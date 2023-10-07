በሎስ አንጀለስ ከሚታሰበው የሚቴን ልቀት መቀነስ ከሚጠበቀው በላይ ቀርፋፋ

በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሎስ አንጀለስ የሚገኘው የሚቴን ልቀትን መቀነስ ከመጀመሪያው ከተተነበየው ቀርፋፋ ነው። ሚቴን ለአየር ንብረት ለውጥ የሚያበረክተው ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ ነው፣ ስለዚህ ይህ አዝማሚያ አሳሳቢ ነው።
በሎስ አንጀለስ የሚገኘው የሚቴን ልቀት በከተማዋ ብዙ የነዳጅ እና የጋዝ ጉድጓዶች ስላሏ የረዥም ጊዜ ጉዳይ ነበር። እነዚህ ጉድጓዶች ሚቴን ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ, ይህም የአየር ንብረት ቀውሱን ያባብሰዋል. ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሎስ አንጀለስ ከተማ ከዘይት እና ጋዝ ስራዎች የሚወጣውን ሚቴን ልቀትን ለመቀነስ ደንቦችን አውጥቷል.
ምንም እንኳን እነዚህ ደንቦች የተወሰነ ተጽእኖ ቢኖራቸውም, የቅርብ ጊዜ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የሚቴን ልቀትን መቀነስ እንደታሰበው በፍጥነት አይደለም. ይህ ማለት ከተማዋ የልቀት ቅነሳን ኢላማዋን ለማሟላት ላይሆን ይችላል።
ይህ አዝጋሚ ማሽቆልቆል በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። ለምሳሌ፣ ደንቦቹ በበቂ ሁኔታ ጥብቅ ላይሆኑ ወይም በብቃት እየተተገበሩ ላይሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በሎስ አንጀለስ ያለው የእርጅና መሠረተ ልማት ለቀጣይ ሚቴን መፍሰስ አስተዋጽዖ ሊያደርግ ይችላል።
ይህ መረጃ በተለይ አሳሳቢ ነው ምክንያቱም ሚቴን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በጣም ከፍተኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ ስላለው ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ካለው አስቸኳይ ፍላጎት አንጻር እንደ ሎስ አንጀለስ ላሉ ከተሞች የሚቴን ልቀትን በብቃት መቀነስ ወሳኝ ነው።
ይህንን ችግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በሚቴን ልቀትን ዙሪያ ያሉትን ደንቦች በማጠናከር እና በአግባቡ ተፈፃሚነት እንዲኖረው ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። ከዚህም በላይ የመሰረተ ልማት ማሻሻያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ፍሳሾችን ለመከላከል እና ንፁህ የሃይል አማራጮችን ለማስተዋወቅ ሚቴን ልቀትን በዘላቂነት ለመዋጋት አጋዥ ይሆናል።
በማጠቃለያው፣ በሎስ አንጀለስ የሚገኘው የሚቴን ልቀትን መቀነስ ከተጠበቀው በላይ በሆነ ፍጥነት እየተከሰተ ሲሆን ይህም ከተማዋ የልቀት ቅነሳ ግቦችን ማሳካት አለባት የሚል ስጋት ፈጥሯል። ደንቦችን ማጠናከር፣ አፈፃፀምን ማሻሻል እና በመሠረተ ልማት ማሻሻያዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይህንን ችግር በብቃት ለመቋቋም ይረዳል።
ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች