እስካሁን የተመዘገበው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ንፋስ በአዲስ ጥናት ተገለጠ

ሳይንቲስቶች እስካሁን ከተመዘገበው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ንፋስ፣ በተጨማሪም “ሚያኬ ክስተት” በመባል የሚታወቀው ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ የተከሰተውን ማስረጃ በቅርቡ አግኝተዋል። እነዚህ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በእኛ የኤሌክትሪክ መረቦች እና የመገናኛ አውታሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ሲሆን ይህም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጥቁር መቋረጥ ሊያስከትል ይችላል.
በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ ላይ የታተመ ጥናት፡ የሂሳብ፣ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች እነዚህ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የሚያስከትለውን አደጋ አጉልቶ ያሳያሉ። በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የአፕሊድ ስታስቲክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቲም ሄተን እነዚህ አውሎ ነፋሶች በኤሌክትሪክ መረቦች ውስጥ ያሉ ትራንስፎርመሮችን ለዘለቄታው ሊጎዱ እንደሚችሉ እና ለወራት የሚቆይ ሰፊ ጥቁር መጥፋትን ያስከትላል ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። አዲስ የታወቀው አውሎ ንፋስ እስካሁን ከተገኘው ትልቁ ነው እና ቀደም ሲል ከተለዩት ክስተቶች ጋር በግምት በእጥፍ ይበልጣል።
ይህ ግኝት አሁን ባለው የኤሌትሪክ ሃይል መረቦቻችን ተጋላጭነት ላይ ስጋት ይፈጥራል። እ.ኤ.አ. በ 1989 ከፀሐይ የሚመጣው ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) በኩቤክ ፣ ካናዳ ከፍተኛ ጥቁር መቋረጥ አስከትሏል ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እና ለ 12 ሰዓታት የሚቆይ። ተመራማሪዎቹ የ Miyake-አይነት ክስተት የበለጠ አስከፊ እንደሚሆን ያምናሉ, ይህም ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል.
እ.ኤ.አ. በ 1859 የካሪንግተን ክስተት ፣ በቀጥታ የተስተዋለው በጣም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ፣ ዓለም አቀፍ የቴሌግራፍ መስመሮች እንዲቀጣጠሉ እና የቴሌግራፍ ቢሮዎችን አቃጥለዋል ። ሆኖም፣ የሚያኬ አይነት ክስተት በግምት በአስር እጥፍ የበለጠ ኃይለኛ እና ጎጂ ይሆናል።
ደስ የሚለው ነገር፣ እንደ ናሳ ያሉ የጠፈር ኤጀንሲዎች ስለ ባህሪዋ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ፀሐይን በንቃት እያጠኑ ነው። በናሳ የተጀመረው የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም ዓላማው የተሻሻሉ የዝግጅት እና የመቀነስ እርምጃዎችን ለማስቀረት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማቅረብ ነው።
ከፀሃይ አውሎ ንፋስ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ማወቅ እና በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ስርዓታችን ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት ለመከላከል በምርምር እና በመሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ማድረግን መቀጠል ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ የሂሳብ፣ ፊዚካል እና ምህንድስና ሳይንሶች።
- ናሳ