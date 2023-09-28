የፀሃይ ስርአቱ በአመጽ ግጭቶች እና በሜትሮ ተጽእኖዎች የተሞላ ነው። ነገር ግን፣ በምድር ላይ እነዚህ ምልክቶች ብዙ ጊዜ ብርቅ እና የተደበቁ ናቸው። እንደ ጨረቃ ወይም ሜርኩሪ ሳይሆን የምድር ጉድጓዶች እንደ ንፋስ፣ ውሃ እና ፕላስቲን ቴክቶኒክ ባሉ የተፈጥሮ ሂደቶች ተሰርዘዋል። አንዳንድ እሳተ ገሞራዎች ወደ ምድር ቅርፊት ተወስደዋል፣ ሌሎች ደግሞ በበረዶ ንጣፍ፣ በውሃ አካላት ወይም በደለል ሽፋን ስር ተደብቀዋል። ይህም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በፕላኔታችን ላይ ያሉ ጉድጓዶችን ለማወቅ እና ለማጥናት አስቸጋሪ አድርጎታል።
የሳይንስ ሊቃውንት ጉድጓዶች መኖራቸውን ለመለየት እና ለማረጋገጥ በርካታ ዘዴዎችን አዘጋጅተዋል. በጣም አስተማማኝ ከሆኑ ጠቋሚዎች አንዱ የተደናገጠ ኳርትዝ መኖሩ ነው, ይህም ድንገተኛ ግፊት መጨመርን የሚያሳይ የድንጋይ አይነት ነው, በተለይም በተፅዕኖ ክስተት ምክንያት. ሌላው ገላጭ ምልክት በተፅዕኖ ቦታዎች ላይ ብቻ የሚገኙ የሾጣጣ ቅርጽ ያላቸው የሻተር ኮኖች መፈጠር ነው። በተጨማሪም ፣ ከፍተኛ ግፊት ያለው ፖሊሞፈርስ ፣ የተሻሻለ ክሪስታል መዋቅር ያላቸው በአጉሊ መነጽር የሚታዩ የድንጋይ እህሎች ፣ እሳተ ገሞራ መኖሩን የበለጠ ያረጋግጣል።
ተፈታታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩትም ተመራማሪዎች በምድር ላይ ብዙ የተደበቁ የሜትሮ ቋጥኞችን ማግኘት ችለዋል። አንዳንድ ታዋቂ ምሳሌዎች እዚህ አሉ
1. የሂዋታ ግላሲየር ተጽእኖ እሳተ ገሞራ፡ በሰሜን ምዕራብ ግሪንላንድ ከአንድ ኪሎ ሜትር የበረዶ ግግር በታች ተደብቆ፣ ይህ 31 ኪሎ ሜትር ዲያሜትር ያለው እሳተ ገሞራ እስከ 2018 ድረስ ሳይታወቅ ቀርቷል። ተፅዕኖው ከ58 ሚሊዮን አመታት በፊት የተከሰተ እንደሆነ ይታመናል እናም በሰሜናዊው በጣም የሚታወቀው እሳተ ጎመራ ነው።
2. Chesapeake Bay Meteor Crater፡- በመቶዎች ከሚቆጠሩ ሜትሮች ደለል በታች ተደብቆ የሚገኘው ይህ ግዙፍ የሜትሮ ቋጥኝ እ.ኤ.አ. በ1983 ተገኝቷል። ተፅዕኖው ከ35 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ ሱናሚ አውሮፓ ደርሶ የቼሳፒክ ቤይ ምስረታ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።
3. የሱድበሪ ተፋሰስ፡ ከ1.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በኦንታሪዮ፣ ካናዳ የተመሰረተው ይህ የተሸረሸረው ቋጥኝ በምድር ላይ ካሉት ትልቅ ተፅዕኖዎች አንዱ ነው። ተፅዕኖው የተከሰተው ከኮሜት ነው እና የቀለጠ ድንጋይ ከመጎናጸፊያው ወደ ተፋሰሱ እንዲወጣ አደረገ፣ ኤጀካ በመላው ዓለም ተበታትኗል።
4. ቺክሱሉብ፣ የዳይኖሰር ገዳይ፡- በሜክሲኮ የባህር ዳርቻ ላይ የሚገኘው የቺክሱሉብ ተፅዕኖ ቋጥኝ የተከሰተው ለዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት የሆነው አስትሮይድ ነው። ይህ 180 ኪሎ ሜትር ዲያሜትር ያለው ተፋሰስ የተገኘው ከአስር አመታት በኋላ ነው ሳይንቲስቶች ከምድር ውጭ የሆነ የቁስ ንብርብር ለይተው ካወቁ በኋላ ተጽኖው ከጅምላ መጥፋት ክስተት ጋር ያለውን ግንኙነት ያረጋግጣል።
5. ናዲር፡ በግማሽ ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ደለል ውስጥ የተቀበረው ይህ በምዕራብ አፍሪካ የባህር ዳርቻ በናዲር የባህር ዳርቻ አቅራቢያ የሚገኘው እሳተ ገሞራ እ.ኤ.አ. በ 2020 ተገኝቷል። ከቺክሱሉብ ተጽዕኖ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ የተፈጠረ እና በርካታ የአስትሮይድ ተፅእኖዎችን በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል። .
6. Yilan Crater፡ በ2021 በቻይና ደኖች ውስጥ የተገኘ፣ Yilan Crater ከ46,000 እስከ 53,000 ዓመታት በፊት ተከስቷል ተብሎ የሚገመተው ትክክለኛ የቅርብ ጊዜ ተፅእኖ ከፊል ቅሪት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ 100,000 ዓመት በታች ያለው ትልቁ የታወቀው ጉድጓድ ነው.
7. ሚቲዎሪክ ወይን፡ በደቡባዊ ፈረንሳይ 200 ሜትር ስፋት ያለው የመንፈስ ጭንቀት “Domaine du Météore” የሚባል የወይን ፋብሪካ ይገኝበታል። መጀመሪያ ላይ እንደ ቀልድ ቢታሰብም, የሜትሮ ተጽእኖ ውጤት እንደሆነ ይታመናል.
በድብቅ የሜትሮ ቋጥኞች ላይ የተደረገ ጥናት ስለ ምድር የአጽናፈ ሰማይ የቦምብ ጥቃት ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህ ግኝቶች የፕላኔታችንን ተለዋዋጭነት እና ተጽእኖዎች የፕላኔቷን ገጽታ እና ስነ-ምህዳራዊ ስርአቶችን በመቅረጽ ረገድ ያደረጉትን ጉልህ ሚና ያሳያሉ።
ምንጮች:
- ጆንሰን, ቢ (2021). በፑርዱ ዩኒቨርሲቲ የምድር፣ የከባቢ አየር እና የፕላኔት ሳይንስ ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ከሆኑት ከብራንደን ጆንሰን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ።
- የጂኦሎጂ ጆርናል. (2020) በምድር ላይ ተፅእኖ ያላቸው መዋቅሮች. JSTOR, የጂኦሎጂ ጆርናል, 128 (6), 691-694.