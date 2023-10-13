ለተጽዕኖው ማሰሪያ፡ የፀሐይ ግርዶሽ እንዴት የኤሌክትሪክ ፍርግርግ እንደሚሞክር

ይህ ጽሑፍ መጪውን የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ያለውን ተጽእኖ ይመረምራል. ግርዶሹ ካሊፎርኒያ እና ቴክሳስን ጨምሮ በርካታ ቁልፍ የፀሀይ ሙቅ ቦታዎችን ለማለፍ በተዘጋጀው መሰረት፣ የፍርግርግ ኦፕሬተሮች ለፀሀይ አቅም ከፍተኛ ውድቀት በዝግጅት ላይ ናቸው፣ ይህም የኤሌክትሪክ ፍላጎትን ለማሟላት ተግዳሮቶችን ሊፈጥር ይችላል።
እ.ኤ.አ. በ2017 ካለፈው የፀሐይ ግርዶሽ ጀምሮ ፣ የፀሐይ ኃይል በዩኤስ የኃይል ድብልቅ ውስጥ የበለጠ የበላይ ሆኗል ። ለምሳሌ ካሊፎርኒያ በፀሃይ የማመንጨት አቅሟ በእጥፍ ጨምሯል፣ እናም ፀሀይ ከግዛቱ የቀትር ፍላጐት ከግማሽ በላይ በመደበኛነት ታቀርባለች። በውጤቱም, በግርዶሹ ወቅት የፀሐይ መውጣትን መቀነስ ለግሪድ ትልቅ ፈተና ሊፈጥር ይችላል.
እንደ ፍርግርግ ኦፕሬተር ግምቶች፣ በግርዶሹ ወቅት ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆነው የሀገሪቱ የፀሐይ ኃይል አቅም ላይኖረው ይችላል፣ ይህም ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ቤቶችን የማመንጨት አቅምን ሊጎዳ ይችላል። የፍርግርግ ኦፕሬተሮች ፈተና ሁለት እጥፍ ነው፡ በግርዶሹ ወቅት ክፍተቱን ለመሙላት አማራጭ የሃይል ምንጮችን መፈለግ እና ግርዶሹ ካለቀ በኋላ የፀሃይ ትውልድን በተቀላጠፈ ሁኔታ ማሳደግ።
ግርዶሹ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድርባቸው በካሊፎርኒያ እና ቴክሳስ የሚገኙ የግሪድ ኦፕሬተሮች ለዝግጅቱ ለወራት ሲዘጋጁ ቆይተዋል። የተቀነሰውን የፀሀይ ምርት ለመቆጣጠር ኦፕሬተሮች በቀን ቀደም ብሎ የተፈጥሮ ጋዝ ፋብሪካዎችን በማቃጠል እና በአንድ ጀምበር የተሞሉ የፍርግርግ መጠን ያላቸው ባትሪዎችን መጠቀም ላይ መተማመን ሊኖርባቸው ይችላል። ይሁን እንጂ ግርዶሹ ካለቀ በኋላ የኃይል ማመንጫው ፈጣን መጨመር ሌላ ፈተና ይፈጥራል, ምክንያቱም የፍጥነት ደረጃዎች ከመደበኛ ደረጃዎች በላይ ስለሚሆኑ.
ምንም እንኳን እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩም, የፍርግርግ ባለስልጣናት በዝግጅታቸው ላይ እርግጠኞች ናቸው እና ፍርግርግ ግርዶሹን ለመያዝ በደንብ እንደተዘጋጀ ያምናሉ. በሃይል ማመንጫዎች መካከል ያለው ቅንጅት እና በአጎራባች ክልሎች ውስጥ ያሉ አማራጭ ሀብቶችን የመጠቀም ችሎታ የግርዶሹን ተፅእኖ ለመቆጣጠር የተወሰነ ተለዋዋጭነት ይሰጣል። ነገር ግን፣ የራሷን ገለልተኛ ፍርግርግ የምትሰራው ቴክሳስ የፀሐይን ምርት መጥፋት ለመቋቋም ልዩ ፈተናዎች ሊገጥሙት ይችላል።
በፀሐይ ኃይል ላይ ካለው ተጽእኖ በተጨማሪ ግርዶሹ እንደ የሙቀት መጠን መቀነስ እና የአየር ብጥብጥ መቀነስ የመሳሰሉ ሁለተኛ ደረጃ ውጤቶች እንደሚኖሩት ይጠበቃል. እነዚህ ምክንያቶች የንፋስ ኃይል ማመንጫ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ. የሆነ ሆኖ የፍርግርግ ኦፕሬተሮች በግርዶሹ የሚገጥሙትን ተግዳሮቶች ተቋቁመው የተረጋጋ የኤሌክትሪክ አቅርቦት እንዲኖራቸው ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የካሊፎርኒያ ገለልተኛ ስርዓት ኦፕሬተር (ካኢሶ)
- ኤዲሰን ኤሌክትሪክ ተቋም (ኢኢኢ)
- የአሜሪካ ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA)