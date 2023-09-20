የአመቱ የመጨረሻው ሱፐር ሙን በሴፕቴምበር 29 ላይ ሰማይን ያበራል።

የዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ሙን አርብ ሴፕቴምበር 29 የሌሊቱን ሰማይ ያጎናጽፋል። ሱፐር ሙን ሙሉ ጨረቃ የምትታይበት እና ከወትሮው የበለጠ የምትታይበት ክስተት ነው። በዓመቱ በጣም ደካማ ከሆነው ጨረቃ ጋር ሲነፃፀር እስከ 14% ትልቅ እና 30% የበለጠ ብሩህ ሊሆን ይችላል. ይህ የሆነበት ምክንያት ጨረቃ ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ በመሆኗ ፔሪጂ በመባል ይታወቃል ይላል ናሳ።
ይህን መጪው ሱፐር ሙን የበለጠ ልዩ የሚያደርገው ከመከር ጨረቃ ጋር መገናኘቱ ነው። የመኸር ጨረቃ ወደ መኸር የመጀመሪያ ቀን በጣም ቅርብ የሆነ ሙሉ ጨረቃ ነው። በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ያሉ ገበሬዎች ሰብላቸውን ለመሰብሰብ በሚዘጋጁበት ወቅት ስለሚወድቅ ይህ ይባላል።
በመኸር ጨረቃ ወቅት, ጨረቃ በተለይ ከአድማስ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትወጣ ጥልቅ ቢጫ, ብርቱካንማ ወይም ቀይ ቀለሞችን ሊይዝ ይችላል. የሱፐርሙን አስደናቂ መጠን ለመመስከር በጣም ጥሩው ጊዜ በጨረቃ መውጫ ላይ ነው። ጨረቃ ከአድማስ አጠገብ ስትሆን እንደ ዛፎች እና ድንጋዮች ያሉ ነገሮች የመጠን ስሜትን ይሰጣሉ, ይህም ጨረቃ የበለጠ እንድትታይ ያደርገዋል.
እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ ጨረቃ በጨረቃ መውጫ ወቅት ከሌላው ጊዜ ይልቅ ትልቋን ትመስላለች። እና ከሱፐር ሙን ጋር ሲገጣጠም, ትዕይንቱ የበለጠ አስደናቂ ይሆናል. ስለዚህ፣ የዘንድሮውን የመኸር ሱፐርሙን ሙሉ ለሙሉ ለመለማመድ ከፈለጉ፣ በጨረቃ መውጫ አካባቢ እይታዎን ማቀድዎን ያረጋግጡ፣ ይህም በአካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 7፡00 ይሆናል። በሴፕቴምበር 29 ላይ ለአካባቢዎ ትክክለኛውን የጨረቃ መውጫ ሰዓት ለማወቅ TimeandDateን ያማክሩ።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና የ2023 የመጨረሻውን ሱፐር ሙን ለመመስከር ይዘጋጁ። ለማየት የሚያስችል እይታ እና የሰማይ ወዳጃችንን ውበት ለመደነቅ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል።
ምንጮች፡- NASA፣ TimeandDate