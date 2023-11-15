አዲስ ግኝት፡ ሱፐርኖቫ በጊዜያዊነት የተጎዳ የምድር ኦዞን ንብርብር በ2022

እጅግ አስደናቂ በሆነ ራዕይ፣ ሳይንቲስቶች እ.ኤ.አ. በ 2022 የሱፐርኖቫ ክስተት ጊዜያዊ ነገር ግን በምድር የኦዞን ሽፋን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ የሚያሳዩ መረጃዎችን በቅርቡ አግኝተዋል። ይህ አስገራሚ ግኝት የጠፈር ፍንዳታዎች በፕላኔታችን ከባቢ አየር ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 9፣ 2022 ቴሌስኮፖች ወደ ምድር የሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን የፎቶኖች ፍሰት መዝግበዋል፣ ይህም በ1.9 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የተከሰተውን የሱፐርኖቫ ፍንዳታ ያመለክታል። ጋማ-ሬይ ፍንዳታ በመባል ይታወቃሉ፣ እነዚህ የሰማይ ክስተቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉት በጣም ብሩህ ክስተቶች መካከል አንዳንዶቹ ተብለው ይታወቃሉ።
የቅርብ ጊዜ ግኝቶች በዚህ ፍንዳታ ምክንያት በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ionized ቅንጣቶች ላይ ሊለካ የሚችል ለውጥ አሳይተዋል። ከእነዚህ ቅንጣቶች መካከል ጎጂ የሆኑ የፀሐይ ጨረሮችን በመምጠጥ ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት የኦዞን ሞለኪውሎች ይገኙበታል። "ኦዞን በከፊል ተሟጦ - ለጊዜው ወድሟል" ሲሉ በሮም የአስትሮፊዚክስ ብሔራዊ ተቋም የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ፒዬትሮ ኡበርቲኒ ለግኝቱ አስተዋፅኦ አድርገዋል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ የመከላከያ ማገጃው በፍጥነት እራሱን ከመጠገን በፊት የኦዞን ሽፋን ላይ ያለው ተጽእኖ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ የታየ ሲሆን ይህም የዝግጅቱን ተፅእኖ ይቀንሳል. ዶ/ር ኡበርቲኒ ይህ የተለየ ክስተት ለጭንቀት መንስኤ እንዳልሆነ አረጋግጠው፣ በጣም ቅርብ ከሆነ ሱፐርኖቫ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችል አመልክተዋል።
እ.ኤ.አ ኖቬምበር 14 ላይ ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው እነዚህ ግኝቶች ከፀሀይ ስርአታችን ውጭ የሚከሰቱ ፈንጂዎች በከባቢ አየር ላይ ተጽዕኖ የማድረግ አቅም እንዳላቸው ያሳያሉ። የምድር ከባቢ አየር፣ እንደ ትልቅ መመርመሪያ የሚሰራ፣ እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ የጠፈር ክስተቶችን ለመረዳት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።