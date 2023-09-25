አስፈሪ ኦዲዮ ከአፖሎ 1 አደጋ እንደገና ይወጣል

እ.ኤ.አ. በጥር 1 ቀን 27 የተከሰተው የአፖሎ 1967 አደጋ በህዋ ምርምር ታሪክ ውስጥ በጣም ከታወቁት አሳዛኝ ክስተቶች አንዱ ሆኖ ቀጥሏል። በተለመደው የስልጠና ልምምድ ወቅት በአፖሎ 1 የጠፈር ካፕሱል ኮክፒት ውስጥ የእሳት ቃጠሎ ተነስቶ የሶስት የናሳ ጠፈርተኞች ቨርጂል XNUMX 'ጉስ' ግሪሶም ፣ ኤድዋርድ ኤች ኋይት እና ሮጀር ቢ. ቻፊ ሞተዋል። በቅርቡ፣ ወደ አደጋው የሚያመሩትን አስፈሪ ጊዜያት የሚቀርጹ የድምጽ ቅጂዎች በአሰቃቂው ክስተት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ግሪሶም ከአደጋው በፊት የጠፈር መንኮራኩሩ ዲዛይን እና ደህንነት ስጋት እንዳደረበት ገልጿል ተብሏል። እሳቱ ከመነሳቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ሰራተኞቹ ለጸሎት የሚሰግዱ የሚመስሉበትን ፎቶግራፍ አንስተዋል። የቻፊ ድምፅ በድምጽ ሲጮህ ይሰማል፣ “በአስፈሪያው ውስጥ እሳት ለብሶናል። እንውጣ። እየተቃጠልን ነው።” ተከትሎ የሚመጣው የስቃይ ጩኸት ያጋጠሟቸውን አስፈሪ ነገሮች ቁልጭ አድርገው ያሳያሉ።
እሳቱ ከተቀመጡት መቀመጫዎች በአንዱ ላይ እንደተነሳ ታምኖበታል, እና አየር የሌለው እና በከፍተኛ ሁኔታ የታሸገው ፍንዳታ የጠፈር ተጓዦችን ለማምለጥ አስቸጋሪ አድርጎታል. ምንም እንኳን ጥረታቸው እና የከርሰ ምድር ሰራተኞቹ ፍንዳታውን ለመክፈት በጀግንነት ቢሞክሩም፣ ጥቅጥቅ ያለ ጭስ እና ከፍተኛ ሙቀት ሰራተኞቹን በጊዜ ማዳን አልተቻለም።
ይህ አሰቃቂ ክስተት የተከሰተው በቀዝቃዛው ጦርነት መካከል ሲሆን የዩናይትድ ስቴትስ ተቀናቃኝ የሆነችው ሞስኮ እንኳን በአደጋው የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጻለች። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በዚህ አመት አካባቢ የተከሰተው የጠፈር በረራ አደጋ ይህ ብቻ አልነበረም። ከበርካታ አሥርተ ዓመታት በኋላ፣ ሁለቱም የጠፈር መንኮራኩሮች ቻሌገር እና የጠፈር መንኮራኩር ኮሎምቢያ አደጋዎች በጥር እና በየካቲት ወር ተከስተዋል፣ ይህም የበለጠ ደፋር የጠፈር ተመራማሪዎችን ህይወት ቀጥፏል።
በትዳራቸው ውስጥ ህይወታቸውን ያጡ የጠፈር ተጓዦችን ለማስታወስ ናሳ አመታዊ ሥነ ሥርዓቶችን ያካሂዳል። እ.ኤ.አ. በ 2021 በፍሎሪዳ የሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል የእነዚህን ጀግኖች ድፍረት እና መስዋዕትነት በማክበር የጎብኝዎች ስብስብ ውስጥ ለአፖሎ 1 ተልዕኮ አዲስ አድናቆት አሳይቷል።
ምንጮች:
- ሚረር ዩኤስ
- Space.com