ።
ሱፐር ጨረቃዎች አስደናቂ የእይታ ተሞክሮ ሲፈጥሩ፣ በማዕበል እና በምድር አካባቢ ላይ ያላቸው ተፅእኖ አነስተኛ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ሱፐር ጨረቃዎች የተፈጥሮ አደጋዎችን አያመጡም ወይም በሰው ባህሪ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አያመጡም።
ስለዚህ፣ የእርስዎን የቀን መቁጠሪያዎች ምልክት ማድረግዎን ያረጋግጡ እና በዚህ አርብ የ2023 የመጨረሻውን ሱፐርሙን ለመመስከር እድሉን ይውሰዱ። ይህንን የሰማይ ድንቅ ነገር በመነጽርዎ ማንሳትዎን አይርሱ ወይም በቀላሉ በሌሊት ሰማይ ውበት ለመደነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።
ትርጓሜዎች
– ሱፐር ሙን፡ ሙሉ ጨረቃ ጨረቃ ወደ ምድር ከምትቀርበው ቅርበት ጋር የሚገጣጠም ሲሆን ይህም ከወትሮው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ያደርገዋል።
- Perigee: ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ የጨረቃ ሞላላ ምህዋር ውስጥ ያለው ነጥብ።
ምንጮች:
- ጽሑፍ በዊሊያም አዳኝ ለ Mailonline