የዩካሪዮት ውስብስብነት እና ልዩነት፡ በቅርብ ጊዜ የተገኙ ግኝቶች በዝግመተ ለውጥ ግንኙነቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል

Eukaryotes ከእንስሳት እና ከዕፅዋት እስከ ፈንገሶች እና ፕሮቲስቶች ያሉ እጅግ በጣም ብዙ ህዋሳትን ያጠቃልላል። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ስለ እነዚህ ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ባህሪያት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይፋ አድርገዋል፣ ይህም ግንኙነታቸውን እና ልዩ ችሎታቸውን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ይሰጣሉ።

በ E. Hehenberger et al. በጆርናል ኦፍ ኢውካርዮቲክ ማይክሮባዮሎጂ የታተመ አንድ አስደናቂ ግኝት የፓራባሳሊያ ሁለት አዳዲስ ሲምቢዮኖችን መለየትን ያካትታል። ስም Snyderella spp. እና ዳይሞኒፋ ጄን. እ.ኤ.አ.፣ እነዚህ ሲምቢዮኖች በደቡብ አሜሪካ ሩጊተርምስ ምስጦች ውስጥ ተገኝተዋል። የእነዚህ ሲምቢዮኖች በጣም አስገራሚው ገጽታ የሚሽከረከር "ጭንቅላት" የሚያካትት ልዩ የሕዋስ አወቃቀራቸው ነው። ይህ ግኝት የዚህን ማራኪ ባህሪ ትይዩ ዝግመተ ለውጥን ይጠቁማል።

በተጨማሪም በተፈጥሮ ማይክሮባዮሎጂ በኤስ ሄስ እና ሌሎች የታተመ ጥናት። ከ rotary eukaryotic flagellum ጋር በተፈጥሮ የተገኘ ቶሮይድ ማይክሮስዊመር ያስተዋውቃል። ይህ ያልተለመደ ፍጡር በ eukaryotes ውስጥ የሚገኙትን ውስብስብ የማነቃቂያ ዘዴዎችን ያሳያል፣ ይህም አስደናቂ የመንቀሳቀስ ችሎታቸውን እንድንገነዘብ የበለጠ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በጆርናል ኦፍ ኢውካርዮቲክ ማይክሮባዮሎጂ ውስጥ በታተመ የተለየ ምርመራ K. More፣ AGB Simpson እና S. Hess ሁለት አዳዲስ የፕላኮፐስ የባህር ላይ ዝርያዎችን ይገልጻሉ። እነዚህ ዝርያዎች የቴትራሰልሚስን ክፍል የመበሳት ልዩ ችሎታ አላቸው, በዚህም በባህር አከባቢዎች ውስጥ የአዳኝ አዳኝ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ግንዛቤን ያሳድጋል.

ስለ Rhizaria የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እውቀት በመጨመር፣ የዩኩሪዮቲክ ማይክሮባዮሎጂ ጆርናል ስለ ሴሪኮምይክሳ ፐርሉሲዳ ጄን. እና sp. ኖቭ.፣ የቫምፒሬሊድ አሜባe ጥልቅ ቅርንጫፍ የዘር ሐረግ ያዳበረ ተወካይ። ይህ ግኝት ጥልቅ የዘር ሀረጎችን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል እና ስለ ራሂዛሪያ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።

እነዚህ ጥናቶች፣ እንደ Trends in Ecology and Evolution፣ Journal of Eukaryotic Microbiology እና Nature Microbiology ባሉ በተከበሩ መጽሔቶች ላይ የታተሙት የዩካሪዮቲክ ብዝሃነት እና የዝግመተ ለውጥን ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት የሚደረገውን ተከታታይ ጥረቶች በምሳሌነት ያሳያሉ። በተለያዩ የዩኩሪዮቲክ ቡድኖች መካከል ያለውን ግንኙነት በመግለጥ እና ልዩ ባህሪያቸውን እና ችሎታቸውን በማብራት እነዚህ ግኝቶች በምድር ላይ ስላለው አስደናቂ የህይወት ውስብስብነት ያለንን አድናቆት ያጎላሉ።

