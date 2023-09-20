የአጽናፈ ሰማይን የመጀመሪያ ዓመታት ማሰስ፡ የክትትል ኮስሞሎጂ እና የሬዲዮ ሙከራዎች

በማክጊል ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሲንቲያ ቺያንግ ሁል ጊዜ በእጆቿ ለመስራት ይሳባሉ። ይህ ስሜት ወደ ኦብዘርቬሽናል ኮስሞሎጂ ዘርፍ አድርሷታል፣ የጽንፈ ዓለሙን የመጀመሪያ አመታት መረጃዎች በመሰብሰብ የኮስሞስን አመጣጥ እና እድገት ታጠናለች።
የቺያንግ ጉዞ ወደ ኦብዘርቬሽናል ኮስሞሎጂ የጀመረችው በካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ማመልከቻ ስታስገባ ላብራቶሪ ስትጎበኝ ነው። እሷም ወዲያውኑ በቫኩም መሳሪያዎች እና ክሪዮስታቶች ተማርካለች, እና ይህን መስክ ለመከታተል እንደምትፈልግ አወቀች. የዶክትሬት ዲግሪዋን ካጠናቀቀች በኋላ የፕላንክ ቴሌስኮፕ የሳይንስ ቡድንን ተቀላቀለች የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ)። ሆኖም ቺያንግ የራሷን መሣሪያ በመገንባት መሥራት ፈለገች።
ቀጣይ እርምጃዎቿን ስታሰላስል ቺያንግ ለሳውዝ ዋልታ ቴሌስኮፕ የክረምት ወቅት ሳይንቲስት በመሆን አንድ አመት በደቡብ ዋልታ አሳለፈች። እዚያ በነበረችበት ጊዜ የኮስሚክ የሬዲዮ ሞገዶች ፍላጎት ነበራት እና ከጠፈር ማይክሮዌቭስ ወደ ኮስሚክ ራዲዮ ሞገዶች ተሸጋግራለች። ቺያንግ ከመጀመሪያዎቹ የዩኒቨርስ ወሳኝ ዘመናት በተለይም የጨለማው ዘመን እና የጠፈር ጎህ የራዲዮ ምልክቶችን መለየት የሚችሉ መሳሪያዎችን በመገንባት፣ በማሰማራት እና በመስራት ላይ ያተኮረ ነው።
የጨለማው ዘመን የሚያመለክተው አጽናፈ ሰማይ በዋነኝነት በገለልተኛ ሃይድሮጂን ጋዝ የተዋቀረበትን ጊዜ ነው። የመጀመሪያዎቹ ኮከቦች ሲፈጠሩ የጠፈር ንጋት ትንሽ ቆይቶ ተከስቷል። እነዚህ ዘመናት ለመታዘብ ፈታኝ ናቸው፣ ተመራማሪዎች በምድር ላይ ካሉት ኮስሞስ ውስጥ ያለውን ጣልቃገብነት ለመቀነስ ወደ ሩቅ ስፍራዎች እንዲሄዱ ይጠይቃሉ።
የቺያንግ በእጅ የተሰሩ መሳሪያዎች አላማቸው ከመጀመሪያው የጠፈር ፀሐይ መውጣት እና ከጨለማው ዘመን በፊት የነበረውን ብርሃን ለመያዝ ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ EDGES የተባለ አንድ ቡድን ብቻ ከጠፈር ንጋት ዘመን ሊታዩ የሚችሉ ምልከታዎችን ሪፖርት አድርጓል፣ ነገር ግን ውጤታቸው አሁንም ከሌሎች መሳሪያዎች ማረጋገጫ ወይም ውድቅ ያስፈልገዋል።
ከኳንታ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ፣ ቺያንግ በደቡብ ዋልታ ያጋጠማትን ተሞክሮ፣ በክትትል ኮስሞሎጂ ውስጥ ስላደረገችው ልዩ ስራ እና ምስጢራትን በሳይንሳዊ ምርምር የመፍታት ጉጉትን ትናገራለች።
ትርጓሜዎች
ምልከታ ኮስሞሎጂ፡- የምልከታ መረጃዎችን በማሰባሰብ እና በመተንተን የአጽናፈ ዓለሙን አመጣጥ ፣ አወቃቀር እና ዝግመተ ለውጥ ጥናት።
የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ) የጥንት አጽናፈ ሰማይን ለማጥናት የሚያገለግለው ከቢግ ባንግ የተገኘ የሪሊክ ጨረር።
የጨለማ ዘመን; በመጀመሪያ አጽናፈ ዓለም ውስጥ አጽናፈ ሰማይ በዋነኝነት በገለልተኛ ሃይድሮጂን ጋዝ የተዋቀረበት ወቅት ነበር ፣ በዚህም ምክንያት ከዋክብት እና ጋላክሲዎች የሌሉበት ጨለማ ሰማይ አስከትሏል።
የኮስሚክ ንጋት፡ የመጀመሪያዎቹ ከዋክብት መፈጠር የጀመሩበት ዘመን የጨለማው ዘመን ፍጻሜ ነው። እነዚህ ቀደምት ከዋክብት በአሁኑ ጊዜ ከሚታዩት ከዋክብት የተለዩ ነበሩ።
21-ሴንቲሜትር መስመር; ልዩ የሬዲዮ ሞገድ ርዝመት በሃይድሮጂን አተሞች የሚወጣ ሲሆን ይህም በአጽናፈ ሰማይ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ ዘመናትን ለማጥናት ሊያገለግል ይችላል።
ምንጮች:
ምንጭ፡- Quanta Magazine
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