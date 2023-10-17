ደማቅ የሽግግር ዳሰሳ (BTS) ቦት-የሚንቀሳቀሱ ቴሌስኮፖች አዲስ ሱፐርኖቫን ያግኙ፣ ያረጋግጡ እና ይመድቡ።

የሳይንስ ሊቃውንት እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና የማሽን መማሪያ ቴክኖሎጂዎችን በተሳካ ሁኔታ በመጠቀም በሱፐርኖቫ ጥናት ላይ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ የብሩህ ትራንዚንት ሰርቬይ (BTS) ቦት ፕሮጄክትን ከተወሰነ የብሩህነት ደረጃ በላይ የሆኑትን ሱፐርኖቫዎችን ለመመልከት እና ለመከፋፈል እንደ ሰፊ ተነሳሽነት አካል አድርገው ቀጥረዋል።
በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እና መምህራን የተገነባው BTSbot, በእውነተኛ ጊዜ ሱፐርኖቫን መለየት እና መከፋፈል ችሏል, ይህም ክስተቱን ለማረጋገጥ የሰዎች ጣልቃገብነት አስፈላጊነትን ያስወግዳል. "የሰው መካከለኛውን" በማስወገድ ቦት ተመራማሪዎች የሰማይ ክስተትን ለመተንተን ተጨማሪ ጊዜ ይሰጣቸዋል.
የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ሚለር የዚህን እድገት አስፈላጊነት ገልጸው፣ የሞዴሎች ተጨማሪ ማሻሻያ ቦት ልዩ ልዩ የከዋክብት ፍንዳታዎችን ለመለየት ያስችላል። ይህ የጠፈር ፍንዳታ ጥናትን በእጅጉ ያሳድጋል እና አመጣጣቸውን ለማብራራት አዳዲስ መላምቶችን ለመፍጠር አስተዋፅኦ ያደርጋል።
አንዳንድ ግለሰቦች ሰዎችን በአይአይ መተካት ስጋታቸውን ቢገልጹም፣ ሚለር የመጨረሻው ግብ ውጤታማነትን ማሳደግ እንደሆነ አፅንዖት ሰጥቷል። እ.ኤ.አ. በ 2018 የጀመረው የBTS ፕሮጀክት አሁን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሱፐርኖቫዎች ሰፊ የመረጃ ቋት አለው። ይህ መረጃ ቡድኑ የቦቱን የግኝት እና የምደባ ሂደት በራስ ሰር እንዲያሰለጥነው እና እንዲያሻሽል ያስችለዋል።
በዚህ መስክ የ AI እና የማሽን መማሪያን በተሳካ ሁኔታ መተግበሩ በሥነ ፈለክ ምርምር ውስጥ ጉልህ እድገትን ያሳያል። በBTS በቦት የሚንቀሳቀሱ ቴሌስኮፖች በትብብር ሲሰሩ የአዳዲስ ሱፐርኖቫዎች ግኝት እና ምደባ አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ውጤታማ ሆነዋል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ: [ምንጭ]
– የሱፐርኖቫ ፍቺ፡- ሱፐርኖቫ በኮከብ የህይወት ኡደት መጨረሻ ላይ የሚፈጠር ኃይለኛ ፍንዳታ ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል እንዲለቀቅ እና አዳዲስ ንጥረ ነገሮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።
- የ AI ፍቺ፡ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደ የእይታ ግንዛቤ፣ የንግግር ማወቂያ እና ውሳኔ አሰጣጥ ያሉ በተለምዶ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚጠይቁ ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ የኮምፒዩተር ስርዓቶችን ማሳደግን ያመለክታል።
- የማሽን መማሪያ ፍቺ፡- የማሽን መማር የ AI ንዑስ ስብስብ ሲሆን ኮምፒውተሮች ያለግልጽ ፕሮግራሚንግ መረጃን እንዲማሩ እና እንዲተረጉሙ ለማድረግ አልጎሪዝምን መጠቀምን ያካትታል።
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ: [ምንጭ]