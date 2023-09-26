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ሳይንስ

አስደናቂው አዲሱ የሻክልተን ክሬተር ሞዛይክ የውሃ በረዶ ማጠራቀሚያን ያሳያል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 26, 2023
አስደናቂው አዲሱ የሻክልተን ክሬተር ሞዛይክ የውሃ በረዶ ማጠራቀሚያን ያሳያል

ሳይንቲስቶች የጨረቃን ቋሚ ጥላ ክልሎች (PSRs) በማሳየት የሻክልተን ክሬተርን ሞዛይክ ምስል በመፍጠር አንድ ስኬት አግኝተዋል። ይህ አስደናቂ ሞዛይክ ሊሳካ የቻለው በናሳ የጨረቃ ሪኮኔንስ ኦርቢተር (LRO) ካሜራ እና በኮሪያ ኤሮስፔስ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት (ካሪ) ShadowCam ትብብር ሲሆን እያንዳንዱም ያልተዳሰሱትን የጨረቃን አካባቢዎች ለመያዝ ልዩ ችሎታዎችን አቅርቧል።

በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ የሚገኘው ሻክልተን ክሬተር በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ሙሉ ጨለማ ውስጥ ገብቷል ፣ ይህም ለማጥናት አስደሳች ክልል አድርጎታል። የሳይንስ ሊቃውንት የውሃ በረዶ በጥልቁ ውስጥ ሊከማች ስለሚችል ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች እንደ እምቅ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል የሚል ስጋት አላቸው።

ጠባብ እና ሰፊ አንግል ሌንሶች የተገጠመለት LRO ካሜራ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የጨረቃ ምስሎችን ከአስር አመታት በላይ ሲያቀርብ ቆይቷል። ነገር ግን በቀጥታ የፀሐይ ብርሃን በሌለበት አካባቢ ምስሎችን ማንሳት አይችልም። ይህ ገደብ ከLRO ካሜራ 200 እጥፍ የሚበልጥ የብርሃን ስሜታዊነት በ ShadowCam ተሸንፏል፣ ይህም የሚያንጸባርቀውን የፀሐይ ብርሃን ከጨረቃ ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ወይም Earthshine በመያዝ ከዚህ ቀደም ያልታዩ ዝርዝሮችን እንዲያሳይ ያስችለዋል።

በሁለቱም ካሜራዎች የተነሱ ምስሎችን በማጣመር የሻክልተን ክሬተር ሞዛይክ በፀሐይ ብርሃን በጎን በኩል እና በLRO ካሜራ የተቀረፀውን ጠርዝ እንዲሁም በ ShadowCam የተገለጠውን ያልበራ የውስጥ ግድግዳ እና ወለል ያሳያል።

ሻክልተን ክሬተር እና ሌሎች የጨረቃ ፒኤስአርዎች የውሃ በረዶን የመያዝ አቅም ስላላቸው ከሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ከፍተኛ ፍላጎት አግኝተዋል። በጨረቃ ላይ የውሃ በረዶን በማውጣት በቦታው ላይ የሃብት አጠቃቀምን ማቋቋም ለቀጣይ ተጓዥ ህዋ ተልእኮዎች ጠቃሚ ግብአቶችን በእጅጉ ይቀንሳል።

በአንታርክቲክ አሳሽ በሰር ኧርነስት ሻክልተን የተሰየመው ሻክልተን ክሬተር እጅግ የላቀ ሳይንሳዊ እሴት ያለው እና በናሳ በሚመጣው የአርጤምስ ተልእኮዎች ላይ የበለጠ ይዳሰሳል። እነዚህ ተልእኮዎች በተለይ በ2025 በደቡብ ዋልታ ላይ ያነጣጠሩ ሰዎችን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ዓላማ አላቸው።

በሻክልተን ክሬተር ውስጥ የውሃ በረዶ ስለመኖሩ አሁን ያለው ክርክር እንደቀጠለ ነው ፣ ግን የሞዛይክ ምስል ለአሰሳ እና ለሳይንሳዊ ምርመራዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ከ324 ጀምሮ የሚታወቁትን 2019 ክልሎችን ጨምሮ የጨረቃ PSRs የጨረቃን የጂኦሎጂካል ታሪክ እና የዝግመተ ለውጥ መስኮትን ይሰጣሉ።

ምንጮች: ናሳ, ሳይንስ, ኢካሩስ

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