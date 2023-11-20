የታዳጊዎች ጋላክሲዎች ተገለጡ፡ ያልተለመደ ኬሚስትሪ እና አስገራሚ የሙቀት መጠኖች

የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የናሳውን ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም የሩቅ ታዳጊ ጋላክሲዎችን ኬሚስትሪ ለመተንተን እጅግ አስደናቂ ጥናት አካሂደዋል። የ CECILIA ዳሰሳ ጥናት አካል የሆነው ጥናቱ የሚያተኩረው ከቢግ ባንግ በኋላ ከሁለት እስከ ሶስት ቢሊዮን ዓመታት በፈጠሩት ጋላክሲዎች ላይ ነው። በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ የታተሙት የመጀመሪያ ግኝቶች አንዳንድ አስገራሚ ውጤቶችን አግኝተዋል።
JWSTን በመጠቀም ተከታታይ የ30 ሰአታት ምልከታ ጊዜ ተመራማሪዎች ከ23 ራቅ ካሉ ጋላክሲዎች የሚለቀቀውን ደካማ ልቀትን በመያዝ በመሬት ላይ ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖች ከቻሉት የበለጠ ጥልቀት ያለው እና የበለጠ ዝርዝር የሆነ ስፔክትረም ፈጠረ። ለማሳካት.
ጥናቱ በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ ስምንት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች መኖራቸውን አረጋግጧል፡- ሃይድሮጂን፣ ሂሊየም፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ ሰልፈር፣ አርጎን እና ያልተጠበቀ ኒኬል። ከብረት የሚከብደው ኒኬል በአቅራቢያው ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥም ቢሆን ብርቅ እና ለመመልከት አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። የኒኬል መኖር በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ስላለው የከዋክብት ልዩ ሁኔታዎች እና ባህሪያት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ተጨማሪ ትንታኔዎች በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙት ጋላክሲዎች ከእድሜ ጓደኞቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሞቃት እንደነበሩ ይፋ አድርጓል። ትዕይንቱ ከ13,350°C (24,062°F) በላይ የሆነ የሙቀት መጠን አሳይቷል፣ ይህም ከበሰሉ ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ሙቀት ያሳያል። ይህ ግኝት በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች ከቀድሞ አቻዎቻቸው በእጅጉ የተለዩ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ያጠናክራል።
የጋላክሲዎችን የኬሚስትሪ እና የሙቀት መጠን በጥንካሬ ዘመናቸው መረዳት ስለ ጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ጋላክሲዎች “ኬሚካላዊ ዲ ኤን ኤ” በመመርመር ጋላክሲዎች በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዴት እንደሚያድጉ እና እንደሚለወጡ የተሻለ ግንዛቤ ያገኛሉ። ይህ እውቀት ጋላክሲዎች ለምን የተለያዩ ባህሪያትን እንደሚያሳዩ ለምሳሌ እንደ ቀይ እና የሞቱ ጋላክሲዎች እና አሁንም እንደ ሚልክ ዌይ ያሉ ኮከቦችን እየፈጠሩ ካሉት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
በሲኢሲሊያ ዳሰሳ ላይ የሚመጡት ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ዝርዝሮች በጥልቀት ለመፈተሽ ያለመ ሲሆን ይህም ስለ ኮስሞስ እና የበለጸገ ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ጠቃሚ ግብአት ነው።
በየጥ
የ CECILIA ዳሰሳ ምንድን ነው?
የ CECILIA (የኬሚካል ኢቮሉሽን በኢንተርስቴላር አውሮራ ውስጥ በአዮኒዝድ መስመሮች የተገደበ) ዳሰሳ የርቀት ጋላክሲዎችን ኬሚስትሪ ለማጥናት የናሳውን የጄምስ ዌብ ቦታ ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀም ፕሮግራም ነው። ዓላማው በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት የጋላክሲዎችን እድገት እና ዝግመተ ለውጥ የበለጠ ለመረዳት ነው።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች ለሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስቡት ለምንድን ነው?
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች የተፈጠሩት በመጀመሪያ አጽናፈ ሰማይ፣ ከቢግ ባንግ ከጥቂት ቢሊዮን ዓመታት በኋላ ነው። እነዚህን ጋላክሲዎች ማጥናት ጋላክሲዎች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚያድጉ፣ እንደሚለወጡ እና እንደሚሻሻሉ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የጋላክሲው ገጽታ ምን ያሳያል?
የጋላክሲው ስፔክትረም ወይም “ኬሚካል ዲ ኤን ኤ” ስለ ጋላክሲው አደረጃጀትና ዝግመተ ለውጥ ወሳኝ የሆኑ ዝርዝሮችን ያሳያል። በጋላክሲው ውስጥ ስላሉት ንጥረ ነገሮች መረጃ መስጠት እና ያለፈውን እና የወደፊት ባህሪያቱን ግንዛቤዎችን መስጠት ይችላል።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ የኒኬል ግኝቶች ለምን አስገራሚ ነበሩ?
ኒኬል በአቅራቢያው ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥ እንኳን ለመታዘብ ያልተለመደ እና ፈታኝ አካል ነው። በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ መገኘቱ በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ኒኬልን ለመመልከት የሚያስችሉ ልዩ ሁኔታዎችን ይጠቁማል። ይህ ግኝት በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ስላሉት የከዋክብት ባህሪያት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ምን ግንዛቤዎችን ይሰጣል?
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ ከአዋቂዎች ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን እንደሚያሳዩት እነዚህ ጋላክሲዎች በተፈጠሩበት ጊዜ የተለያዩ ባህሪያት እንደነበራቸው ያሳያል። በጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የጋዝ ሙቀት እና ኬሚስትሪ ከውስጥ ጋር የተሳሰሩ ናቸው፣ እና ሁለቱንም ገፅታዎች መረዳቱ የጋላክቲክ ዝግመተ ለውጥን ውስብስብነት ለመፍታት ይረዳል።