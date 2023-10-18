ሰፊው ዩኒቨርስ፡ ክብ ካርታ ተገለጠ

ሥዕላዊው ፓብሎ ካርሎስ ቡዳሲ የአጽናፈ ዓለምን ስፋት የሚገልጽ አስደናቂ ክብ ካርታ ሠርቷል። ይህ ውስብስብ ካርታ የፀሐይ ስርዓቱን በመሃል ላይ ያሳያል፣ ሚዛኑ ቀስ በቀስ ወደ ውጫዊው ጠርዞች በመቀነሱ በጣም ሩቅ እና ግዙፍ መዋቅሮችን በሚታዩ የዩኒቨርስ ሉል ውስጥ ያሳያል።
የቡዳሲ አፈጣጠር አስደናቂ እይታ ብቻ ሳይሆን አስደናቂውን የአጽናፈ ሰማይ ስፋት ለማስታወስም ያገለግላል። የፀሐይ ስርዓቱን በመሃል ላይ በማስቀመጥ ካርታው በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለንን አቋም ያጎላል, ይህም ከፕላኔታችን ሰፈር ባሻገር የሰማይ አካላትን እና አወቃቀሮችን መጠን እና መጠን እንድናደንቅ ያስችለናል.
በቡዳሲ ጥበባዊ ሥዕላዊ መግለጫ ለተማረኩ፣ በእሱ ድረ-ገጽ ላይ ተጨማሪ የአጽናፈ ሰማይ ውክልናዎች አሉ። ጎብኚዎች ስለ ኮስሞስ ልዩ ጥበባዊ ትርጉሞችን የሚያሳዩ ሌሎች ህትመቶችን፣ ፖስተሮችን እና ምርቶችን ማሰስ ይችላሉ።
ይህንን ክብ ካርታ በምንመለከትበት ጊዜ፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በታላቅ ታፔላ ውስጥ ያለን ትሁት ቦታ እናስታውሳለን። የመደነቅ እና የማወቅ ጉጉትን ያነሳሳል፣ ይህም ወደ ውጫዊ የጠፈር ጥልቀት እንድንመረምር ይገፋፋናል። በዚህ ሰፊ ቦታ፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድንቅ ነገሮች ግኝታችንን ይጠባበቃሉ፣ እና የቡዳሲ ካርታ ለዚህ የጠፈር ጉዞ መግቢያ በር ሆኖ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
- ሊታይ የሚችል አጽናፈ ሰማይ፡- ከምድር የሚታየው የአጽናፈ ሰማይ ክልል፣ በብርሃን ፍጥነት እና በአጽናፈ ሰማይ ዕድሜ የተገደበ።
- የፀሐይ ስርዓት፡- እንደ ፀሐይ ያሉ ኮከብን እና በዙሪያው የሚዞሩ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ አስትሮይድ እና ኮከቦች ያሉበት ስርዓት ነው።
ምንጭ:
- መረጃ በፓብሎ ካርሎስ ቡዳሲ የቀረበ።