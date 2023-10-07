ልዩ ባህሪያት አጥቢ እንስሳት ከብዙ መጥፋት እንዲተርፉ ረድተዋል፣ አዲስ የጥናት ትርኢቶች

ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ ካለፉት የጅምላ መጥፋት የተረፉ አጥቢ እንስሳት ሁልጊዜ ጄኔራሊስቶች አልነበሩም። ብዙዎቹ ህይወታቸውን የሚረዷቸው ልዩ ባህሪያት ነበሯቸው፣ ይህም የዝግመተ ለውጥ ንድፎችን እንደገና እንዲገመግም አነሳሳ።
ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት አንድ አስትሮይድ ምድርን ሲመታ እጅግ አስከፊ የሆነ የመጥፋት አደጋ አስከትሏል። ዳይኖሶሮች (ከጥቂት ወፎች በስተቀር) ከብዙ አጥቢ እንስሳት ጋር አብረው ሞቱ። ነገር ግን አንዳንድ ትናንሽ አጥቢ እንስሳት በሕይወት ተርፈዋል, ዛሬ በህይወት ላሉት አጥቢ እንስሳት ሁሉ መሰረት ጥለዋል.
ለብዙ አሥርተ ዓመታት፣ ሳይንቲስቶች አጥቢ እንስሳት እና ዘመዶቻቸው ከአስቸጋሪ ጊዜያት የተረፉ (እንደ በጅምላ መጥፋት ወቅት የነበሩት) ይህን ያደረጉት አጠቃላይ ሊቃውንት ስለነበሩ ማንኛውንም ነገር መብላት የሚችሉ እና በእነርሱ ላይ ከሚጥላቸው ከማንኛውም ሕይወት ጋር መላመድ እንደቻሉ ገምተው ነበር። ይሁን እንጂ ኔቸር ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን በተባለው መጽሔት ላይ የወጣ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ይህ ግምት ሙሉ በሙሉ ትክክል ላይሆን ይችላል።
በፊልድ ሙዚየም የፓሊዮማማሎጂ ባለሙያ የሆኑት ኬን አንጂየልዚክ የሚመራው ጥናቱ የአጥቢ እንስሳትን ቤተሰብ በበርካታ የጅምላ መጥፋት መርምሯል። ተመራማሪዎቹ በሕይወት የተረፉት ዝርያዎች ቀደም ሲል እንደሚያምኑት ሁሉን አቀፍ እንዳልሆኑ ደርሰውበታል. በምትኩ፣ በሕልውናቸው ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ አዳዲስ እና የተለያዩ ባህሪያት ነበሯቸው።
አንጂየልዚክ እንደሚለው፣ “ብዙ ጊዜ በሕይወት የተረፉት ከኋለኞቹ ዘሮቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ በቅድመ-እይታ ውስጥ አጠቃላይ ብቻ ይመስሉ ነበር። እነርሱ በሕይወት እንዲተርፉ ሊረዷቸው የሚችሉ እና የዝግመተ ለውጥ ተለዋዋጭነትን የሚያጎናጽፉ አዳዲስ ባህሪያት ስላላቸው ለጊዜያቸው በጣም የላቁ እንስሳት ነበሩ።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ትንንሽ ነፍሳትን የሚበሉ አጥቢ እንስሳት በጅምላ መጥፋት በሕይወት የሚተርፉ የዘር ሐረግ ናቸው። ነገር ግን፣ ይህ አዲስ ጥናት በዚህ እሳቤ ላይ የሚያሰፋው ትላልቅ ሲናፕሲዶች፣ አጥቢ እንስሳዎች የሚገኙበት የእንስሳት ቡድን፣ ከመጥፋትም የመዳን ችሎታ እንደነበረው ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ የሲናፕሲድ ቤተሰብን ዛፍ በመመርመር በዝግመተ ለውጥ ውስጥ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በሕይወት የተረፉት ትናንሽ እና ልዩ ያልሆኑ ዝርያዎች ብቻ እንዳልሆኑ ለይተው አውቀዋል። ልዩ ባህሪያት ያላቸው አንዳንድ ትላልቅ ሲናፕሲዶች እንዲሁ በሕይወት ለመትረፍ እና ለማደግ ችለዋል።
ለምሳሌ ከዳይኖሰር ዘመን ጀምሮ ያሉ ብዙ አጥቢ እንስሳት ወደ አዳኝ ለመቁረጥ የሚያስችላቸው የጥርስ አወቃቀሮች ነበሯቸው፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ከመቁረጥ በተጨማሪ መፍጨት የሚችሉ የጥርስ ሕንፃዎች ነበሯቸው። እነዚህ ተጨማሪ ልዩ የጥርስ አወቃቀሮች በምግብ እጥረት ወቅት ትልቅ ጥቅም ይሰጡአቸው ነበር፣ ይህም የተለያዩ ምግቦችን እንዲመገቡ ያስችላቸዋል።
በአጠቃላይ ጥናቱ የአጥቢ እንስሳት ዝግመተ ለውጥን በሚመረምርበት ጊዜ አዳዲስ ባህሪያትን እና ባህሪያትን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል. ከጅምላ መጥፋት መትረፍ የሚችሉት ጄኔራሊስቶች ብቻ ናቸው የሚለውን ሃሳብ ይሞግታል እና ልዩ ባህሪያት ለህልውና አስፈላጊውን መላመድ እንደሚሰጡ ይጠቁማል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኢኮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ፡ [ጆርናል URL እዚህ አስገባ]