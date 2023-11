በሚድላንድ ስማሽ እና ያዝ ውስጥ ጠቃሚ የሆኑ 'አስማታዊ ካርዶች' ከተሰረቁ በኋላ ምርመራ እየተካሄደ ነው

By

የግዛቲቱ ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ በሚድላንድ ውስጥ ስለተፈጸመው ድፍረት የተሞላበት እና የመንጠቅ ጉዳይ ምርመራ በማካሄድ ላይ ነው። በሚያስገርም ሁኔታ ወንጀለኞች በተለይ ከ20,000 ዶላር በላይ ዋጋ ባለው የ'Magic Cards' ስብስብ ላይ ስላተኮሩ ኢላማቸውን በሚገባ የተረዱ ይመስላል።

ቅዳሜ እለት ከጠዋቱ 2፡30 በፊት ተጠርጣሪዎቹ በኪንግ ስትሪት የሚገኘውን የ Event Horizon Hobbies መደብር የፊት መስታወት በር ሰበሩ። ከገቡ በኋላ ብቸኛ አላማቸው ከታዋቂው 'Magic: The Gathering Game' የተመረጡ ካርዶችን ማግኘት ነበር።

የሱቁ ባለቤት ሙሉው ስርቆቱ በትክክል መፈጸሙን ገልጿል። የክትትል ቀረጻ ተጠርጣሪዎቹ በፍጥነት ወደ ግቢው ሲገቡ እና ዘረፋቸውን በደቂቃዎች ውስጥ ሲወስዱ ታይቷል። በአጥፊዎቹ የሚታየው ቅልጥፍና እና እውቀት መርማሪዎች ይህ በዘፈቀደ የተደረገ ሳይሆን በጥንቃቄ የታቀደ ቀዶ ጥገና ነው ብለው እንዲያምኑ አድርጓቸዋል።

የደቡባዊ ጆርጂያ ቤይ ኦፒፒ ቡድን ስለ ድርጊቱ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው እንዲቀርብ ያሳስባል። በ 1-888-310-1122 ለኦ.ፒ.ፒ መረጃ በማቅረብ የህብረተሰቡ አባላት ጉዳዩን ለመፍታት እና ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ እገዛ ማድረግ ይችላሉ። ማንነታቸው እንዳይገለጽ ለሚፈልጉ፣ Crime Stoppers እንደ ሚስጥራዊ መድረክም ይገኛል።

ይህ ክስተት 'Magic Cards' በሰብሳቢው ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸውን እሴት እና ማራኪነት ያሳያል። ጠቃሚ ስብስብን ለመገንባት የሚደረገው የፋይናንሺያል ኢንቬስትመንት እና ቁርጠኝነት እንደነዚህ ያሉትን እቃዎች ለስርቆት ማራኪ ኢላማ ያደርጋቸዋል. የመደብር ባለቤቶች እና ሰብሳቢዎች የደህንነት እርምጃዎቻቸውን እንዲያሳድጉ እና ከአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት ጋር በመተባበር የዚህ ተፈጥሮ ተጨማሪ ክስተቶችን ለመከላከል ይመከራሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

'አስማት ካርዶች' ምንድን ናቸው?

'Magic Cards' 'Magic: The Gathering' የተባለውን በጣም ታዋቂ እና ስልታዊ የመሰብሰቢያ ካርድ ጨዋታ ለመጫወት የሚያገለግሉ የንግድ ካርዶችን ስብስብ ያመለክታል። በሂሳብ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጋርፊልድ የተፈጠረ እና በWizards of the Coast እ.ኤ.አ.

ለምንድን ነው 'አስማታዊ ካርዶች' በጣም ጠቃሚ የሆኑት?

አንዳንድ 'Magic Cards' በጨዋታ ማህበረሰቡ ውስጥ ባላቸው ብርቅየ፣ የመሰብሰብ አቅም እና ፍላጎት የተነሳ ከፍተኛ የገንዘብ ዋጋ አላቸው። የማስተዋወቂያ ካርዶች፣ የተገደቡ እትሞች፣ ወይም ልዩ ችሎታ ያላቸው ካርዶች ብዙ ጊዜ በአድናቂዎች እና ሰብሳቢዎች ተፈላጊ ይሆናሉ፣ ዋጋዎችን ወደ ላይ ያደርሳሉ።

ግለሰቦች ጠቃሚ የካርድ ስብስቦቻቸውን እንዴት መጠበቅ ይችላሉ?

ጠቃሚ የሆኑ 'Magic Card' ስብስቦችን ለመጠበቅ አድናቂዎች ደህንነቱ በተጠበቀ ማከማቻ ውስጥ ለምሳሌ ሊቆለፉ የሚችሉ የማሳያ መያዣዎች ወይም ካዝናዎች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይመከራሉ። በተጨማሪም የክትትል ሲስተሞችን እና የደወል ስርአቶችን በጨዋታ መደብሮች ውስጥ መጫን ሌቦች ሊሆኑ የሚችሉ መከላከያዎች ሆነው ያገለግላሉ። እንዲሁም ማንኛውንም ክስተት ፈጣን ሪፖርት ለማድረግ የተዘመነውን ክምችት ማቆየት እና ከአካባቢው ህግ አስከባሪዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ ወሳኝ ነው።