የሳይንስ ሊቃውንት የ Cryo-EM ጥቃቅን የፕሮቲን ሞለኪውሎች ምስል ዘዴን አዘጋጅተዋል።

የ UCLA ሳይንቲስቶች ክሪዮ-ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (cryo-EM) አነስተኛ የፕሮቲን ሞለኪውሎችን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እንዲያመነጩ የሚያስችል መፍትሄ ፈጥረዋል። Cryo-EM የባዮሎጂካል ሞለኪውሎችን የአቶሚክ መዋቅር በከፍተኛ ጥራት ለማየት የሚያስችል ዘዴ ነው። ቀደም ሲል ክሪዮ-ኤም ትልቅ ሞለኪውሎችን ለመቅረጽ ብቻ ውጤታማ ነበር, ነገር ግን ይህ አዲስ እድገት አቅሙን ያሰፋዋል.
ተመራማሪዎቹ 20 ናኖሜትር ኪዩብ ቅርጽ ያለው የፕሮቲን መዋቅር፣ ስካፎልድ የሚባል፣ ትንንሽ ፕሮቲኖችን በቦታቸው ለመያዝ ትሪፕድ የሚመስሉ ፕሮቲኖችን ሠሩ። በሂደቱ ወቅት ስካፎልዱ በዲጂታዊ መንገድ ከምስሉ ላይ ሊወጣ ይችላል, በዚህም ምክንያት የትንሽ ፕሮቲን ብቻ 3D ምስል እንዲተነተን ያደርጋል. ይህ እድገት ከትንሽ እስከ መካከለኛ መጠን ያላቸውን ፕሮቲኖች ለማጥናት ጠቃሚ ነው, ምክንያቱም እምቅ አዳዲስ መድሃኒቶችን ለመፈለግ ወሳኝ ናቸው.
ቡድኑ 25 በመቶው በሰው ነቀርሳዎች ውስጥ የሚገኘውን KRAS የተባለውን ፕሮቲን አቶሚክ መዋቅር ለመከታተል ክሪዮ-ኤምን በመጠቀም ዘዴያቸውን ሞክረዋል። ይህ ምልከታ በፕሮቲን ላይ የተወሰኑ ቦታዎችን በማነጣጠር የ KRAS ካንሰርን የሚያስከትሉ መድሐኒቶች እንዲፈጠሩ ይረዳል።
ይህ ጥናት የትንንሽ ፕሮቲኖችን የአቶሚክ አወቃቀሮችን ለመፈተሽ እና ለህክምና ዓላማ ዓላማዎችን ለመለየት እድሎችን ይከፍታል። Cryo-EM የሚሠራው የኤሌክትሮኖች ጨረር በተቀዘቀዙ የቁስ ናሙናዎች በመላክ እና በሺዎች የሚቆጠሩ የሞለኪውሎቹን 2D ፎቶግራፎች ከተለያዩ አቅጣጫዎች በማምረት ነው። እነዚህን ፎቶግራፎች በማስታረቅ የአንድ ሞለኪውል ከፍተኛ ጥራት ያለው 3D ምስል ይፈጠራል።
ይህንን ጥናት የሚገልጸው ወረቀት በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ ታትሟል።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023)። DOI: 10.1073 / pnas.2305494120