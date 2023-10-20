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ሳይንስ

ተመራማሪዎች የሃይድሮካርቦን ብክለትን በውሃ ውስጥ ለማጽዳት መግነጢሳዊ ናኖፓርቲሎችን ያዘጋጃሉ።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 20, 2023
ተመራማሪዎች የሃይድሮካርቦን ብክለትን በውሃ ውስጥ ለማጽዳት መግነጢሳዊ ናኖፓርቲሎችን ያዘጋጃሉ።

ለአየር ንብረት ቀውስ በከባቢ አየር ልቀቶች በኩል አስተዋጽኦ ከማድረግ በተጨማሪ የቅሪተ አካላት ዋና ዋና ክፍሎች የሆኑት ሃይድሮካርቦኖች በስፋት ጥቅም ላይ መዋል ከፍተኛ የአካባቢ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል። ሃይድሮካርቦኖች በምድር ላይ በጣም የበለፀጉ የኦርጋኒክ ብክሎች ክፍል ናቸው እና በድፍድፍ ዘይት ውስጥ ይገኛሉ ፣ በተለምዶ ለመጓጓዣ እና ለማሞቅ እንደ ማገዶዎች ፣ እንዲሁም በፕላስቲክ ቁሶች ውስጥ።

የአየር ንብረት ለውጥ አስከፊ ተፅእኖዎች ግንዛቤ እየጨመረ ቢመጣም የአለም ኢኮኖሚ አሁንም በከፍተኛ ደረጃ በቅሪተ አካላት ላይ የተመሰረተ ነው። በከፍተኛ ሳይንስ ላይ በቅርቡ የወጣ ጋዜጣ እንደገለጸው በዓለም ላይ ያለው ድፍድፍ ዘይት እና የተፈጥሮ ጋዝ ምርት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ቶን ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው የሙቀት አማቂ ጋዞች እንዲለቀቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከታወቁት የአካባቢ ተፅዕኖዎች በተጨማሪ ከሃይድሮካርቦኖች የሚመነጨው የማይክሮፕላስቲክ ብክለት መስፋፋቱ ስጋት ፈጥሯል። ማይክሮፕላስቲክ እንደ አርክቲክ ባሉ ሩቅ አካባቢዎች እና እንዲያውም በደመና ውስጥ ተገኝተዋል.

ይህንን አጣዳፊ የፕላስቲክ ብክለት እና የውሃ ውስጥ የሃይድሮካርቦን ብክለትን ለመፍታት ውጤታማ መፍትሄዎችን ይፈልጋል። ከቅሪተ አካል ነዳጆች ለመሸጋገር እና የፕላስቲክ ምርቶችን አማራጭ አማራጮችን ለመመርመር ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ሃይድሮካርቦኖችን ከውሃ ለማስወገድ አስተማማኝ ዘዴ ያስፈልጋል። እንደ ስኪንግ እና ፍሎክሌሽን ያሉ አሁን ያሉ ዘዴዎች ትላልቅ የማይክሮፕላስቲክ ቁርጥራጮችን ብቻ ማስወገድ የሚችሉት ትናንሽ ቅንጣቶችን ሳይጎዱ ይቀራሉ።

ይህንን ችግር ለመቅረፍ በፍሪድሪክ-አሌክሳንደር-ዩንቨርስቲ በማርከስ ሃሊክ የሚመራ የተመራማሪዎች ቡድን ሱፐርፓራማግኔቲክ ብረት ኦክሳይድ nanoparticles (SPIONs) በመጠቀም ሁለንተናዊ የማስተካከያ ዘዴ ፈጠረ። እነዚህ ናኖፓርቲሎች በግምት 10 nm መጠን ያላቸው እና ትልቅ ንቁ የሆነ የገጽታ ቦታ አላቸው። የ SPIONs የሱፐርፓራማግኔቲዝም ንብረት ውጫዊ ማግኔትን በመጠቀም በቀላሉ እንዲሰበሰቡ ያስችላቸዋል.

ተመራማሪዎቹ የመግነጢሳዊ የውሃ ማጽጃ ቴክኖሎጅዎቻቸውን ከተለያዩ የውሃ ናሙናዎች ውስጥ ዘይቶችን እና ማይክሮፕላስቲክ ቅንጣቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሃይድሮካርቦኖችን በተሳካ ሁኔታ በማስወገድ ውጤታማነታቸውን አሳይተዋል። SPIONዎቹ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ እና ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሆነው ተገኝተዋል። የሚገርመው፣ ከአንድ ዙር ማገገሚያ በኋላ፣ የብረት ብናኞች እና የፕላስቲክ ቆሻሻዎች ድብልቅ አሁንም ዘይት የሚስቡ ባህሪያትን ያሳያሉ፣ ንፁህ SPIONs ብቻውን ይበልጣሉ።

የተሰበሰቡትን ሃይድሮካርቦኖች እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል መፍትሄ መፈለግን የመሳሰሉ ፈተናዎች አሁንም ቢቀሩም ቡድኑ ማይክሮፕላስቲክ እና ኦርጋኒክ በካይ ወደ ውቅያኖሶች እና ሌሎች የውሃ ምንጮች እንዳይገቡ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ያምናል። በተጨማሪም SPIONs ኦርጋኒክ ያልሆኑ ብክለትን ጨምሮ ሊያነጣጥሩ የሚችሉትን የብክለት መጠን በማስፋፋት ላይ ይገኛሉ። እነዚህን እድገቶች እውን ለማድረግ ተጨማሪ የፕሮቶታይፕ መግነጢሳዊ መለያየት እና የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልጋል።

መግነጢሳዊ ናኖፓርቲለስን በመጠቀም ይህ አዲስ አቀራረብ በውሃ ውስጥ ያለውን የሃይድሮካርቦን ብክለትን ዓለም አቀፍ ችግር ለመፍታት ተስፋ ሰጪ አቅም ይሰጣል። ውጤታማ ዘዴዎችን በማዘጋጀት ሃይድሮካርቦንን ለማስወገድ እና እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል, በአካባቢ ላይ ያለውን ተጽእኖ በመቅረፍ ወደ ዘላቂ ዘላቂነት መሄድ እንችላለን.

ማጣቀሻ፡ ማርከስ ሃሊክ፣ እና ሌሎች፣ አጠቃላይ የፈሳሽ እና ድፍን ሃይድሮካርቦኖችን ከውሃ የማስወገድ ሂደት- እና ሪሳይክል፣ የላቀ ሳይንስ (2023)። DOI: 10.1002 / advs.202302495

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