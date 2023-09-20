አይጦች አዲስ ዘፈን መማር ይችላሉ?

ለዓመታት ተመራማሪዎች የመዳፊት ዘፈኖች በደመ ነፍስ እና ቋሚ እንደሆኑ ያምኑ ነበር. ይሁን እንጂ በ 2012 በዱከም ዩኒቨርሲቲ የነርቭ ባዮሎጂስቶች ቡድን ይህንን ግምት ለመፈተሽ ሙከራ አድርጓል. ተመራማሪዎቹ አምስት አይጦችን በቀዶ ሕክምና ሰሚ ካደረጉ በኋላ ዘፈኖቻቸውን ከሚሰሙት አይጥ ጋር አወዳድረው ነበር። መስማት የተሳናቸው አይጦች መዝሙሮች ወራዳ እና የማይታወቁ ሲሆኑ ይህም ራስን እና ሌሎችን የመስማት ችሎታ ለአይጥ ዘፈን ወሳኝ መሆኑን ያሳያል።
ይህ ሙከራ ከጥንት ጀምሮ “በሳይንስ ውስጥ በጣም አስቸጋሪው ችግር” ተብሎ ለሚታሰበው የቋንቋ አመጣጥ ፍንጭ ሰጥቷል። እንደ ዘፋኝ ወፎች እና ዓሣ ነባሪዎች ባሉ ዝርያዎች ውስጥ የድምፅ ትምህርት ተስተውሏል, ሳይንቲስቶች ግን እነዚህ ችሎታዎች ከሰው ቋንቋ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው ያምኑ ነበር. በአይጦች ውስጥ የድምፅ ትምህርት መገኘቱ የቋንቋ ወሳኝ ችሎታ ቀጣይነት ባለው መልኩ ሊኖር እንደሚችል ጠቁሟል።
ሌሎች ግኝቶች በሰው እና በእንስሳት ግንኙነት መካከል ያለውን መስመር የበለጠ አደብዝዘዋል። ለድምጾች ምላሽ የሚሰጡ ኤሊዎች፣ ጤናማ ሪፎችን የሚሰሙ የኮራል እጮች እና ድምጾችን ለይተው የሚያውቁ እፅዋት በጥናት ተደርገዋል። እነዚህ ግኝቶች ሃሳብ እና ትርጉም በቋንቋ ውስጥ ህግን መሰረት ያደረጉ አወቃቀሮችን መምጣቱን በማመልከት ሰብአዊ ባልሆኑ ድምፆች ውስጥ ሊገኙ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ.
ለዘመናት ቋንቋ ከሌሎች ዝርያዎች የሚለየን የሰው ልጅ ልዩ ባህሪ ሆኖ ታይቷል። ይህ እምነት በእንስሳት ላይ ያለንን የበላይነት ያጸደቀ እና የቋንቋ ዝግመተ ለውጥ ምስጢር እንዲሆን አድርጎታል። ነገር ግን፣ የቋንቋ፣ የባዮሎጂ እና የግንዛቤ ሳይንስ ባለሙያዎች ቋንቋ በእንስሳት ውስጣዊ ህይወት እና በእራሳችን የዝግመተ ለውጥ ታሪካችን ላይ ብርሃንን በማብራት በእንስሳት ውስጥ የተለያዩ ክፍሎችን ሊጋራ እንደሚችል አሁን ይጠራጠራሉ።
ምንጭ-ኒው ዮርክ ታይምስ
ትርጓሜዎች
- የድምጽ ትምህርት: በመምሰል እና በመለማመድ ድምፆችን የመማር እና የማምረት ችሎታ.
- ሶኖግራም: የድምፅ ምስላዊ መግለጫ ፣ የተለያዩ ክፍሎች ድግግሞሽ እና ጥንካሬ ያሳያል።
- ኒውሮባዮሎጂስት: የነርቭ ሥርዓትን እና ከባህሪ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያጠና ሳይንቲስት.
- Cetaceans: የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት, ዶልፊኖች እና ዓሣ ነባሪዎች ጨምሮ.
- ፒኒፔድስ: የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት, ማህተሞችን እና የባህር አንበሶችን ጨምሮ.
የፊት አእምሮ፡- ለከፍተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ኃላፊነት ያለው የአንጎል የፊት ክፍል።
- የከርሰ ምድር ድልድይ፡- ከባህር ወለል መጨመር የተነሳ በውሃ ውስጥ ባሉ ሁለት መሬቶች መካከል ያለ የመሬት ግንኙነት።