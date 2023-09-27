የአሽሊ ዘሊንስኪ ቅርፃቅርፅ የኮስሞስን ውስብስብ ነገሮች ይተረጉማል

የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ እና አርቲስት አሽሊ ዘሊንስኪ በኪነጥበብ ስራዋ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ወደ ህይወት እያመጣች ነው። ዜሊንስኪ ውስብስብ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን የሚወክሉ ቅርጻ ቅርጾችን በመፍጠር በሳይንስ እና በኪነጥበብ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስተካከል ያለመ ነው። ከቅርብ ጊዜ ስራዎቿ አንዱ በዊልያምስ ቤይ፣ ዊስኮንሲን ውስጥ ከየርከስ ኦብዘርቫቶሪ ውጭ የሚገኝ የተቀረጸ የእብነበረድ ፕሪዝም ነው። ፕሪዝም የቦታ-ጊዜን መቃቃርን የሚያመለክቱ ዲቮቶችን ያሳያል፣ይህ ጽንሰ ሃሳብ በአልበርት አንስታይን የአጠቃላይ አንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ አስተዋወቀ።
በአንስታይን ቲዎሪ መሰረት፣ የቦታ-ጊዜ በጅምላ በተያዙ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል እንደ ላስቲክ ነው። የዜሊንስኪ ቅርፃቅርፅ ይህንን ፅንሰ-ሀሳብ ያሳያል ፣ ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ነገሮች በቦታ-ጊዜ ውስጥ ጦርነቶችን እንዴት እንደሚፈጥሩ ያሳያል። ቅርጻቅርጹ የነሐስ ኮከብን፣ ከብራዚል ሰማያዊ ኳርትዚት የተሠራች ፕላኔት እና የእብነበረድ ጨረቃን ያጠቃልላል፣ ሁሉም የዋርፕቶቻቸውን አንጻራዊ መጠን በሚወክሉ ዳይቮቶች ውስጥ ይገኛሉ።
የዜሊንስኪ ቅርፃቅርፅ ጥበብ፣ ሳይንስ እና ሌሎች ዘርፎች የሰው ልጆች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያላቸውን ቦታ የሚገነዘቡባቸው መንገዶች መሆናቸውን ለማስታወስ ያገለግላል። ዜሊንስኪ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን ከሥነ ጥበብ ስራዋ ጋር በማዋሃድ ለኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች ጥልቅ አድናቆትን ለማነሳሳት ተስፋ ታደርጋለች።
የዚሊንስኪ ቅርፃቅርፅ የሚገኝበት የይርክስ ኦብዘርቫቶሪ በሥነ ፈለክ ጥናት ብዙ ታሪክ አለው። እ.ኤ.አ. በ1897 የተመሰረተ ሲሆን ባለፉት አመታት የብዙ ታዋቂ ሳይንቲስቶች መኖሪያ ሆኖ ቆይቷል፣ ኤድዊን ሀብል እና ናንሲ ግሬስ ሮማን ጨምሮ። ታዛቢው ስለ አጽናፈ ሰማይ መስፋፋት ግኝቶች ቁልፍ ሚና ተጫውቷል።
በየርከስ ኦብዘርቫቶሪ የሚገኘው የዜሊንስኪ ቅርፃቅርፅ በግድግዳዎቹ ውስጥ የተዳሰሱትን ሳይንሳዊ ግኝቶች እና ፅንሰ-ሀሳቦች ምስላዊ መግለጫ ሆኖ ያገለግላል። ጎብኚዎች የአጽናፈ ሰማይን ምስጢሮች እንዲያስቡ እና የጥበብ እና የሳይንስ ውበት እንዲያደንቁ ይጋብዛል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ https://www.livescience.com/yerkes-observatory-sculpture.html