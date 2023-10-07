የ Draconid Meteor Shower: ማወቅ ያለብዎት

አመታዊው Draconid meteor shower በዚህ ቅዳሜና እሁድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚውል ተዘጋጅቷል፣ ይህም የሰማይ ተመልካቾች የሰማይ ትዕይንት እንዲመለከቱ ትልቅ እድል ይፈጥራል። ከኦክቶበር 6 እስከ ኦክቶበር 10 ባለው ጊዜ ውስጥ የድራኮንድ ሜትሮ ሻወር ከፍተኛው እሁድ ወይም ሰኞ ይከሰታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ አመት, ጨረቃ ከ 20% ያነሰ ብርሃን ትሆናለች, ለሜትሮ-ስፖት ተስማሚ የሆኑ ጥቁር ሰማይ ተስፋ ሰጭ ይሆናል.
መታጠቢያውን ለመመልከት የ Draco ህብረ ከዋክብትን በማግኘት ይጀምሩ, እሱም Draconids የሚመስሉበት ቦታ ነው. በሰሜን አሜሪካ የድራኮ ህብረ ከዋክብት ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ወደ ሰሜን ምዕራብ ከፍ ብሎ ሊገኝ ይችላል. ቢግ ዳይፐር በመባልም የሚታወቀው ኡርሳ ሜጀር ከታየ ድራኮ በግምት 30 ዲግሪ በላይ ይሆናል። በአማራጭ፣ ህብረ ከዋክብትን ለማግኘት የሚያግዝ አፕ መጠቀም ይችላሉ። ከብርሃን ብክለት የራቀ ቦታ ይፈልጉ፣ ምቹ ወንበር ያዘጋጁ እና ዓይኖችዎ እንዲስተካከሉ ይፍቀዱ። ከተወሰነ ዕድል ጋር፣ እነዚህን “የሚወድቁ ኮከቦች” በጨረፍታ ሊመለከቱ ይችላሉ።
ድራኮኒዶች የተፈጠሩት ከኮሜት 21 ፒ/ጂያኮቢኒ-ዚነር ፍርስራሽ ነው። ኮሜት በፀሃይ ስርአት ውስጥ ስትጓዝ የድንጋይ እና የበረዶ ቁራጮችን ትቶ ይሄዳል። ምድር በዚህ ፍርስራሹ ውስጥ ስታልፍ በከባቢ አየር ውስጥ ትቃጠላለች, በዚህም ምክንያት ሜትሮዎች ብለን የምንጠራው የብርሃን ጭረቶች.
ኮሜት 21 ፒ/ጂያኮቢኒ-ዚነር በ1.24 ማይል (2 ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ የምትሰፍር በአንጻራዊ ትንሽ ኮሜት ነው። በ6.6 አመት አንዴ ፀሀይን ትዞራለች እና በፈረንሳዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሚሼል ጂያኮቢኒ በ1900 ተገኘ።ከዚህ ኮሜት ጋር የተያያዘው ድራኮንድ ሜትሮ ሻወር ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለይም በ1933 እና 1946 አስደናቂ ትዕይንቶችን አሳይቷል። ይህንን የሜትሮ ሻወር ለመታዘብም ጥሩ አመት ነበር።
ከ Draconid meteor shower ባሻገር በከዋክብት ለመመልከት ፍላጎት ካሎት በባለሙያዎች የተጠቆሙትን ምርጥ ቴሌስኮፖች እና ቢኖክዮላስ መጠቀም ያስቡበት። በተጨማሪም፣ የሜትሮ ሻወር ወይም የምሽት ሰማይ ፎቶዎችን ማንሳት ከፈለጉ፣ የአስትሮፖቶግራፊ መመሪያችን ለመጀመር የሚረዱዎትን ጠቃሚ ምክሮችን ይሰጥዎታል።
ምንጮች:
- ናሳ ሳይንስ