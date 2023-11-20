አዲስ አረንጓዴ ናኖፓርቲሎች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን በመዋጋት ረገድ ተስፋዎችን ያሳያሉ

በፖላንድ የሳይንስ አካዳሚ የፊዚካል ኬሚስትሪ ተቋም ተመራማሪዎች አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሌሎችን በማዘጋጀት መድሀኒት ተቋቁመው ባክቴሪያዎችን በመዋጋት ረገድ ትልቅ ስኬት ወስደዋል። እነዚህ ናኖፓርቲሎች እንደ ባክቴሪያ እና እርሾ ያሉ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን በመዋጋት ረገድ ትልቅ አቅም አሳይተዋል እንደ አንቲባዮቲክስ ባሉ ባህላዊ ፀረ-ተህዋስያን ወኪሎች።
አንቲባዮቲኮች መድሀኒትን አብዮት ቢያደርጓቸው እና የእድሜ ዘመናቸውን ቢያራዝሙም፣ እነዚህን መድሃኒቶች ከልክ በላይ መጠቀማቸው አንቲባዮቲኮችን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል፣ ይህም ዓለም አቀፍ የጤና ጠንቅ ነው። በፕሮፌሰር Jan Paczesny የሚመራው የአይፒሲ ፒኤኤስ ቡድን ጥናታቸውን ያተኮሩት ሰፊ መድሃኒትን የሚቋቋሙ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ለመዋጋት አዳዲስ ናኖፎርሙላሽን በማዘጋጀት ላይ ነው።
ሳይንቲስቶቹ በፀረ-ተህዋሲያን እና በፀረ-ፈንገስ ባህሪያቸው የሚታወቁትን የብር ናኖፓርቲሎች ከአረንጓዴ ሻይ ከ polyphenols የበለፀጉ ንጥረ ነገሮች ጋር አዋህደዋል። ይህ ለየት ያለ አቀራረብ የናኖፓርተሎች ሰፊ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ውጤታማነት ለማሳደግ ያለመ ነው። አረንጓዴ ቅይጥ ብር ናኖፓርቲሎች (AgNPs) ከግለሰባዊ አካላት እና ከተወሰኑ አንቲባዮቲኮች ጋር ሲነፃፀር የላቀ የፀረ-ተባይ እንቅስቃሴ አሳይቷል።
ቡድኑ ባደረገው ሙከራ ከሻይ ተዋጽኦዎች ጋር የተዋሃዱ ናኖፓርቲሎች ከብር ናኖፓርቲሎች የበለጠ ፀረ-ባክቴሪያ ባህሪያትን እንዳሳዩ አረጋግጧል። ይህ ግኝት ኢንፌክሽኑን ለማከም ዝቅተኛ መጠን ያላቸውን ናኖፓርተሎች ለመጠቀም እድሎችን ይከፍታል እና በአንዳንድ መተግበሪያዎች ውስጥ ከአንቲባዮቲክ መድኃኒቶች አማራጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ተመራማሪዎቹ ከተጠበቀው በተቃራኒ የናኖፓርተሎች መጠን በፀረ-ተህዋሲያን ውጤታቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላሳደሩ ደርሰውበታል. ትናንሽ ናኖፓርቲሎች በአጠቃላይ እንደ ሳይቶቶክሲክ ይቆጠራሉ, ነገር ግን በዚህ ጥናት ውስጥ, አረንጓዴ ናኖፓርቲሎች ትልቅ መጠን ቢኖራቸውም የበለጠ ውጤታማነት አሳይተዋል.
እነዚህ ግኝቶች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ሱፐር ትኋኖችን ለመዋጋት ትልቅ እርምጃ ናቸው እና ናኖቴክኖሎጂን በመጠቀም የበለጠ የታለሙ ህክምናዎችን ለማዳበር ተስፋ ይሰጣሉ። ተመራማሪዎቹ ጎጂ ውህዶችን ለመተካት በግብርና ላይ ያሉ መተግበሪያዎችን, በኦርጋኒክ እርሻ እና በባዮሜዲካል አፕሊኬሽኖች ውስጥ እንኳን እንደ ቁስል ልብስ ይመለከታሉ.
በየጥ:
ጥ: አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሎች ምንድናቸው?
መ፡ አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሎች የብር ናኖፓርቲሎችን በፖሊፊኖል የበለፀጉ የአረንጓዴ ሻይ ተዋጽኦዎችን በማጣመር የተዋሃዱ ቅንጣቶች ናቸው።
ጥ: አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሎች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን እንዴት ይዋጋሉ?
መ: አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሎች ፀረ-ተህዋስያን እና ፀረ-ፈንገስ ባህሪያቶች አሏቸው ይህም መድሃኒትን በሚቋቋሙ ባክቴሪያዎች ላይ ውጤታማ ያደርጋቸዋል. ናኖፓርተሎች በሽታ አምጪ ተህዋሲያን የሕዋስ አወቃቀሮችን ያበላሻሉ እና እድገታቸውን ይከለክላሉ።
ጥ፡- አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሌሎች ከአንቲባዮቲክስ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ?
መ፡ አዎ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው አረንጓዴ ሻይ-ብር ናኖፓርቲሎች በተወሰኑ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ከአንቲባዮቲክስ አማራጭ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ከአንዳንድ አንቲባዮቲኮች ጋር ሲነፃፀሩ የላቀ የፀረ-ተባይ እንቅስቃሴ አሳይተዋል.
ጥ: ትናንሽ ናኖፓርቲሎች በባክቴሪያዎች ላይ የበለጠ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ?
መ: በዚህ ጥናት ውስጥ፣ ትላልቅ አረንጓዴ ናኖፓርቲሎች ከትናንሽ ናኖፓርቲሎች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ፀረ-ተሕዋስያን ውጤታማነት አሳይተዋል። የፀረ-ተህዋሲያን ተግባራቸውን የሚጎዳው የናኖፓርተሎች መጠን ዋና ምክንያት አይመስልም።