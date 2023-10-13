“የእሳት ቀለበት”፡ በአሜሪካን አህጉር ላይ የሚጥል አስደናቂ አመታዊ ግርዶሽ

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 14፣ በአሜሪካ ውስጥ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች አመታዊ ግርዶሽ ሰማያትን እንደሚያስደምም በሚያስደንቅ ትዕይንት ይስተናገዳሉ። ግርዶሹ በኦሪገን በ09፡13 ፒዲቲ ይጀምራል እና በአሜሪካ ውስጥ ባሉ በርካታ ግዛቶች ማለትም ኔቫዳ፣ዩታ፣ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስን ያቋርጣል። ወደ ሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ከማለፉ በፊት በአንዳንድ የካሊፎርኒያ፣ አይዳሆ፣ ኮሎራዶ እና አሪዞና ክልሎችም ይታያል። ከዚያም ግርዶሹ በሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ይቀጥላል፣ እናም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ጀንበር ስትጠልቅ ያበቃል።
የዓመታዊ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር ርቃ በምትገኝበት ጊዜ እና ፀሀይን በከፊል ብቻ ስትደብቅ በጨለማው የጨረቃ ዲስክ ዙሪያ የሚገርም የእሳት ቀለበት ይፈጥራል። ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ማለፍ ስትጀምር ግርዶሹ በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይጀምራል። ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ስትሸፍን, የአናሎሪቲው ደረጃ ይጀምራል, ይህም ተምሳሌታዊውን "የእሳት ቀለበት" ውጤት ያሳያል. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ፣ “Baily’s Beads” የሚባል ክስተት ይስተዋላል እነዚህም የብርሃን ጠብታዎች በጨረቃ ዙሪያ ባለው ያልተስተካከለ ጠርዝ ምክንያት በጨረቃ ዙሪያ ቅስት ይፈጥራሉ።
ከፍተኛው ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ የፀሐይን ዲስክ መሃከል ሙሉ በሙሉ ስትሸፍን ነው, በዚህም ምክንያት የሚያብረቀርቅ የእሳት ቀለበት. እንደየአካባቢው ሒሳቡ ከ4 እስከ 5 ደቂቃ ሊቆይ ይችላል። ከዚህ በኋላ ጨረቃ ከፀሀይ ይርቃል, የአናሎሪቱን መጨረሻ ምልክት በማድረግ እና ሁለተኛውን ከፊል ግርዶሽ ይጀምራል. በዝግጅቱ ወቅት ልዩ ግርዶሽ መነጽሮችን በመጠቀም ወይም ምስሉን በካርድ ሉህ ላይ በማንሳት ፀሀይን በደህና መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው።
ይህ የ2023 አመታዊ ግርዶሽ አሜሪካን ለመማረክ ለተዘጋጀው ሌላ የሰማይ ክስተት ቅድመ ሁኔታ ነው፡ አጠቃላይ የፀሀይ ግርዶሽ ኤፕሪል 8, 2024። ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና የእነዚህን የሰማይ ማሳያዎች አስደናቂ ውበት ለመመስከር ይዘጋጁ።
ትርጓሜዎች
- የዓመታዊ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር ርቃ የምትገኝበት እና ፀሀይን በከፊል የምትሸፍንበት ግርዶሽ የእሳት ማጥፊያ ቀለበት ይፈጥራል።
– የባይሊ ዶቃዎች፡- በጨረቃ ዙሪያ በጨረቃ ግርዶሽ ወቅት ቅስት የሚፈጥሩ የብርሃን ጠብታዎች፣ በጨረቃ ዲስክ ያልተስተካከለ ጠርዝ ምክንያት የሚፈጠሩ።
- ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ፣ ምድር እና ፀሀይ በትክክል ባልተጣመሩበት ወቅት፣ በዚህም ምክንያት ጨረቃ የፀሐይን ዲስክ በከፊል ብቻ ትሸፍናለች።
- አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ የፀሐይን ፊት ሙሉ በሙሉ ስትዘጋ።
ምንጮች:
- ናሳ
- Space.com