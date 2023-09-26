የፕላስቲክ ቆሻሻን ወደላይ ለመጨመር ሰው ሰራሽ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምህዳር

የፕላስቲክ ብክለት በአለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል, ይህም ተመራማሪዎች አዳዲስ መፍትሄዎችን እንዲፈልጉ አድርጓል. በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ሳይንቲስቶች ፕላስቲክን ወደ ተፈላጊ ኬሚካሎች የሚጨምር ሰው ሰራሽ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምህዳር ፈጥረዋል። ተመራማሪዎቹ ሁለት ዓይነት የባክቴሪያ ዓይነቶችን በመጠቀም በጣም ከተለመዱት ፕላስቲኮች ውስጥ አንዱ የሆነውን ፖሊ polyethylene terephthalate (PET) መርዛማ ያልሆኑ፣ ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ እና ባዮዲዳዳዳዴድ ፖሊመሮችን በብቃት አዋረዱት።
ተመራማሪዎቹ በኢሊኖይ ኡርባና-ቻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ በባዮኢንጂነሪንግ ፕሮፌሰር ቲንግ ሉ እና በሜዲካል ኢንጂነሪንግ እና ሳይንስ ፕሮፌሰር ጄምስ ጄ ኮሊንስ ከኤምአይቲ የተመራ ሲሆን የሳይክልን ሂደት በተለያዩ የባክቴሪያ ዓይነቶች የሚስተናገዱትን በሁለት የተለያዩ ተግባራት በመከፋፈል ልዩ ዘዴ ወስደዋል። አንደኛው ዝርያ ቴሬፕታሊክ አሲድን የማቀነባበር ሃላፊነት ነበረው ፣ ሁለተኛው ደግሞ በኤቲሊን ግላይኮል ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ሁለቱም የPET መበላሸት ውጤቶች ናቸው። የእነዚህን ጥረቶች ጥረቶች በማጣመር ለሁለቱም ተግባራት አንድ ነጠላ ዘርን ከመጠቀም የበለጠ ውጤታማ ነበር.
የዚህ ዲዛይነር አፕሳይክል ኮንሰርቲየም ውጤት ፒኢቲ ወደ ሁለት ዋጋ ያላቸው ምርቶች መለወጥ ነበር መካከለኛ ሰንሰለት ርዝመት ፖሊሃይድሮክሳይካኖአተስ (mcl-PHA) እና cis-cis muconate (MA)፣ የ polyurethane እና adipic acid ቀዳሚ። ፖሊዩረቴን እንደ ኢንሱሌተር፣ አረፋ፣ ሽፋን እና ማጣበቂያ በመሳሰሉት አፕሊኬሽኖች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ናይሎን ግን ከአዲፒክ አሲድ የተሰራ ነው።
ይህ የምህንድስና ማይክሮቢያል የስራ ክፍፍል አካሄድ ለፕላስቲክ አፕሳይክል ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ረቂቅ ተሕዋስያንን ለባዮኮንቬንሽን በመጠቀም, የሂደቱን ውስብስብነት ቀላል ማድረግ ይቻላል, ይህም ወደ የተሳሳቱ የምርት ሂደቶች ይመራል. ከዚህም በላይ ይህ ዘዴ የቆሻሻ መበላሸትን እና የምርት ማመንጨትን በማዋሃድ ከባህላዊ ፖሊመር አፕሳይክል ዘዴዎች አማራጭ ተስፋ ሰጪ ያደርገዋል።
ምንም እንኳን ይህ ጥናት በፒኢቲ ኡፕሳይክል ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ ስር ያሉት ስልቶች እና ፅንሰ-ሀሳቦች በሌሎች የፕላስቲክ ዓይነቶች ላይም ሊተገበሩ የሚችሉ ሲሆን ይህም ለዘላቂ ባዮ ኢኮኖሚ መንገድ ይከፍታል። የባዮሳይንቴቲክ መንገዶችን በማስፋት እና በቴሬፕታሊክ አሲድ እና ኤቲሊን ግላይኮል ካታቦሊዝም ውስጥ ካሉት የሜታቦሊክ ኖዶች ጋር በማገናኘት ይህ ሰው ሰራሽ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሥነ-ምህዳር የተለያዩ ኬሚካሎችን ለማምረት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
የፕላስቲክ ብክለትን ለመዋጋት አዳዲስ መፍትሄዎችን ይፈልጋል, እና የዚህ ሰው ሰራሽ ረቂቅ ተሕዋስያን ስነ-ምህዳር እድገት የበለጠ ዘላቂ ወደሆነ የወደፊት አንድ እርምጃ ያመጣናል።
ምንጮች:
- "ለፕላስቲክ አፕሳይክል የምህንድስና ማይክሮቢያል የስራ ክፍፍል" - የተፈጥሮ ግንኙነቶች
- የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ Urbana-Champaign
- የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም (MIT)