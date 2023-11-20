የባህር አንበሶች አስደናቂ የአደን ባህሪ አዲስ ጥናት ገለጸ

በናናይሞ፣ ካናዳ የባህር ዳርቻ ላይ ከኦክቶፐስ ጋር ሲታገል የባህር አንበሳ የሚያሳይ የቅርብ ጊዜ ቪዲዮ የእነዚህ የባህር አዳኞች ውስብስብ የአደን ባህሪ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። በአካባቢው አዘውትረው የሚዋኙት ሊንሳይ ብራያንት በገጠመው ገጠመኝ ተደናቅፈዋል። መጀመሪያ ላይ የባህር አንበሳው በአንድ ነገር ውስጥ ተጣብቆ በመቆየቱ ብራያንት ግንኙነቱን መቅዳት ጀመረ። ቀረጻውን ስትገመግም ብቻ ይህ በባህር አንበሳ እና በኦክቶፐስ መካከል ከፍተኛ ትግል መሆኑን የተረዳችው።
በዩቲዩብ በተሰራጨው ቪዲዮ ላይ፣ የባህር አንበሳ በኦክቶፐስ ስምንት ክንዶች እንዳይጠመድ የማምለጫ ዘዴዎችን በመጠቀም በኦክቶፐስ አጥብቆ ሲወጋ ይታያል። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲ የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት ተመራማሪ የሆኑት አንድሪው ትሪትስ ኦክቶፐስን ሙሉ መዋጥ የባህር አንበሶች ፈታኝ ተግባር መሆኑን አስረድተዋል። ኦክቶፐስ እጆቹን በመጠቀም የባህር አንበሳን ጭንቅላት በመያዝ መዋጥ የመቋቋም አቅም አለው ይህም መታፈንን ሊያመጣ ይችላል።
ይህንን መሰናክል ለማሸነፍ የባህር አንበሶች ስልታዊ የማደን ዘዴን ይጠቀማሉ። ትሪተስ የባህር አንበሶች በአንድ ጊዜ የኦክቶፐስ አንድ ክንድ ላይ ይነክሳሉ እና ክንድ ለመንቀል በቂ ሃይል ያደርጋሉ። ይህ የመታፈን አደጋ ሳይኖር ምርኮውን እንዲበሉ ያስችላቸዋል. የሚገርመው ነገር የባህር ውስጥ አንበሶች በአየር ውስጥ ከውሃ ውስጥ የበለጠ ጉልበት ስለሚፈጥሩ ይህንን ዘዴ በውሃው ላይ ያከናውናሉ.
በባህር አንበሳ እና ኦክቶፐስ መካከል የተደረገው አስደናቂ ግንኙነት ለሊንሳይ ብራያንት ልዩ የሆነ የመዋኛ ልምድ አቅርቧል። “በህይወት ዘመን አንድ ጊዜ እይታ” በማለት ሰይሟ ቀረጻውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋርታለች፣ይህም ተመልካቾችን በሁለት አስፈሪ የውቅያኖስ ፍጥረታት መካከል ባለው ከፍተኛ ትግል እንዲማረክ አድርጋለች።
በየጥ:
ጥ፡- ለምንድነው የባህር አንበሶች ኦክቶፐስ ሲያደኑ በአንድ ክንድ ላይ የሚነከሱት?
መልስ፡ የባህር አንበሶች መታፈንን ለማስወገድ በአንድ ክንድ ላይ ይነክሳሉ። ክንድ በመንቀል፣ ኦክቶፐስ በጭንቅላታቸው ላይ የመያዙ አደጋ ሳይደርስባቸው ምርኮውን ሊበሉ ይችላሉ።
ጥ፡ የባህር አንበሳ እና ኦክቶፐስ የት ደረሱ?
መ፡ ግጭቱ የተከሰተው በቫንኮቨር ደሴት አቅራቢያ በናናይሞ፣ ካናዳ የባህር ዳርቻ ነው።
ጥያቄ፡ ቪዲዮውን የቀዳው ማን ነው?
መ: በአካባቢው አዘውትሮ የሚዋኝ ሊንሳይ ብራያንት የባህር አንበሳ እና የኦክቶፐስ ጦርነትን አስደናቂ ምስሎችን ወሰደ።