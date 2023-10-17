በአፈር የአየር ሁኔታ ላይ የምድር ትሎች ተጽእኖ

በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ ባደረጉት ጥናት የምድር ትሎች በአፈር የአየር ሁኔታ ሂደት ውስጥ ያለውን ሚና መርምረዋል። የምድር ትሎች ኦርጋኒክ ቁሶችን እና ጥራጥሬዎችን በመሰባበር ለጓሮ አትክልት እንክብካቤ እና ለማዳበሪያነት ጠቃሚ ያደርጋቸዋል። በስታንፎርድ የአፈር ሳይንስ ዶክትሬት ተማሪ አድሪያን ዋኬት እንደሚለው፣ የምድር ትሎች የአፈርን እህል ይመገባሉ እና ትልቁን በጅዛሮቻቸው ውስጥ ይይዛሉ ፣ ይህም የአፈር መበላሸት እና የተመጣጠነ ንጥረ ነገር መለቀቅን ይረዳል ።
ይሁን እንጂ የምድር ትሎች ቁጥጥር በሚደረግባቸው አካባቢዎች ጠቃሚ ሊሆኑ ቢችሉም, ወደ ተፈጥሯዊ ስነ-ምህዳሮች ሲገቡ ስጋት ሊፈጥሩ ይችላሉ. ተግባራታቸው እንደ ኦርጋኒክ ቁስ አካል እና አልሚ ምግቦች፣ እንዲሁም የውሃ ሰርጎ መግባት እና ኬሚካላዊ ምላሾች ባሉ የአፈር ሂደቶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል። በተጨማሪም የምድር ትሎች ኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን በመሰባበር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ብስክሌት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
የጥናት ቡድኑ ጥናቱን ያካሄደው በፖርቶ ሪኮ በሚገኘው የኤል ዩንኬ ብሔራዊ ደን ውስጥ የአፈር ትሎች በሚገኙበት የአፈር ምሰሶ ውስጥ ያለውን የደለል መጠን ለውጥ በመመርመር ነው። የምድር ትል የተቀበረባቸው አካባቢዎች አነስተኛ መካከለኛ ቅንጣት ያላቸው ሲሆን ይህም በአፈሩ ውህድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ደርሰውበታል። በእርግጥ፣ በትል-ባዮተርቢሽን ዞን ውስጥ ያሉት የኳርትዝ እህሎች ትል እንቅስቃሴ ከሌላቸው በ50% ያነሱ ነበሩ።
ይህ ጥናት በትል ምክንያት የተፈጠረውን የሲሊካ መፈራረስ በቦታው አፈር ላይ ለመመርመር የመጀመሪያው ነው። ተመራማሪዎቹ በኤል ዩንኬ አፈር ውስጥ ከጠቅላላው የአየር ሁኔታ 2% የሚሆነውን የምድር ትሎች አስተዋፅኦ እንዳደረጉ ገምተዋል። ነገር ግን፣ ይህ እንደ ወግ አጥባቂ ግምት ነው የሚወሰደው፣ ምክንያቱም የምድር ትሎች ከመጀመሪያው ከሚያምኑት የበለጠ ጠቃሚ የአየር ንብረት ዘዴ ሊሆኑ ይችላሉ።
የምድር ትሎች ወደ አዲስ ግዛቶች መስፋፋት የአየር ሁኔታን መጨመር ሊያስከትል ይችላል. የምድር ትሎች በታሪክ ከትል የፀዱ ወደ ሰሜናዊ ኬክሮስ ደኖች ሲገቡ ተስተውለዋል። ቡድኑ በአላስካ፣ በሚኒሶታ፣ በፊንላንድ እና በስዊድን ያሉ የአፈር መገለጫዎችን አጥንቷል፣ የምድር ትሎች በቅርቡ በወረሩባቸው አካባቢዎች የመካከለኛው ቅንጣት መጠን ለውጦችን ተመልክቷል።
እያንዳንዱ የምድር ትሎች ጥቃቅን ለውጦችን ሊያስከትሉ ቢችሉም፣ የምድር ትል እንቅስቃሴ በአፈር የአየር ሁኔታ ላይ ያለው አጠቃላይ ውጤት ከፍተኛ ነው። የምድር ትሎች በአፈር የአየር ሁኔታ ተለዋዋጭነት ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የአፈር ሂደቶችን በመተንበይ እና በማስተዳደር ረገድ ወሳኝ ነው።
ምንጭ:
- የዝግጅት አቀራረብ፡ [በማስረከብ የሚታከል አገናኝ]
- በአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሶሳይቲ የቀረበ
ጥቅስ:
Phys.org (2023፣ ኦክቶበር 17) የምድር ትል ተፅዕኖ፡- የአፈርን የአየር ሁኔታ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን መፍታት። ከ [ሲገባ የሚታከል አገናኝ] የተገኘ