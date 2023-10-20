በኮሎራዶ ውስጥ የCU Boulder ኢኮኖሚ ተፅእኖ 4.3 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል

በCU Boulder's Leeds School of Business በቢዝነስ ጥናትና ምርምር ክፍል የተደረገ አዲስ ጥናት ዩኒቨርስቲው በ4.3-2022 የበጀት አመት በድምሩ 23 ቢሊዮን ዶላር በጠቅላላ በኮሎራዶ ግዛት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ እንዳመጣ አረጋግጧል። ይህም ካለፈው ዓመት የ3.3 ነጥብ XNUMX ቢሊዮን ዶላር ጭማሪ አሳይቷል።
ጥናቱ ለCU Boulder ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ አስተዋጽኦ ያደረጉ የተለያዩ ሁኔታዎችን ተንትኗል። ዩኒቨርሲቲው በአጠቃላይ 19,189 መምህራንን፣ ሰራተኞችን እና ተማሪዎችን የቀጠረ ሲሆን በድምሩ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ደሞዝ እና ጥቅማጥቅሞች ወጪ። ይህ የስራ ስምሪት 1.8 ቢሊዮን ዶላር ቀጥተኛ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ የፈጠረ ሲሆን ይህም ደመወዝን ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲው ከአገር ውስጥ አቅራቢዎች ለሸቀጦች እና አገልግሎቶች የሚያወጣውን ወጪ ያጠቃልላል።
በተጨማሪም በምርምር እና በቴክኖሎጂ ሽግግር የተገኘው የCU Boulder ቀጥተኛ ያልሆነ እና የመነጨ ተፅእኖ የኩባንያውን እድገት እና የስራ እድል በመፍጠር አጠቃላይ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ተፅእኖ አስገኝቷል። እንደ የዋጋ ግሽበት፣የሰራተኛ ወጪ መጨመር እና የተሻሻለ የመረጃ ጥራት ለኮሎራዶ የተመደቡ ተጨማሪ ወጭዎች ያሉ ምክንያቶች ለተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ አስተዋፅዖ አድርገዋል። CU Boulder ለቦልደር ሜትሮፖሊታን ስታቲስቲክስ አካባቢ ትልቁ ኢኮኖሚያዊ አስተዋፅዖ አበርክቷል እንዲሁም ለአካባቢው ኢኮኖሚ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የCU Boulder የምርምር ወጪ 643 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን በዚህም ምክንያት 1.2 ቢሊዮን ዶላር ኢኮኖሚያዊ አስተዋፅኦ አድርጓል። የዩኒቨርሲቲው የሀገር ውስጥ ያልሆኑ ተማሪዎች እና የጎብኝዎች ወጪ 777 ሚሊዮን ዶላር የደረሰ ሲሆን ይህም ለኪራይ ፣ ለግሮሰሪ ፣ ለትራንስፖርት ፣ ለህፃናት እንክብካቤ ፣ ለመዝናኛ እና ለጤና እንክብካቤ ወጪዎችን ያጠቃልላል ።
የCU Boulder ቀጥተኛ ወጪ በበጀት ዓመቱ 700 ሚሊዮን ዶላር ተገምቷል፣ ይህም ለግንባታ ፕሮጀክቶች የበጀት ወጪን ያካትታል። በተለይም የሄሌምስ አርትስ እና ሳይንሶች እና የሜሪ ሪፖን የውጪ ቲያትር እድሳት ፕሮጀክቶች በCU Boulder ካሉት ትላልቅ ፕሮጀክቶች መካከል ነበሩ።
የሁሉም ካምፓሶች እና የኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ሆስፒታሎች አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖን ከግምት ውስጥ ሲያስገባ፣ በ17.2–2022 የበጀት ዓመት በግዛቱ ያለው አጠቃላይ ተጽእኖ አስደናቂ 23 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል፣ ይህም በድምሩ 98,175 በዋናነት በ Boulder፣ Denver ፣ እና የኮሎራዶ ስፕሪንግስ ሜትሮፖሊታን አካባቢዎች።
ጥናቱ የቀድሞ ተማሪዎች፣ ጡረተኞች፣ አትሌቲክስ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ተጽእኖ ያላካተተ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ሆኖም፣ እነዚህ ግኝቶች CU Boulder ለስቴቱ ኢኮኖሚ እና አጠቃላይ የህይወት ጥራት የሚያበረክተውን ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያጎላሉ።
ምንጮች:
– የCU ቡልደር ሊድስ የንግድ ትምህርት ቤት የቢዝነስ ምርምር ክፍል