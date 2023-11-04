በአስደናቂው የኮስሞስ ጉዞ፡ ከአቅማችን በላይ ያለውን አጽናፈ ሰማይ ማሰስ

በኮስሞስ ውስጥ የሚደረግ ጉዞ፣ ለማንኛውም የስነ ፈለክ ተመራማሪ ህልም የሚመስል ልምድ። በእውነታው እንዲህ ዓይነት ጀብዱ ለመጀመር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ባይኖረንም፣ ከአቅማችን በላይ የሆነውን ነገር መገመት ይገርማል።
ከምናውቀው የፀሐይ ስርዓታችን ወጥተን ስንወጣ፣ ለኢንተርስቴላር ፍለጋ መንገድ የከፈቱ ፈር ቀዳጅ መርማሪዎች ያጋጥሙናል። እነዚህ በወርቅ የተለበሱ ንጣፎች እና መልእክቶች በሳይንሳዊ ተምሳሌትነት የተቀመጡ፣ ከመሬት ውጭ ካለው ህይወት ጋር እንደ እምቅ የመገናኛ ዘዴ ሆነው ያገለግላሉ። ምንም እንኳን በአቅኚ 11 ላይ ያለው ካርታ የባዕድ ወረራ ስጋት ሊያሳድር ቢችልም በሰፊ የጠፈር ቦታ የመገኘት እድሉ ጠባብ ነው።
ጉዟችን አዳዲስ ከዋክብት ወደ ሚወለዱበት የከዋክብት መዋለ ሕጻናት (ኦሪዮን ኔቡላ) ወደሚገኘው አስደናቂው የሕፃናት ክፍል ይወስደናል። በግምት 1,500 የብርሃን ዓመታት ያህል ኔቡላ 20 የብርሃን ዓመታት ዲያሜትር ያለው ሲሆን 1,000 የሚያህሉ ወጣት ኮከቦችን ይይዛል። የስበት ኃይል የሃይድሮጂን አተሞችን አንድ ላይ የሚስብበት፣ ወደ ኑክሌር ውህደት እና የከዋክብት መወለድ የሚያመራበት ውስብስብ ሂደት ነው።
አሰሳችንን በመቀጠል፣ በወጣት ኮከቦች ዙሪያ ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስኮች ያጋጥሙናል። እነዚህ ጥቅጥቅ ያሉ ጋዝ ዲስኮች በፕላኔቶች አፈጣጠር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በዲስክ ውስጥ ያለው ጉዳይ በስበት ኃይል ምክንያት ሲዋሃድ፣ ፕላኔቶች ብቅ ይላሉ፣ ይህም የፒዛ ሊጥ በሚሽከረከርበት ጊዜ ጠፍጣፋ ይሆናል።
በዚህ ኢንተርስቴላር ጉብኝት ላይ ካሉን ይበልጥ አስደሳች ከሆኑ ፌርማታዎቻችን አንዱ ትራፕስት-1ኢ፣ ከፀሀይ ውጭ የሆነ ፕላኔት ለሕይወት ተስማሚ ነው። ትራፕስት-1e ድንጋያማ ነው፣ መጠኑ ከምድር ጋር ተመሳሳይ ነው፣ እና ፈሳሽ ውሃ እና ምድርን የመሰለ ከባቢ አየር ሊኖረው ይችላል። በስድስት ቀናት ውስጥ ምህዋርን ማጠናቀቅን የመሰሉ አስገራሚ ልዩነቶች ቢኖሩትም በዚህ ሩቅ ዓለም ውስጥ የመኖር እድሉ ሳይንቲስቶችን ቀልብ ይስባል።
የመጨረሻው መድረሻችን ቤቴልጌውስ በኦሪዮን የሚገኝ ደማቅ ቀይ ኮከብ ነው። ይሁን እንጂ በሱፐርኖቫ ፍንዳታ አፋፍ ላይ ስለሆነ አንጸባራቂነቱ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ነው። ይህ አስደንጋጭ ክስተት, በሚከሰትበት ጊዜ, በዙሪያው ባለው ቦታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል, አስደናቂ እና የተሻሻለ የጠፈር ገጽታን ይተዋል.
ጉዟችን ምናብ ብቻ ቢሆንም፣ የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች እና የሚቆጣጠሩትን ውስብስብ ሂደቶች እንድናደንቅ ያስችለናል። እነዚህን ሩቅ ግዛቶች በመቃኘት፣ በኮስሞስ ውስጥ ያለን ቦታ እና ስለሚጠብቀን ማለቂያ የሌላቸው እድሎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤን እናገኛለን።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ከብርሃን በበለጠ ፍጥነት መጓዝ እንችላለን?
መ: በአሁኑ ጊዜ ከብርሃን ፍጥነት የሚበልጥ የታወቀ መንገድ የለም።
ጥ፡ የብርሃን ዓመት ምንድን ነው?
መ፡ የብርሃን አመት ማለት ብርሃን በአንድ አመት ውስጥ የሚጓዘው ርቀት በግምት 5.9 ትሪሊየን ማይል (9.5 ትሪሊየን ኪሎሜትር) ነው።
ጥ፡ ኮከቦች እንዴት ይሠራሉ?
መ፡ ኮከቦች የሚፈጠሩት ከጋዝ እና ከአቧራ ስበት ውድቀት የተነሳ ጥቅጥቅ ባለ ኢንተርስቴላር ቦታ ላይ ነው።
ጥ: በ Trappist-1e ላይ የመኖር እድል አለ?
መ: ትራፕስት-1e በአለታማ ውህዱ እና በፈሳሽ ውሃ መገኘቱ ምክንያት ህይወትን ለማስተናገድ እጩ ተወዳዳሪ ተደርጎ ይወሰዳል ፣ ምንም እንኳን ይህንን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግም።
ጥ፡ ሱፐርኖቫ ምንድን ነው?
መ፡ ሱፐርኖቫ ማለት አንድ ኮከብ በህይወት ኡደቱ መጨረሻ ላይ ሲደርስ የሚፈጠር ኃይለኛ ፍንዳታ ሲሆን ይህም የውጪውን ንብርብሩን ወደ ህዋ እንዲወጣ ያደርጋል።
ምንጮች:
– አቅኚ መርማሪዎች – [የጎራ ስም]
- ኦሪዮን ኔቡላ - [የጎራ ስም]
- ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስኮች - [የጎራ ስም]
- ትራፕስት-1e - [የጎራ ስም]
- Betelgeuse - [የጎራ ስም]