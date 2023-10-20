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በጥንታዊው ላቫ ስፓርክስ የምድር ዋና ልቀት ቲዎሪ ውስጥ የተገኘው ሚስጥራዊ አካል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 20, 2023
በጥንታዊው ላቫ ስፓርክስ የምድር ዋና ልቀት ቲዎሪ ውስጥ የተገኘው ሚስጥራዊ አካል

የሳይንስ ሊቃውንት በጥንታዊ ላቫ ውስጥ አንድ ሚስጥራዊ አካል ካገኙ በኋላ የምድር ዋና አካል እየፈሰሰ ነው ወደሚል ጽንሰ-ሀሳቦች ወስደዋል ። በካናዳ አርክቲክ ደሴቶች በባፊን ደሴት ላይ የ62 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው የላቫ ፍሰቶች ላይ የተደረገ ጥናት ከወትሮው በተለየ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ሄሊየም-3፣ ከፕላኔታችን ውስጣዊ አሠራር ጋር ተያያዥነት ያለው ያልተለመደ isootope ተገኝቷል። ኔቸር በተባለው ጆርናል ላይ የወጣው ግኝቱ በተመራማሪዎችና በባለሙያዎች መካከል ከፍተኛ ክርክር አስነስቷል።

የምርምር ቡድኑ ከዉድስ ሆል ኦሽኖግራፊክ ተቋም እና ከካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም የተውጣጡ የጂኦኬሚስትሪ ባለሙያዎች ከባፊን ደሴት ጥንታዊ የላቫ ፍሰቶች ንባቦችን ሰብስቧል። መሬቱ ከፍተኛውን ሂሊየም-3፣ ሂሊየም-4 እና ሌላ ኢሶቶፕ በመሬት ላይ ባሉ እሳተ ገሞራ ድንጋዮች ውስጥ እንደያዘ ደርሰውበታል። ይህ ከፍተኛ ትኩረትን አምጥቷል, ምክንያቱም እንዲህ ያለውን ከፍተኛ ደረጃ ሂሊየም-3 በሥነ ፈለክ ባልሆኑ ቦታዎች ማግኘት ጠቃሚ ነው.

ሄሊየም-3 በተፈጥሮው ምክንያት እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ነው. ወደ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ከባቢ አየር ይወጣል እና ወደ ህዋ ይለፋል. ስለዚህ ሂሊየም-3 ላይ ላዩን ከተገኘ የመነጨው ከምድር እምብርት ሳይሆን አይቀርም። ይህ ግኝት የምድር እምብርት እንደታሸገው የቀደመውን ግንዛቤ በመቃወም የመሠረታዊ ቁስ አካላዊ ምሳሌዎችን ሊሰጥ ይችላል።

የዚህ ግኝት አንድምታ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ሳይንቲስቶች ቁሱ ከዋናው ውስጥ እየፈሰሰ መሆኑን ከተረጋገጠ ቀደም ሲል የማይቻል በሆነ መንገድ ዋና ቁሳቁሶችን ማጥናት ይችላሉ። ፕሪሞርዲያል ሂሊየም-3 መኖሩ በሌሎች መንገዶች ሊደረስበት የማይችል ስለ ፕላኔታችን አፈጣጠር ሚስጥሮችን ሊይዝ ይችላል። ይህ መገለጥ ጥልቀት ያለው ምድር ቀደም ሲል ከተገነዘበው የበለጠ ተለዋዋጭ መሆኑን ይጠቁማል ፣ ይህም በፕላኔታችን ዋና እና ሌሎች ንብርብሮች መካከል ያለውን የጂኦኬሚካላዊ ማግለል የተለመዱ ሀሳቦችን ይገለብጣል።

በዉድስ ሆል ውቅያኖስግራፊክ ተቋም የጂኦኬሚስት ባለሙያ የሆኑት ፎረስት ሆርተን ግኝቱን “አስደሳች” በማለት ጠርቶት ብዙ ተጨማሪ ስራዎች እንዳሉ አፅንዖት ሰጥተዋል። ጥናቱ ከመለሰው በላይ ብዙ ጥያቄዎችን አስነስቷል ፣በምድር ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል። ኔቸር በተባለው ጆርናል ላይ በታተመው የሳይንስ ሊቃውንት ዘገባ ላይ የዋና መፍሰስን የሚያሳይ ተጨማሪ ማስረጃ ቀርቧል።

ባጠቃላይ፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ ምድር እምብርት ያለውን እውቀት የሚፈታተን እና ሳይንቲስቶች አንኳር ቁስን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲመረምሩ እድል ይሰጣል። የዚህ ጥናት አንድምታ ስለ ፕላኔታችን አፈጣጠር እና ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።

ምንጮች:
- የአየርላንድ ፀሐይ (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
ተፈጥሮ (ጆርናል)

By ሮበርት አንድሪው

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