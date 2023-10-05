የተረፉት የጅምላ መጥፋት፡ አዲስ ባህሪያት ለአጥቢ እንስሳት ስኬት ቁልፍ

በቅርቡ የተደረገ ጥናት አጠቃላይ እንስሳት በጅምላ መጥፋት የመዳን እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚለውን የረጅም ጊዜ እምነት ተቃውሟል። በፊልድ ሙዚየም እና በኮሎምቢያ ኮሌጅ ቺካጎ በተመራማሪዎች የተደረገው ጥናቱ አዳዲስ እና ልዩ ልዩ ባህሪያት አስከፊ ክስተቶችን ተከትሎ ለዝርያዎች ህልውና ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ አረጋግጧል።
ከተለያዩ አካባቢዎች እና የምግብ ምንጮች ጋር መላመድ የሚችሉ አጠቃላይ እንስሳት ከመጥፋት አደጋ የመዳን እድላቸው ሰፊ መሆኑን የሚጠቁም “ልዩ ያልሆኑ ሰዎች መትረፍ” የሚለው ሀሳብ ለብዙ አሥርተ ዓመታት ተስፋፍቶ ነበር። ይሁን እንጂ ጥናቱ በሕይወት የተረፉ ዝርያዎች ለጊዜያቸው በጣም የተራቀቁ እንደነበሩ አረጋግጧል, ለመላመድ እና በሕይወት ለመትረፍ የረዷቸው አዳዲስ ባህሪያት አላቸው.
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ተመራማሪዎቹ ከጅምላ መጥፋት የተረፉት ትናንሽ ፣ አጠቃላይ የነፍሳት ተመጋቢዎች ሳይሆኑ ልዩ ባህሪ ያላቸው ዝርያዎች መሆናቸውን ደርሰውበታል። ቀደም ሲል የነበሩት ግምቶች እንደሚጠቁሙት ትናንሽ አጠቃላይ እንስሳት በጣም ጠንካራ ይሆናሉ, ምክንያቱም ማንኛውንም ነገር መደበቅ እና መመገብ ይችላሉ. ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው የተለየ የአመጋገብ ፍላጎት እና ማስተካከያ ያላቸው ልዩ እንስሳት በሕይወት የመትረፍ እድላቸው ሰፊ ነው.
ተመራማሪዎቹ የዝግመተ ለውጥ ታሪካቸውን በዋና ዋና ጨረሮች እና በጅምላ መጥፋት ለማጥናት ሰፊ የሆነ የሲናፕሲዶች ቤተሰብ አጥቢ እንስሳትን ያካተተ የእንስሳት ቡድን ገነቡ። ስለ አመጋገብ እና የሰውነት መጠን መረጃን በመተንተን፣ ብዙ ጊዜ በሕይወት የተረፉት ትልልቅ ሲናፕሲዶች መሆናቸውን ደርሰውበታል፣ ይህም “ትንንሽ እና ልዩ ያልሆኑትን መትረፍ” የሚለውን አስተሳሰብ ውድቅ አድርጎታል።
ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው ብዙዎቹ በሕይወት የተረፉ አጥቢ እንስሳት አዳዲስ እና የበለጠ አዲስ ባህሪያት እንደነበሯቸው ለምሳሌ አዳኝ ለመቁረጥ እና ለመፍጨት ልዩ ጥርሶች ነበሯቸው። እነዚህ ልዩ ባህሪያት በተለዋዋጭ አካባቢዎች ውስጥ እንዲበለጽጉ የሚያስችላቸው የዝግመተ ለውጥ ተለዋዋጭነት ሰጥቷቸዋል.
ይህ ጥናት ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተን ሲሆን በጅምላ መጥፋት ወቅት የዝርያዎችን ህልውና ሲያጠና ሰፋ ያሉ ባህሪያትን እና ባህሪያትን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ማላመድ እና ፈጠራ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ለዝርያዎች ስኬት የላቀ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ጥናት በተፈጥሮ ኢኮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ በኬን አንጂየልዚክ የታተመ፡ ማክአርተር የፓሊዮማሞሎጂ ባለሙያ በመስክ ሙዚየም
- ጥናት በኦሪገን የቴክኖሎጂ ተቋም ረዳት ፕሮፌሰር ዴቪድ ግሮስኒክል