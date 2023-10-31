ለዘላቂ የማግኒዚየም ምርት አዲስ ዘመን፡ የሕይወት ዑደት ዕይታዎችን ማሰስ

በቀላል ክብደት እና በጥንካሬ ባህሪው የሚታወቀው ማግኒዥየም በአረንጓዴ ምህንድስና መስክ ግንባር ቀደም ሆኖ ብቅ ብሏል። በአውቶሞቲቭ ማምረቻ፣ በባቡር ትራንስፖርት፣ በተጠቃሚ ኤሌክትሮኒክስ እና በኤሮስፔስ ምርት ሰፊ አፕሊኬሽኖች አማካኝነት ይህ ሁለገብ ቁሳቁስ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢንዱስትሪዎች ተስፋ ሰጭ መፍትሄዎችን ይሰጣል።
በቻይና የፒዲጅን ሂደት የማግኒዚየም ምርት ዋነኛ ዘዴ ነው. ይሁን እንጂ ይህ ቴክኒክ ከፍተኛ የሆነ የግሪንሀውስ ጋዞች (GHG) እና ከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ በመኖሩ የአካባቢ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል። ስለሆነም ከቻይና የመጡ ተመራማሪዎች ከፒዲጅን ሂደት ጋር የተያያዙትን የኃይል ፍጆታ እና GHG ልቀቶችን እና አምስት አማራጭ ዘዴዎችን ለመገምገም የህይወት ዑደት ግምገማ (LCA) ጀመሩ።
በቻይና ትልቁ የማግኒዚየም ማምረቻ ቦታ በፉጉ ካውንቲ የተካሄደው ጥናቱ ከክራድል ወደ በር የህይወት ዑደት ሞዴል ተጠቅሟል። የአካባቢ ቴክኒካል ሂደቶችን እና የምርት መረጃን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ በማግኒዚየም ምርት ሂደት ውስጥ የኢነርጂ ቁጠባ እና የካርቦን ልቀት ቅነሳ ላይ ጥልቅ ግንዛቤን አግኝተዋል።
በጣም ታዋቂው ግኝቶች የተሻሻለው የኃይል ፍጆታ እና የ GHG ልቀቶች ዋጋዎች በፉጉ ውስጥ ለአሁኑ የፒዲጅን ሂደት, በ 6.38 × 105 MJ እና 39.3 t CO2-eq., በቅደም ተከተል. ከቻይና የመረጃ ቋት የተወሰዱት እነዚህ አሃዞች በአገር ውስጥ ማግኒዚየም ኢንዱስትሪ ውስጥ የካርበን ኮታዎችን ለመመስረት እንደ ወሳኝ መለኪያ ሆነው ያገለግላሉ።
ከተጠኑት አማራጭ ዘዴዎች አንዱ የተተወውን ማግኔስቴት እንደ ጥሬ እቃ እና ከብረት ስራዎች የሚገኘውን የኮክ መጋገሪያ ጋዝ እንደ ነዳጅ መጠቀም ነው። ይህ አካሄድ በሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀት ወጪ ረገድ የላቀ ኢኮኖሚያዊ አፈጻጸም አሳይቷል።
በካርቦን ሪሶርስ ልወጣ መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ ለማግኒዚየም ኢንዱስትሪዎች ዘላቂ ልማት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማበርከት ያለመ ነው። በተጨማሪም ከቻይና የካርበን ጫፍ እና የካርቦን ገለልተኝነት ግቦች ጋር በማጣጣም በመንገድ ምርጫ ላይ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ለመምራት ይፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የፒዲጅን ሂደት ምንድን ነው?
መ: የፒዲጅን ሂደት ማግኒዥየም ለማምረት ካልሲኖይድ ዶሎማይት እና ፌሮሲሊኮን መጠቀምን የሚያካትት የሙቀት ቅነሳ ዘዴ ነው.
ጥ፡- ከፒዲዮን ሂደት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች ምን ምን ናቸው?
መ: የፒዲጅን ሂደት ከፍተኛ መጠን ያለው የግሪንሀውስ ጋዞች (GHG) ያመነጫል እና በከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ ላይ የተመሰረተ ነው.
ጥ፡- በጥናቱ ውስጥ የተጠቀሰው አማራጭ ዘዴ ምንድን ነው?
መ፡ በጥናቱ የተዳሰሰው አማራጭ ዘዴ የተተወውን ማግኔስቴት እንደ ጥሬ እቃ እና ከብረት ስራዎች የሚገኘውን የኮክ መጋገሪያ ጋዝ እንደ ነዳጅ መጠቀምን ያካትታል።
ጥ፡ የጥናቱ ግቦች ምንድን ናቸው?
መ፡ ጥናቱ በማግኒዚየም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ዘላቂ ልማትን ለማስፋፋት እና ከቻይና የካርቦን ጫፍ እና የካርቦን ገለልተኝነት ግቦች ጋር በተጣጣመ መንገድ ለመንገዶች ምርጫ መመሪያ ለመስጠት ያለመ ነው።