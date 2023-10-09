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ሱፐርኖቫ SN 2023ixf በሜሴየር 101፡ ከአምስት ወራት በኋላ እየደበዘዘ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 9, 2023
ሱፐርኖቫ SN 2023ixf በሜሴየር 101፡ ከአምስት ወራት በኋላ እየደበዘዘ

በሜሴየር 2023 ውስጥ ያለው ሱፐርኖቫ SN 101ixf ቀስ በቀስ እየደበዘዘ ነው፣ ፍንዳታው ከደረሰ ከአምስት ወራት በኋላ። በጥቅምት 8፣ 2023 የተነሳው ይህ የቅርብ ጊዜ ምስል ሱፐርኖቫ አሁንም በጋላክሲው ውስጥ እያበራ ያሳያል። ምስሉ የተቀረፀው የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት አካል በሆነው Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME ሮቦት አሃድ በመጠቀም ነው። ምስሉ ምንም ማጣሪያ ሳይኖር በአማካይ ሶስት የ120 ሰከንድ ተጋላጭነቶች ነው።

መጠኑ 13.7 ተብሎ የሚገመተው የሱፐርኖቫ ብሩህነት ቀስ በቀስ እየቀነሰ ነው። ይህ ግምት በGaia DR2 ኮከብ ካታሎግ በማጣቀሻ ኮከቦች ላይ የተመሰረተ ነው። የ SN 2023ixfን እየከሰመ ያለውን ሂደት መመልከቱ አስደናቂ ነው፣ ምክንያቱም ስለ ሱፐርኖቫዎች የህይወት ዘመን ግንዛቤን ይሰጣል።

የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት እንደ ሱፐርኖቫዎች ያሉ ጉልህ የስነ ፈለክ ክስተቶች ምስሎችን ለመቅረጽ በትጋት እየሰራ ነው። ለጠፈር ምርምር ጥልቅ ፍቅር ባላቸው ሰዎች ድጋፍ ላይ ይተማመናሉ። ለፕሮጄክቱ በመለገስ፣ ደጋፊዎች እንደ ኮሜት C/2020 F3 Neowise ከሮም በላይ፣ አደገኛ አስትሮይድ እና የጠፈር ጣቢያዎች ያሉ የሰማይ ክስተቶችን የሚያሳዩ ልዩ፣ ውሱን እትም ምስሎችን ይቀበላሉ። እነዚህ ልዩ ምስሎች ለጋሾች ብቻ ናቸው እና ለፕሮጀክቱ ላደረጉት አስተዋፅዖ የምስጋና ምልክት ሆነው ያገለግላሉ።

ሱፐርኖቫዎች በኮከብ ሕይወት የመጨረሻ ደረጃዎች ውስጥ የሚከሰቱ ፈንጂ ክስተቶች ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ ኃይልን እና ብርሃንን ይለቃሉ, ይህም በከፍተኛ ርቀት ላይ እንዲታዩ ያደርጋቸዋል. ሱፐርኖቫን ማጥናት ሳይንቲስቶች የከዋክብትን የሕይወት ዑደቶች እንዲረዱ እና የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች እንዲፈቱ ይረዳቸዋል።

ምንጮች:
- የምስል ምንጭ: ምናባዊ ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት
- Gaia DR2 ኮከብ ካታሎግ

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