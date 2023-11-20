በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች፡ የኮስሚክ ጉርምስና ኬሚስትሪን መፍታት

ከናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ በመጡ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት “በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች” ኬሚካላዊ ስብጥር ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። እነዚህ ጋላክሲዎች ከቢግ ባንግ በኋላ በግምት ከሁለት እስከ ሶስት ቢሊዮን አመታትን ያስቆጠሩት ፣ ያልተለመደ ትኩስ እና እንደ ኒኬል ያሉ ያልተጠበቁ ንጥረ ነገሮችን ያካተቱ ናቸው ፣ እነሱም ለመታዘብ አስቸጋሪ ናቸው ።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ የሚታተመው የዚህ ጥናት ግኝቶች በኢንተርስቴላር አውሮራ (CECILIA) የዳሰሳ ጥናት ውስጥ ionized Lines በመጠቀም እየተካሄደ ያለው የኬሚካል ዝግመተ ለውጥ አካል ነው። በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ በአሊሰን ስትሮም እየተመራ፣ ተመራማሪዎቹ በኮስሚክ ታሪክ ሂደት ውስጥ ጋላክሲዎች እንዴት እንደተሻሻሉ ለመረዳት ዓላማ አላቸው።
ስትሮም በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎችን ከሰዎች ታዳጊዎች ጋር ያወዳድራል፣ ሁለቱም በእድገት እድገቶች ውስጥ እንደሚያልፉ እና በዕድገታቸው ወቅት እንደሚለወጡ በመግለጽ። ተመራማሪዎች የእነዚህን ጋላክሲዎች ኬሚካላዊ ዲ ኤን ኤ በጉርምስና ወቅት በማጥናት እንዴት እንዳደጉ እና በዝግመተ ለውጥ እንደሚቀጥሉ ማስተዋል ያገኛሉ። የ CECILIA ዳሰሳ በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች ላይ ያለውን የብርሃን መጠን በመመርመር የሩቅ ጋላክሲዎችን እይታ በመመልከት ላይ ያተኩራል። ይህ መረጃ በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ነገሮች ያሳያል, ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ያለፈውን እና የወደፊቱን የጋላክሲክ እንቅስቃሴዎችን እንዲረዱ ይረዳቸዋል.
በስትሮም እና በተባባሪዎቿ የተደረገው ጥናት JWST ን በመጠቀም 33 የሩቅ ታዳጊ ጋላክሲዎችን ለ30 ሰአታት ያለማቋረጥ እንዲከታተል አድርጓል። ከዚያም ከእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ከ23ቱ ስፔክተሮችን በማጣመር የተዋሃደ ምስል ፈጠሩ፣ ይህም ማንኛውም መሬት ላይ የተመሰረተ ቴሌስኮፕ ሊያቀርበው ከሚችለው በላይ ጥልቅ እና የበለጠ ዝርዝር ግንዛቤን አስገኝቷል። የተገኘው ስፔክትረም የኒኬል መኖርን ጨምሮ አንዳንድ አስገራሚ ነገሮችን አስገኝቷል፣ ይህ ንጥረ ነገር በብርቅነቱ ምክንያት ለመመልከት አስቸጋሪ ነው።
በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች ከበሰሉ ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ ሙቀት አላቸው። ይህ የሚያመለክተው ጋላክሲዎቹ በጉርምስና ዘመናቸው በጣም የተለያዩ እና ልዩ ሁኔታዎች ያጋጠሟቸው እንደነበሩ ነው። ስትሮም በጋላክሲዎች ሙቀት እና ኬሚስትሪ መካከል ያለውን ውስጣዊ ግኑኝነት አፅንዖት ይሰጣል፣ ይህም የታዩ ልዩነቶች የጋላክሲዎች የተለየ ኬሚካላዊ ዲ ኤን ኤ መገለጫ መሆናቸውን ይጠቁማል።
ይህ ጥናት ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚያድጉ እና በጊዜ ሂደት እንደሚለዋወጡ ግንዛቤዎችን በመስጠት ስለ ኮከቦች ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ሳይንቲስቶች በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎችን በማጥናት እንደ እኛው ሚልኪ ዌይ ያሉ ጋላክሲዎችን የሚቀርጹትን ሂደቶች ለይተው ለማወቅና አንዳንዶች ለምን “ቀይ እና ሙት” እንደሚመስሉ እና ሌሎች ደግሞ ከዋክብት መፈጠሩን እንደሚቀጥሉ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የ CECILIA ዳሰሳ ምንድን ነው?
የ CECILIA ዳሰሳ የሩቅ ጋላክሲዎችን ኬሚስትሪ ለማጥናት የናሳውን ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀም ፕሮግራም ነው። ተመራማሪዎች የእነዚህን ጋላክሲዎች ገጽታ በመተንተን ስለ ኬሚካላዊ ስብስባቸው እና ከጊዜ በኋላ እንዴት እንደተሻሻሉ ግንዛቤን ያገኛሉ።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎችን ማጥናት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች በጋላክሲክ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ወሳኝ ደረጃን ይወክላሉ፣ ይህም ጉልህ እድገት እና ለውጥ ይከሰታል። የእነዚህን ጋላክሲዎች ኬሚካላዊ ዲ ኤን ኤ በማጥናት፣ አስትሮፊዚስቶች ጋላክሲዎችን የሚቀርፁትን ሂደቶች እና አንዳቸው ከሌላው እንዴት እንደሚለያዩ በተሻለ ሊረዱ ይችላሉ።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ የኒኬል መኖር ለምን አስገራሚ ነው?
ኒኬል ለመታዘብ አስቸጋሪ የሆነ ያልተለመደ ንጥረ ነገር ነው። በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ መገኘቱ በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ልዩ ሁኔታዎችን ወይም ባህሪያትን ይጠቁማል ፣ ይህም በጋላክሲው አካባቢ ውስጥ ባሉ የከዋክብት ባህሪዎች እና ሂደቶች ላይ ብርሃን ይሰጣል።
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ጋላክሲዎች ከበለጠ የበሰሉ ጋላክሲዎች ጋር ሲነጻጸሩ የሚሞቁት ለምንድን ነው?
በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥ የሚታየው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የተለየ የኬሚካል ዲ ኤን ኤ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል. በጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የጋዝ ሙቀት እና ኬሚስትሪ ከውስጥ ጋር የተቆራኙ ናቸው, ይህም በጉርምስና ወቅት ያጋጠሙትን የተለያዩ ሁኔታዎች እና አካባቢዎችን ያሳያል.