የ Hidradenitis Suppurativa ማይክሮባዮሎጂ እና ከቆዳ ማይክሮባዮም ጋር ያለው ግንኙነት፡ ከታሚያ ሃሪስ-ትሪን፣ ኤምዲ፣ ፒኤችዲ ግንዛቤዎች

በ UT Southwestern Medical Center የቆዳ ህክምና ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ታሚያ ሃሪስ-ትሪን ከ HCPLive ጋር በቅርቡ በተደረገ ቃለ ምልልስ በ 8 ኛው አመታዊ ሲምፖዚየም በ Hidradenitis Suppurativa Advances ላይ ስለ መጪው አቀራረብ ተወያይተዋል። አቀራረቡ የሚያተኩረው የ hidradenitis suppurativa (HS) ማይክሮባዮሎጂ እና ከቆዳ ማይክሮባዮም ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ነው።
ዶ/ር ሃሪስ-ትሪን እንደ HS ባሉ ሁኔታዎች ቫይረሶችን፣ ባክቴሪያን፣ ፈንገሶችን እና ምስጦችን ጨምሮ ማይክሮቦች ሚና የመረዳትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። እሷ ላብራቶሪዋ እነዚህ ረቂቅ ተህዋሲያን በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ ሚዛናቸውን ያልጠበቁበትን ምክንያት ለመረዳት ያለመ እንደሆነ አስረድታለች። የቆዳውን ማይክሮባዮምን በማጥናት, እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን በባዮሎጂያችን ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለመግለጥ ተስፋ ያደርጋሉ.
ዶ/ር ሃሪስ-ትሪን በገለፃቸው ላይ ያጎሉዋቸው ቁልፍ ነጥቦች አንዱ አመጋገብ በቆዳው ማይክሮባዮም ላይ ያለው ከፍተኛ ተጽእኖ ነው። አመጋገብ በአንጀት ማይክሮባዮም ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የታወቀ ቢሆንም፣ የላብራቶሪዋ ያልታተመ ስራ እንደሚያመለክተው አመጋገብ በቆዳ ማይክሮባዮም ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህንን ግንኙነት መረዳት እንደ HS ያሉ ሁኔታዎችን ለማስተዳደር አስፈላጊ ነው።
ዶክተር ሃሪስ-ትሪን HS ሙሉ በሙሉ ያልተረዳ በሽታ እንደሆነ አምነዋል። በሽታውን ለመመርመር በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም, ታካሚዎች ለተለያዩ ህክምናዎች የተለየ ምላሽ የሚሰጡበትን ምክንያት ጨምሮ, እስካሁን ድረስ ብዙ ያልታወቀ ነገር አለ. ሆኖም፣ በአመጋገብ እና እንደ HS ባሉ ሁኔታዎች መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚያቀርብ ታምናለች።
ከዶክተር ሃሪስ-ትሪን ጋር ያለው የቃለ መጠይቅ ክፍል ስለ ስራዋ እና አቀራረቧ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ይሰጣል። የኤችኤስን ማይክሮባዮሎጂ እና ከቆዳ ማይክሮባዮሎጂ ጋር ያለውን ግንኙነት በጥልቀት ስትመረምር፣ የተካተቱትን ውስብስብ ሂደቶች ለማቅለል እና በዚህ መስክ ውስጥ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ለመፍታት ተስፋ ታደርጋለች።
በአጠቃላይ የዶ/ር ሃሪስ-ትሪን ጥናት የኤች.ኤስ.ኤስ. ረቂቅ ተህዋሲያን በባዮሎጂያችን ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን በማግኘት፣ በተለይም እንደ አመጋገብ ባሉ ሁኔታዎች፣ ክሊኒኮች እና ሳይንቲስቶች እንደ HS ያሉ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር የበለጠ ውጤታማ ስልቶችን ማዳበር ይችላሉ።
ትርጓሜዎች
– ማይክሮባዮም፡ በአንድ የተወሰነ አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ ባክቴሪያዎችን፣ ፈንገሶችን፣ ቫይረሶችን እና ምስጦችን ጨምሮ ረቂቅ ተሕዋስያን ስብስብ።
– Hidradenitis Suppurativa (HS)፡- በሚያሠቃይ፣ ተደጋጋሚ እባጮች እና እብጠቶች የሚታወቅ ሥር የሰደደ የቆዳ በሽታ። የ HS ትክክለኛ መንስኤ አይታወቅም.
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።