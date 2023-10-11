በኮንጎ ሪፐብሊክ ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ለአደጋ የተጋለጠ ሻርኮች እና ጨረሮች በአነስተኛ የአሳ አስጋሪዎች ተያዙ

ኮንሰርቬሽን ሳይንስ እና ልምምድ በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በየዓመቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሻርኮች እና ጨረሮች በኮንጎ ሪፐብሊክ በሚገኙ አነስተኛ አሳ አስጋሪዎች ይያዛሉ። ተመራማሪዎቹ በትንንሽ ጀልባዎች፣ ትንንሽ ሞተሮችን፣ በእጅ የሚጎተቱ መስመሮችን እና መረቦችን የሚጠቀሙ ከ60% በላይ የሀገሪቱ “የእጅ ጥበብ ባለሙያ” አሳ አጥማጆች መኖሪያ በሆነችው ሶንጎሎ ላይ ዓሦችን ወደ ባሕሩ ዳርቻ አምጥተዋል።
በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተመራማሪዎቹ ከ 73,000 በላይ ሻርኮች እና ጨረሮች አርፈዋል. አብዛኛዎቹ እነዚህ ግለሰቦች ታዳጊዎች ሲሆኑ 98% የሚሆኑት በ IUCN ቀይ ዝርዝር ውስጥ ለአደጋ የተጋለጡ፣ ለአደጋ የተጋለጡ ወይም ለአደጋ የተጋለጡ ተብለው የተዘረዘሩ ዝርያዎች ናቸው። በተጨማሪም፣ ጥናቱ ቀደም ሲል በአካባቢው የሉም ተብለው የሚታሰቡ ሁለት ዝርያዎችን ለይቷል-የአፍሪካ ዊድፊሽ እና ለስላሳ ጀርባ መልአክ ሻርክ።
ጥናቱ የአነስተኛ ደረጃ አሳ አስጋሪ ጠቀሜታ እና በሁለቱም በአሳ አጥማጆች ኑሮ እና በብዝሀ ህይወት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል። በመያዣው ውስጥ ያሉት የወጣት ሻርኮች እና ጨረሮች የበላይነት ሶስት እጥፍ ስጋት ይፈጥራል ፣ ምክንያቱም የእነዚህ ግለሰቦች አነስተኛ መጠን እና ዝቅተኛ ዋጋ በአሳ አጥማጆች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። በተጨማሪም ታዳጊዎችን ማጥመድ የመራቢያ ዕድሜ ላይ እንዳይደርሱ ይከላከላል እና ለሻርክ እና ጨረሮች ህዝብ ውድቀት አስተዋጽኦ ያደርጋል። በመጨረሻም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ታዳጊዎች አካባቢው ለአንዳንድ ዝርያዎች የችግኝ ቦታ ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ይጠቁማል, ይህም እነዚህን መኖሪያዎች ከአሳ ማጥመድ ስራዎች ለመጠበቅ ወሳኝ ያደርገዋል.
ተመራማሪዎቹ የአሳ አጥማጆችን መተዳደሪያ ዘላቂነት በማረጋገጥ የሻርክ እና የጨረር ህዝቦችን የሚጠብቁ የጥበቃ እርምጃዎችን እንዲነድፉ ይመክራሉ። እነዚህ እርምጃዎች የዓሣ ማጥመድ ልምዶችን መቆጣጠር፣ በአስቸጋሪ ጊዜያት ለተወሰኑ ዝርያዎች ዓሣ ማጥመድን መገደብ፣ እና ዒላማ ያልሆኑ ዝርያዎችን መያዙን ለመቀነስ በአሳ ማጥመጃ መሳሪያዎች ላይ ለውጦችን ማድረግን ሊያካትቱ ይችላሉ።
ጥናቱ ውጤታማ የአመራር ስልቶችን ለመፍጠር አሳ አጥማጆችን፣ ተመራማሪዎችን እና የመንግስት ድርጅቶችን የሚያሳትፍ የትብብር አካሄድ እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። የኮንጎ ሪፐብሊክ ቀደም ሲል በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ እና በዱር እንስሳት ጥበቃ ማህበር ተመራማሪዎች የተደገፈ የመጀመሪያውን የባህር ውስጥ ጥበቃ ቦታዎችን ተግባራዊ አድርጓል. እነዚህ የተጠበቁ ቦታዎች ወሳኝ መኖሪያዎችን ለመጠበቅ እና የሻርክ እና የጨረር ህዝቦችን መልሶ ማቋቋምን ለመደገፍ ዓላማ አላቸው.
በሶንጎሎ የተደረገው ጥናት በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ አነስተኛ የዓሣ ማጥመጃዎች ከተያዙት አጠቃላይ የተያዙ ጥቂቶቹን ብቻ ይወክላል። ከ30% በላይ የሚሆኑ የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ከሶንጎሎ ውጪ ባሉ ቦታዎች ላይ የተመሰረተ በመሆኑ፣ የተያዙት የሻርኮች እና ጨረሮች ትክክለኛ ቁጥር በጥናቱ ከታየው በእጅጉ ሊበልጥ ይችላል። ይህ አፋጣኝ ቀጣይነት ያለው የክትትልና ጥበቃ ስራ እነዚህን አደገኛ ዝርያዎች እና መኖሪያዎቻቸውን ለመጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ምንጮች:
- ጥበቃ ሳይንስ እና ልምምድ (2023)
- የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ