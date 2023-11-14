አዲስ የሰለስቲያል ነገር፡ Quasi-Hilda 2009 DQ118

በቅርቡ በዜጎች ሳይንቲስቶች የተደረገ ግኝት በዓለም ዙሪያ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ አስቧል። እ.ኤ.አ. በ 2016 ፣ የተወሰኑ አድናቂዎች ቡድን ምደባን በሚቃወም የሰማይ አካል ላይ ተሰናክለዋል። መጀመሪያ ላይ አስትሮይድ ወይም ኮሜት ነው ተብሎ የሚታመን ይህ ሚስጥራዊ ነገር የሳይንስ ማህበረሰብን የማወቅ ጉጉት ቀስቅሷል።
በባለሙያዎች ከሚደረጉት ባህላዊ የጠፈር ምርምር በተለየ፣ የዜጎች ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች በማውጣት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። አማተር ቴሌስኮፖች የታጠቁ እነዚህ ስሜታዊ የሆኑ ግለሰቦች የሌሊት ሰማይን ለመመልከት ጊዜያቸውን ይሰጣሉ። በዚህ ልዩ አጋጣሚ፣ የእነዚህ አድናቂዎች ቡድን ከሳይንስ ማህበረሰብ ያመለጠው የሰማይ አካል አንድ ትልቅ ግኝት አደረጉ።
ተስፋ ሳይቆርጡ፣ እነዚህ የዜጎች ሳይንቲስቶች ነገሩን ለመፈለግ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በአደባባይ የሚገኙ የማህደር መረጃዎችን ቃኙ። ያገኟቸው ምስሎች ዕቃውን ለይቶ ባያደምቁትም፣ የኮሜት ባህሪ ምልክቶችን አቅርበዋል። ቡድኑ የግኝታቸውን አስፈላጊነት በመገንዘብ ነገሩን ወዲያውኑ በActive Asteroid ፕሮጀክት አስመዘገበ።
ምዝገባውን ተከትሎ ዕቃው በተከበሩ ተመራማሪዎች ቡድን quasi-Hilda 2009 DQ118 የሚል ስም ተሰጥቶታል። በትሮጃኖች እና በጁፒተር-ቤተሰብ ኮሜትዎች መካከል የሚገኘው ሂልዳስ ልዩ የሆነ የኮሜት እና የአስትሮይድ ቡድንን ይወክላል። Quasi-Hilda 2009 DQ118 አሁን በእነዚህ ሁለት ምድቦች መካከል ባለው ድንበር ላይ ነው፣ ይህም ባህላዊ ምደባን የሚጻረር ነው።
የዚህን ግራ የሚያጋባ የሰማይ ነገር እውነተኛ ተፈጥሮ ለማወቅ፣የተመራማሪው ቡድን ተከታታይ ሙከራዎችን አድርጓል። በጠንካራ ትንተና እና ምልከታ፣ quasi-Hilda 2009 DQ118 በአስትሮይድ እና በኮከቦች መካከል ያለውን መስመር የሚያደበዝዙ ባህሪያት እንዳሉት አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተን እና ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ሳይንቲስቶች quasi-Hilda 2009 DQ118ን መተንተንና ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ፣ የዜጎች ሳይንስ ስለ ዩኒቨርስ ያለንን እውቀት ለማስፋት ያለው ጠቀሜታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ ነው። ይህ አስደናቂ ግኝት በአማተር እና በፕሮፌሽናል ምርምር መካከል ያለውን ክፍተት በማጣመር የጋራ የሰው ልጅ የማወቅ ጉጉት ኃይልን እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ የ quasi-Hilda 2009 DQ118 ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ: Quasi-Hilda 2009 DQ118 በአስትሮይድ እና በኮሜትሮች መካከል ባለው ድንበር ላይ ያለ የሰማይ ነገር ነው፣ ስለእነዚህ የጠፈር አካላት አሁን ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተን ነው።
ጥ፡- quasi-Hilda 2009 DQ118 እንዴት ተገኘ?
መ፡ የዜጎች ሳይንቲስቶች የኳሲ-ሂልዳ 2009 DQ118 የመጀመሪያ ግኝት በይፋ የሚገኙ ማህደር መረጃዎችን በመፈተሽ እና የኮሜት ባህሪ ምልክቶችን በመለየት ነው።
ጥ፡ የ quasi-Hilda 2009 DQ118 ተፈጥሮን ለመለየት ምን ዓይነት ሙከራዎች ተካሂደዋል?
መ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኳሲ ሂልዳ 2009 DQ118 ልዩ ባህሪያትን ለመረዳት ጠንከር ያለ ትንተና እና ምልከታ አድርገዋል፣ በመጨረሻም በአስትሮይድ እና በኮሜት መካከል ያለውን ቦታ ወስነዋል።
ጥ፡ የኳሲ ሂልዳ 2009 DQ118 ግኝት ለወደፊት ምርምር ምን ማለት ነው?
መ፡ ግኝቱ ያለውን የስርዓተ ፀሐይ እውቀት ይፈታተናል እና ለዳሰሳ እና ግንዛቤ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ጥ: የዜጎች ሳይንስ ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ የዜጎች ሳይንስ ለሳይንሳዊ ግኝቶች አስተዋፅዖ ያላቸውን አድናቂዎችን በማሳተፍ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ለማስፋት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እሱ የጋራ የሰው ልጅ የማወቅ ጉጉትን ኃይል ያሳያል።