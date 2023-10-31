ቢቫልቭ ሞለስክ አናዳራ ካጎሺሜንሲስ፡ ከፍተኛ የውሃ ጨዋማነትን በተሳካ ሁኔታ መትረፍ

በውሃ ውስጥ ባለው ከፍተኛ የጨው ክምችት ተለይቶ የሚታወቀው ሃይፐርሰሊኒቲ ለብዙ የውሃ ውስጥ ፍጥረታት ተግዳሮት ይፈጥራል። እንደ አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ያሉ ቢቫልቭ ሙሴሎች በተለይ ለሃይፐርሳሊንቲስ ተጽእኖ የተጋለጡ ናቸው። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ከፍተኛ ጨዋማ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ የዚህ ልዩ የሞለስክ ዝርያ ያላቸውን አስደናቂ የመዳን ችሎታዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት hypersalinity የጨው ሚዛንን እንደሚያስተጓጉል እና በውሃ ውስጥ በሚኖሩ ፍጥረታት ውስጥ የተለያዩ የፊዚዮሎጂ ሂደቶችን ሊጎዳ ይችላል, ይህም ቢቫልቭ ሙስሎችን ጨምሮ. ከ1950ዎቹ ጀምሮ አናዳራ ካጎሺሜንሲስ በጥቁር ባህር ውስጥ ወራሪ መሆኑን ማስታወስ እና መረዳት በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር እንዴት እንደተላመዱ ለማድነቅ አስፈላጊ ነው ።
ለከፍተኛ የውሃ ጨዋማነት ምላሽ, አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ልዩ ሴሉላር ማስተካከያዎችን እና የቁጥጥር ዘዴዎችን አዘጋጅቷል. እነዚህ ማስተካከያዎች ሞለስክ ሜታቦሊዝምን እንዲቀይር እና ባህሪው በሌላ መልኩ ምቹ ባልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲዳብር ያስችለዋል። ተመራማሪዎች የላቦራቶሪ ኦቭ ኢኮሎጂካል ኢሚውኖሎጂ የውሃ አካላት በ AO Kovalevsky የባዮሎጂ የደቡባዊ ባህር RAS (ሞስኮ) ተቋም እና የእንስሳት የፊዚዮሎጂ እና ባዮኬሚስትሪ ዲፓርትመንት የሂሞሊምፍ ሴሉላር ስብጥርን (ፈሳሹን የሚያሟላ) ጥናት አካሂደዋል ። የመጓጓዣ እና የመከላከያ ተግባራት) በ bivalve mussels እና ለሃይፐርሳሊን ሁኔታዎች የሚሰጠው ምላሽ.
ጥናቱ አናዳራ ካጎሺሜንሲስን ቀስ በቀስ የጨው ክምችት ከ18% ወደ 35% እና 45% በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲጨምር ማድረግን ያካትታል። ተመራማሪዎቹ ለ 35% ጨዋማነት መጋለጥ በሞለስክ ቀይ የደም ሴሎች መዋቅር እና መጠን ላይ ለውጥ እንዳመጣ ደርሰውበታል. በተጨማሪም በ 45% ጨዋማነት በአከባቢው ውስጥ በሂሞሊምፍ ውስጥ የሴሎች መጠን መጨመሩን ተመልክተዋል. በተለይም ለረጅም ጊዜ ለሃይፐርሳሊን ውሃ መጋለጥ በታቦቱ ሼል ውስጥ የደም ሴሎች እንዲሞቱ አላደረገም, ይህም የ A. kagoshimensis ከፍተኛ ጨዋማ ውሃ ለጊዜያዊ ክፍሎች ያለውን ከፍተኛ መቻቻል ያሳያል.
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የአናዳራ ካጎሺሜንሲስ በሃይፐርሳሊን አካባቢ ያለው ልዩ የመላመድ አቅም በሴሉላር ውስጥ መልሶ ግንባታ በተለይም በሄሞሳይትስ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ታጋሽ ቢቫልቭ ሞለስኮች በአይሞቲክ ውጥረት ውስጥ ሴሉላር መረጋጋትን ለመጠበቅ የሚጠቀሙባቸውን ትክክለኛ ዘዴዎች እና ስልቶችን ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ይህ ጥናት ከፍተኛ የውሃ ጨዋማነት በሚኖርበት ጊዜ የአናዳራ ካጎሺሜንሲስ አስደናቂ የመቋቋም ችሎታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ
hypersalinity ምንድን ነው?
ሃይፐርሳሊንቲስ ውሃ ከፍተኛ የጨው ክምችት ያለበትን ሁኔታ ያመለክታል. በተለምዶ በጨው ሀይቆች፣ ባሕረ ሰላጤዎች ወይም ሌሎች የውሃ አካላት ንጹህ ውሃ ከሚሞላው በላይ በፍጥነት በሚተንበት ጊዜ ይስተዋላል።
ለምን ቢቫልቭ ሙስሎች ለሃይፐርሳሊንቲ የተጋለጡ ናቸው?
አናዳራ ካጎሺሜንሲስን ጨምሮ ቢቫልቭ ሙስሎች ለጨው ሚዛናቸው እና ሴሉላር ሜታቦሊዝም በሚፈጥረው ችግር ምክንያት ለሃይፐርሳሊንቲዝም ስሜታዊ ናቸው። ከፍተኛ ጨዋማነት ወደ ኦስሞቲክ ውጥረት እና የሴሎች ድርቀት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል, በእድገታቸው, በእድገታቸው እና በመራባት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል.
አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ከፍተኛ ጨዋማ ለሆኑ አካባቢዎች እንዴት ተስማማ?
አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ከከፍተኛ የውሃ ጨዋማነት ጋር ለመላመድ ልዩ ሴሉላር ስልቶችን ፈጥሯል። እነዚህ ዘዴዎች ሞለስክ ሜታቦሊዝምን እንዲቆጣጠር እና ምቹ ባልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር ባህሪውን እንዲያስተካክል ያስችለዋል። በሴሉላር ውስጥ መልሶ መገንባት እና ልዩ የሆነ የፊዚዮሎጂ ማስተካከያ በኦስሞቲክ ውጥረት ውስጥ የሴሉላር መረጋጋትን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ.
የጥናቱ ዋና ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
ጥናቱ አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ለአጭር ጊዜ ለሃይፐርሳሊን ውሃ መጋለጥ ከፍተኛ መቻቻል አሳይቷል። በሞለስክ ቀይ የደም ሴሎች አወቃቀር እና መጠን ላይ ለውጦች በተለያዩ የጨው ደረጃዎች ተስተውለዋል. ለሃይፐርሳሊን ሁኔታዎች ለረጅም ጊዜ መጋለጥ በሞለስክ ውስጥ የደም ሴሎችን ሞት አላመጣም.
የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
እንደ አናዳራ ካጎሺሜንሲስ ባሉ ፈታኝ አካባቢዎች እንደ ሃይፐርሳሊን ሁኔታዎች ያሉ ህዋሳትን የመላመድ ችሎታን መረዳታቸው ስለ ጽናታቸው እና የመዳን ስልቶቻቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ እውቀት ተጋላጭ የሆኑ ዝርያዎችን እና ስነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ ለሰፊ የስነ-ምህዳር እና የጥበቃ ጥረቶች አስተዋፅዖ ያደርጋል።