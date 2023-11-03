የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከኬክ ኦብዘርቫቶሪ ጋር ሳይንሳዊ አጋርነትን አስፋፋ

የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በሃዋይ የሚገኘውን እጅግ የተከበረውን WM Keck Observatory በሳይንሳዊ አጋርነት በመቀላቀል የመጀመርያው የአሜሪካ ያልሆነ ድርጅት በመሆን ታሪክ ሰርቷል። ይህ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ አጋርነት የስዊንበርን ተመራማሪዎችን በእጅጉ ይጠቅማል፣የታዘቡትን ምሽቶች በእጥፍ ያሳድጋል እና የኦብዘርቫቶሪ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች እንዲያስቀምጡ ያደርጋል። ከዚህም በላይ ስዊንበርን በአዳዲስ የመሳሪያ እና የሶፍትዌር ልማት ፕሮጀክቶች አማካኝነት በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ላይ ያላቸውን እውቀት የበለጠ ለማሳደግ ያስችላል።
ከኬክ ኦብዘርቫቶሪ ጋር ያለው ትብብር በስዊንበርን ከካልቴክ ጋር በቆየው የ15 ዓመታት አጋርነት ላይ ይገነባል፣ ይህም በርካታ አስደናቂ ሳይንሳዊ ስኬቶችን አስገኝቷል። የስዊንበርን ተመራማሪዎች የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም የፕሮቶ ጋላክሲዎችን ውስጣዊ አሠራር በመግለጥ፣ በአዳዲስ ኮከቦች መወለድ ምክንያት የሚከሰተውን የጠፈር ብክለትን በማጋለጥ እና በግዙፍ ቴሌስኮፕ በመታገዝ ከቢግ ባንግ ቅሪተ አካል ማግኘታቸውን የመሳሰሉ ጠቃሚ አስተዋጾ አድርገዋል።
በአለም አቀፍ ደረጃ በሥነ ፈለክ ጥናትና በአስትሮፊዚክስ ምርምር የሚታወቀው ስዊንበርን በ1.1 በ2040 ትሪሊዮን ዶላር የሚገመት ዋጋ በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ ባለው የጠፈር እና የኤሮስፔስ ዘርፍ ግንባር ቀደም ነው። የቴሌስኮፖችን አሠራር ከ9000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ካለው መቆጣጠሪያ ክፍል በመቆጣጠር ከኤሪክ ኦርመንድ ቤከር የበጎ አድራጎት ፈንድ በተገኘ ልግስና ነው።
ይህ ከኬክ ኦብዘርቫቶሪ ጋር ያለው አዲስ ሳይንሳዊ ሽርክና በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸውን ሳይንሳዊ ጥረቶች በመምራት የስዊንበርንን አቋም እና ተፅእኖ ለማሳደግ ተዘጋጅቷል። የስዊንበርን ምክትል ቻንስለር እና ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ፓስካል ክዌስተር ደስታቸውን ገልፀው “ይህ ታሪካዊ ስምምነት የአውስትራሊያን የወደፊት በሥነ ፈለክ ጥናትና በኅዋ ቴክኖሎጂ ዓለም አቀፍ መሪ እንድትሆን ያግዛል” ሲሉ ደስታቸውን ገልጸዋል።
ምሽቶችን የማየት እድልን በማስፋት፣ የስዊንበርን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ የሳይንስ ፕሮግራሞች ውስጥ የመሪነት ሚና ይጫወታሉ። ከታዋቂ ተቋማት እና የተከበሩ ሳይንቲስቶች ከካልቴክ፣ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ ናሳ፣ የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ እና ከዚያም ባሻገር በመተባበር የነገውን ሳይንሳዊ ገጽታ ግኝቶች ግንባር ቀደም ይሆናሉ።
የኬክ ኦብዘርቫቶሪ ጊዜያዊ ዳይሬክተር ሪች ማትሱዳ አክለውም፣ “ስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን እንደ ሳይንሳዊ አጋር በመቀበላችን በጣም ደስተኞች ነን። የአለም አቀፉን የስነ ፈለክ ማህበረሰብ ለማገልገል እሴታቸው፣ እይታቸው እና ቁርጠኝነት ከተልዕኳችን ጋር በቅርበት ይጣጣማሉ። አንድ ላይ፣ ያልተገኘውን ስለ አጽናፈ ሰማይ መሠረታዊ እውቀት ለመግለፅ አስደሳች ጉዞ ለማድረግ በጉጉት እንጠባበቃለን።
በአውስትራሊያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ክብርት ካሮላይን ኬኔዲ አዲሱን አጋርነት በቪዲዮ መልእክት አድንቀው በአውስትራሊያ እና በዩኤስ መካከል በህዋ ምርምር መስክ ዘላቂ ትብብር እንዳላቸው አምነዋል። ከዚህ ለየት ያለ አጋርነት ለሚመጡት መሰረታዊ ግኝቶች ምኞቷን ገልጻለች።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኬክ ኦብዘርቫቶሪ መቀላቀሉን አስፈላጊነት ምንድን ነው?
የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የ WM Keck Observatory ን በሳይንሳዊ አጋርነት በመቀላቀል ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ የመጀመሪያው ድርጅት ሆኗል። ይህ ሽርክና ለስዊንበርን ተመራማሪዎች የሚታዘቡ ምሽቶችን ቁጥር በእጥፍ ያሳድገዋል ነገር ግን የኦብዘርቫቶሪ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች ለመወሰንም አስተያየት ይሰጣቸዋል።
2. የስዊንበርን ተመራማሪዎች በሥነ ፈለክ እና በአስትሮፊዚክስ መስክ ያከናወኗቸው ሳይንሳዊ ግኝቶች ምን ምን ናቸው?
የስዊንበርን ተመራማሪዎች የፕሮቶ-ጋላክሲዎችን ውስጣዊ አሠራር ማሳየት፣ አዲስ በተፈጠሩት ኮከቦች የሚከሰቱትን የሕዋ ብክለትን መለየት እና ከBig Bang ቅሪተ አካላትን ጨምሮ በመስክ ላይ አስደናቂ አስተዋፅዖ አድርገዋል።
3. ይህ ሽርክና ለስዊንበርን እና ለወደፊት የአስትሮኖሚ እና የጠፈር ቴክኖሎጂ በአውስትራሊያ ውስጥ የሚጠቅመው እንዴት ነው?
ሃይሎችን ከኬክ ኦብዘርቫቶሪ ጋር መቀላቀል የስዊንበርን ተፅዕኖ ፈጣሪ ሳይንሳዊ ፕሮግራሞችን የመምራት እድሎችን በእጅጉ ያሳድገዋል። ይህ ሽርክና አውስትራሊያ በሥነ ፈለክ ጥናትና በኅዋ ቴክኖሎጂ ዓለም አቀፋዊ መሪ እንድትሆን ያስችላታል፣ ለሀገሪቱ እያደገ ላለው የጠፈር እና የኤሮስፔስ ዘርፍ አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ይህም በ1.1 የአሜሪካ ዶላር ዋጋ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
4. የስዊንበርን የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቴሌስኮፖችን በርቀት እንዴት ይሠራሉ?
የስዊንበርን የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቴሌስኮፖችን በርቀት እንዲሠሩ የሚያስችል ከ9000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መቆጣጠሪያ ክፍል ሠርተዋል።
5. በዚህ ትብብር ውስጥ ሌላ ማን ይሳተፋል?
የስዊንበርን ተመራማሪዎች ቀጣዩን ትውልድ በሥነ ፈለክ ጥናትና በአስትሮፊዚክስ መስክ ከፍተኛ ግኝቶችን ለመምራት እንደ ካልቴክ፣ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ ናሳ፣ የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎችም ካሉ ሳይንቲስቶች እና ተቋማት ጋር አብረው ይሰራሉ።