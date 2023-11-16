የጃፓኑን የሆካይዶ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በተመራማሪው ቡድን የተገኘው አዲስ ግኝት የዳይኖሰር ዝርያ ያላቸውን የእንቅልፍ ልምዶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በሞንጎሊያ ኔሜግት አካባቢ ከሞንጎሊያውያን ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ በተደረገ ቁፋሮ የተገኘው ጃኩሊኒከስ ያሩኢ የሚባል የዳይኖሰር ቅሪተ አካል አፅም ዘመናዊ ወፎች በሚተኙበት ጊዜ የሚይዘው የተጠቀለለ ቦታ ይመስላል።
ከ70 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጀምሮ እስከ ኋለኛው ክሪቴሲየስ ዘመን ድረስ ያለው፣ ጃኩሊኒከስ ያሩዩ በአእዋፍ መሰል ባህሪያቸው የሚታወቀው የአልቫሬዝሳሪድ ቤተሰብ ነው። ይህን ዝርያ የሚለየው ግን በቲቢያው አቅራቢያ የሚገኝ ልዩ የሆነ ትልቅ ፕሮፖዛል ነው። ተመራማሪዎች በእነዚህ ተለይተው የሚታወቁ ባህሪያት እንደ ልዩ ዝርያ ለይተው አውቀዋል.
በናሙናው ላይ በተደረገው ጥልቅ ምርመራ ጃኩሊኒከስ ያሩይ ጭንቅላቱን ወደ ውስጥ በማስገባት እግሮቹን በጥሩ ሁኔታ በማጣጠፍ በእንቅልፍ ወቅት የዘመናዊ ወፎችን አቀማመጥ ያሳያል። የምርምር ቡድኑ እንደሚጠቁመው ይህ የመኝታ ቦታ እንደ ሙቀት ጥበቃ ዘዴ ሆኖ አገልግሏል.
ይህ ያልተለመደ ግኝት ስለ ጥንታዊ ዳይኖሰርቶች ባህሪ እና የዝግመተ ለውጥ ማስተካከያ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ በዳይኖሰርስ እና በዘመናዊ ወፎች መካከል ያለውን አስደናቂ ተመሳሳይነት ያጎላል፣ ይህም በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን እምቅ ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ አዲሱ የዳይኖሰር ዝርያ እንዴት ተገኘ?
መ: ጃኩሊኒከስ ያሩይ የሚባል የዳይኖሰር ቅሪተ አካል አፅም የተገኘው በሞንጎሊያ ኔሜግት አካባቢ ከአንድ የሞንጎሊያ ተቋም ጋር በተደረገ የጋራ የመሬት ቁፋሮ ፕሮጀክት ወቅት ነው።
ጥ፡ የJaculinykus yaruui ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡- ይህ አልቫሬዝሳሪድ የዳይኖሰር ዝርያ ከሌሎች ዝርያዎች የሚለይ በቲቢያ አቅራቢያ ትልቅ መውጣትን ጨምሮ ልዩ ባህሪያት አሉት።
ጥ፡ የዳይኖሰር እንቅልፍ አቀማመጥ ምን ነበር?
መልስ፡- የጃኩሊኒከስ ያሩይ አንገቱን ወደ ሰውነቱ አስገብቶ እግሮቹም ታጥፈው እንደ ዘመናዊ ወፎች የመኝታ ቦታ ጋር እንደሚተኛ ተመራማሪው ቡድን አረጋግጧል። ይህ አቀማመጥ ከሙቀት ጥበቃ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል.