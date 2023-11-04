አዲስ ምርምር በTESS የተገኙ ስምንት ልዕለ-ምድርን ያሳያል

የናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች ስምንት አዳዲስ ሱፐር-ኢርዝስ ማረጋገጡን አስታውቀዋል። የTESS ዋና አላማ በመሬት አከባቢ ከሚገኙ ደማቅ ኮከቦች ፊት ለፊት የሚተላለፉ ኤክሶፕላኔቶችን ማግኘት ሲሆን 400 የሚያህሉ ኤክስፖፕላኔቶችን አረጋግጧል። ሆኖም፣ ወደ 6,000 የሚጠጉ እጩዎች ማረጋገጫን የሚጠባበቁ ረጅም የእጩዎች ዝርዝር አለ።
እነዚህን የ exoplanet እጩዎችን ለማረጋገጥ ተመራማሪዎች ተጨማሪ ምልከታዎችን እና ስታቲስቲካዊ ዘዴዎችን ይተማመናሉ። የስታትስቲካል መሳሪያዎች (VaTEST) ፕሮጀክትን በመጠቀም የማስተላለፊያ ኤክስፖፕላኔቶችን ማረጋገጥ የTESSን ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ለመተንተን እና የተደበቁ ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት ስታቲስቲካዊ መሳሪያዎችን እና የማሽን መማሪያን ይጠቀማል። ሳይንቲስቶች የውሸት አወንታዊ ውጤቶችን ከትክክለኛ ምልክቶች በመለየት ኤክስፖፕላኔቶችን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ከባቢ አየርን በበለጠ ዝርዝር ማጥናት ይችላሉ።
በቅርቡ የተደረገው ጥናት “VaTEST III፡ የ 8 እምቅ ልዕለ-ምድርን ከTESS ውሂብ ማረጋገጥ” በሚል ርእስ በPriyashkumar Mistry፣ ፒኤችዲ የሚመራ ቡድን ግኝቶችን ያሳያል። በኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ፣ አውስትራሊያ። ተመራማሪዎቹ ስምንቱን አዳዲስ ሱፐር-ኢርዝስ ለማረጋገጥ መሬት ላይ የተመሰረተ የቴሌስኮፕ መረጃን፣ ባለከፍተኛ ጥራት ምስልን እና የስታቲስቲክስ ማረጋገጫ መሳሪያን TRICERATOPS ተጠቅመዋል።
በአስፈላጊ ሁኔታ፣ ከእነዚህ የተረጋገጡ ፕላኔቶች ውስጥ ስድስቱ በ“ቁልፍ ድንጋይ ፕላኔቶች” ምድብ ውስጥ ናቸው። በኤክሶፕላኔት ሳይንስ ውስጥ፣ የቁልፍ ስቶን ፕላኔት አጠቃላይ የኤክሶፕላኔቶችን ህዝብ ለማብራራት ይረዳል እና በኤክሶፕላኔት ስርጭቶች ላይ በሚታየው የራዲየስ ክፍተት ክስተት ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የራዲየስ ክፍተቱ የሚያመለክተው በ1.5 እና 2 የምድር ራዲየስ መካከል ራዲየስ ያላቸው ፕላኔቶች እጥረት ነው፣ይህም በኮከብ ኤክስሬይ እና በአልትራቫዮሌት ልቀቶች ምክንያት በፎቶኢቫፖሬሽን ጅምላ ኪሳራ ሊከሰት ይችላል።
ጥናቱ በተጨማሪም "የኮስሚክ የባህር ዳርቻ" ጽንሰ-ሀሳብ ያስተዋውቃል, ይህም ኤክሶፕላኔቶችን በከዋክብት ጨረር ምክንያት ከባቢ አየርን ያቆዩትን ኤክሶፕላኔቶች የሚለያይ ነው. በርካቶቹ አዲስ የተረጋገጡት ልዕለ-ምድር ሰዎች ወደዚህ የጠፈር ዳርቻ አቅራቢያ ይገኛሉ፣ ይህም ለወደፊቱ የከባቢ አየር ጥናቶች ጠቃሚ ኢላማ ያደርጋቸዋል።
ስለ እነዚህ ልዕለ-ምድር ንብረቶች የተሻለ ግንዛቤን ለማግኘት ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጋሉ። ተመራማሪዎቹ ይበልጥ ትክክለኛ የሆኑ የጅምላ መለኪያዎች አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣሉ እና ሦስቱ ፕላኔቶች ለእንደዚህ ዓይነቶቹ መለኪያዎች ተስማሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ ከተረጋገጡት ፕላኔቶች ሁለቱ፣ TOI-771b እና TOI-4559b፣ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም ለከባቢ አየር ጥናት ተስፋ ሰጪ እጩዎች ናቸው። የሱፐር-ምድርን ከባቢ አየር መረዳት በኤክሶፕላኔት ህዝብ ውስጥ ስላላቸው ቦታ እና ከራዲየስ ክፍተት እና ከጠፈር ዳርቻ ጋር ስላላቸው ግንኙነት ወሳኝ መረጃን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ TESS ምንድን ነው?
መ፡ TESS ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት ማለት ነው። የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ነው ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት የተነደፈው ፕላኔቶች በከዋክብት ብርሃን ውስጥ የሚያልፉትን ጥቃቅን ዳይፕ በመመልከት ነው።
ጥ፡ የVATEST ፕሮጀክት ምንድን ነው?
መ፡ የVATEST ፕሮጀክት የTESSን መረጃ ለመተንተን እና የኤክሶፕላኔት እጩዎችን ለማረጋገጥ እስታቲስቲካዊ መሳሪያዎችን እና የማሽን መማሪያን የሚጠቀም ተነሳሽነት ነው።
ጥ፡- የቁልፍ ድንጋይ ፕላኔቶች ምንድን ናቸው?
መልስ፡ Keystone ፕላኔቶች የኤክሶፕላኔቶችን አጠቃላይ ህዝብ ለማብራራት የሚረዱ ኤክስፖፕላኔቶች ናቸው። በኤክሶፕላኔት ስርጭቶች ላይ የሚታየውን ራዲየስ ክፍተት የመሳሰሉ ክስተቶችን በመረዳት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ፡ የጠፈር ዳርቻው ምንድን ነው?
መ: የጠፈር ዳርቻው ከባቢ አየርን ያቆዩትን ኤክሶፕላኔቶችን በከዋክብት ጨረር ምክንያት ካጡትን የሚለይ እስታቲስቲካዊ አዝማሚያ ነው።
ጥ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምንድን ነው?
መ፡ JWST በ 2021 ስራ ላይ የሚውል የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው። የኤክሶፕላኔቶችን ከባቢ አየር ለማጥናት እና ስለ ንብረታቸው እና አወቃቀራቸው ግንዛቤዎችን ለመስጠት የተነደፈ ነው።