አስገራሚው ኦክቶበር 14. 2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ

በኦክቶበር 14. 2023 የሚመጣው አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ የሰማይ ክስተት እንዲሆን ተዘጋጅቷል፣ በዋናነት ከአሜሪካ ይታያል። የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት ከተለያዩ አስትሮ-imagers እና ተቋማት ጋር በመተባበር የዚህን አስደናቂ ክስተት የቀጥታ የእይታ ልምድ ያቀርባል።
የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የኦንላይን ክፍለ ጊዜ በ16፡30 UTC በ14 ኦክቶበር 2023 ይጀመራል። የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና የዚህን ልዩ የሰማይ ክስተት አስደናቂ ውበት ለመመስከር ይዘጋጁ።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ የፀሃይን ማእከላዊ ክልል ስትሸፍን እና በዳርቻው ዙሪያ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ብቻ ሲቀር ነው። እንደ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ፣ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን ፣ አናላር ግርዶሽ በሰማይ ላይ አስደናቂ የሆነ የእሳት ቀለበት ይፈጥራል።
የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት የሰማይ ዝግጅቶችን በዓለም ዙሪያ ካሉ ታዳሚዎች ጋር በማቀራረብ ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል። ከከዋክብት ተመራማሪዎች እና ተቋማት ጋር ባላቸው አጋርነት፣ የስነ ፈለክ ክስተቶችን የቀጥታ ቀረጻዎችን ማንሳት እና ማስተላለፍ ችለዋል፣ ይህም ተመልካቾች ከቤታቸው ምቾት ሆነው እነዚህን ያልተለመዱ ጊዜያት እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክትን ለመደገፍ እና እነዚህን አስደናቂ ተሞክሮዎች ማካፈላቸውን እንዲቀጥሉ ለማስቻል ልገሳዎች እንቀበላለን። ባደረጉት አስተዋፅዖ፣ ልዩ የሆነ፣ ውሱን እትም የተለያዩ የሰማይ አካላትን የሚስቡ ምስሎችን ያገኛሉ፣ ለምሳሌ ከሮም በላይ ያለው አስደናቂ ኮሜት C/2020 F3 Neowise፣ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይድ፣ የጠፈር ጣቢያዎች እና ሌሎችም።
የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት እና አጋሮቻቸው ለዚህ ያልተለመደ የጠፈር ትርኢት እንደ ምናባዊ መመሪያ ሆነው ስለሚያገለግሉ እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 14 ቀን 2023 ለሚደረገው የፀሐይ ግርዶሽ ታላቅነት እራስዎን ያዘጋጁ።
ትርጓሜዎች
- ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን በከፊል የምትሸፍንበት፣ በጠርዙ ዙሪያ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት የሚፈጥርበት የስነ ፈለክ ክስተት።
ምንጮች:
- ምናባዊ ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት
- በዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ የቀጥታ እይታ ላይ የተሳተፉ ኮከብ ቆጣሪዎች እና ተቋማት።