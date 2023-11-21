ታሌስ አሌኒያ የቱርክን አቅኚ የጨረቃ ጉዞ ለመደገፍ

ታሌስ አሌኒያ ስፔስ የተሰኘው መሪ የኤሮስፔስ ኩባንያ ቱርክን በታላቅ የጨረቃ ተልእኮዋ ለመርዳት ጉልህ የሆነ ውል አግኝቷል። በቴሌስ እና በሊዮናርዶ የጋራ ባለቤትነት የተቋቋመው ጥምር ስራ ለቱርክ የመጀመሪያ የጨረቃ ፈጠራ AYAP-1 ወሳኝ የመገናኛ ቴክኖሎጂን ያቀርባል።
በቱርክ የጠፈር ኤጀንሲ በተጀመረው ብሄራዊ የጠፈር ፕሮግራም ስር፣ AYAP የጨረቃ ጥናት ፕሮግራም በአቅራቢያችን ካሉ የሰማይ አካላት ጠቃሚ መረጃዎችን ለመፈለግ እና ለመሰብሰብ ያለመ ነው። ታዋቂው የቱርክ ስፔስ ቴክኖሎጂ ምርምር ኢንስቲትዩት ቱቢታክ ኡዛይ ለ AYAP-1 የጠፈር መንኮራኩር ልማት፣ ውህደት፣ ሙከራ፣ ማስጀመር እና ስራ ሃላፊ ነው።
በተልዕኮው ውስጥ እንከን የለሽ ግንኙነትን ማረጋገጥ ለስኬታማነቱ ዋነኛው ነው። የ AYAP-1 የቴሌሜትሪ፣ የመከታተያ እና የቁጥጥር ንዑስ ስርዓት የሆነውን S-band transponder ሲያቀርቡ የታሌስ አሌኒያ ስፔስ በኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ያለው እውቀት ወደ ስራ ይገባል። ይህ ትራንስፖንደር ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ወደ ምድር መልሶ ማስተላለፍን ያመቻቻል፣ ይህም ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች የጠፈር መንኮራኩሩን ሂደት በቅርበት እንዲከታተሉ እና በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል።
ታልስ አሌኒያ ስፔስ ለጠፈር ፍለጋ ተልእኮዎች ቆራጥ መፍትሄዎችን በማቅረብ ረገድ የሚያስመሰግን ታሪክ አለው። ለኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ያላቸው ፈጠራ አቀራረብ በዓለም ዙሪያ ለተለያዩ የጠፈር ኤጀንሲዎች ታማኝ አጋር አድርጓቸዋል። በዚህ አጋርነት፣ የቱርክ የጠፈር ምርምር ፍለጋ የበለጠ እየተጠናከረ ይሄዳል።
ከቴሌስ አሌኒያ ስፔስ ጋር በመተባበር ቱርክ በኢንዱስትሪ መሪ እውቀት እና በመገናኛ ቴክኖሎጂ እድገት ታገኛለች። ይህ ትብብር ቱርክ በህዋ ምርምር ያላትን አቅም ከማፋጠን ባለፈ አለም አቀፍ ትብብር በአጽናፈ ዓለማችን አሰሳ ላይ ያበረታታል።
በየጥ:
ጥ፡ Thales Alenia Space ምንድን ነው?
መ፡ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ በኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ላይ የተካነ በታሌስ እና በሊዮናርዶ መካከል የጋራ ስራ ነው።
ጥ፡ AYAP-1 ምንድን ነው?
መ፡ AYAP-1 በ AYAP የጨረቃ ምርምር ፕሮግራም ስር የቱርክ የመጀመሪያ የጨረቃ ተልእኮ ነው።
ጥ፡ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ በተልእኮው ውስጥ ያለው ሚና ምንድን ነው?
መ፡ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ ለ AYAP-1 የጠፈር መንኮራኩር የቴሌሜትሪ፣ የመከታተያ እና የቁጥጥር ንዑስ ስርዓት የ S-band transponder ያቀርባል።
ጥ፡ ለ AYAP-1 ተልዕኮ ተጠያቂው ማነው?
መ፡ ቱቢታክ ኡዛይ፣ የቱርክ የጠፈር ቴክኖሎጂ ምርምር ኢንስቲትዩት የ AYAP-1ን የጠፈር መንኮራኩር ልማት፣ ውህደት፣ ሙከራ፣ ማስጀመር እና ስራ እየመራ ነው።