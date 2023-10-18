የሱፐርሊንሲንግ ቴክኒክ ከባህላዊ ገደቦች ባሻገር ማይክሮስኮፖችን ያሳድጋል

በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት ሱፐር ሌንስ ሳያስፈልግ ሱፐርሊንሲንግ ለማድረግ የሚያስችል አዲስ ዘዴ አግኝተዋል። ባህላዊ የኦፕቲካል ዘዴዎች በብርሃን ሞገድ ተፈጥሮ የሚወሰነው በዲፍራክሽን ወሰን ምክንያት ዕቃዎችን ምን ያህል በቅርብ መመርመር እንደሚችሉ ላይ ገደቦች አሏቸው። የዲፍራክሽን ገደቡ እንደሚያሳየው ትኩረት የተደረገበት ምስል ለእይታ የሚውለው የብርሃን የሞገድ ርዝመት ከግማሽ ያነሰ ሊሆን አይችልም።
ከዚህ ቀደም ሱፐር ሌንሶችን በመጠቀም ይህንን ገደብ ለማለፍ የተደረጉ ሙከራዎች በከፍተኛ የእይታ ኪሳራዎች ተስተጓጉለዋል፣ ይህም ሌንሶቹ ግልጽ ያልሆኑ እንዲሆኑ አድርጓል። ነገር ግን፣ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት አሁን ሱፐር ሌንስን ሙሉ በሙሉ በማስወገድ በትንሹ ኪሳራዎች የላቀ ውጤት ማምጣት የሚችሉበትን መንገድ አግኝተዋል።
ተመራማሪዎቹ የብርሃን ፍተሻውን ከእቃው ርቀው በማስቀመጥ ሁለቱንም ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን መረጃዎች ሰብስበዋል. ርቆ በመለካት፣ ፍተሻው በከፍተኛ ጥራት ባለው መረጃ ላይ ጣልቃ አልገባም። ይህ በሱፐርሊንሲንግ ውስጥ የተገኘው ግኝት እንደ ካንሰር ምርመራ፣ የህክምና ምስል፣ አርኪኦሎጂ እና ፎረንሲክስ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
በኮምፒዩተር ላይ የድህረ-ሂደት ደረጃን በመጠቀም የሱፐርሊንስ ክዋኔው ከተለኩ በኋላ ተከናውኗል. ይህ ዘዴ ኢቫንሰንት (ወይም የሚጠፋ) የብርሃን ሞገዶችን በመምረጥ የነገሩን ትክክለኛ ምስል ያጎላል። ተመራማሪዎቹ ይህ ዘዴ በቅጠሎች ውስጥ ያለውን የእርጥበት መጠን ለመወሰን፣ የማይክሮ ፋብሪካ ቴክኒኮችን ለማሻሻል እና በሥነ ጥበብ ሥራዎች ውስጥ የተደበቁ ንጣፎችን ለማሳየት ሊተገበር እንደሚችል ያምናሉ።
ተመራማሪዎቹ በሚታዩ እና በማይክሮዌቭ መካከል ባለው የስፔክትረም ክልል ውስጥ በሚወድቅ ቴራሄትዝ ድግግሞሽ ላይ ብርሃንን ተጠቅመዋል። ይህ የድግግሞሽ ክልል ስለ ባዮሎጂካል ናሙናዎች ጠቃሚ መረጃን ይሰጣል እና ለፕሮቲን አወቃቀር ትንተና፣ የእርጥበት ተለዋዋጭነት እና የካንሰር ምስልን ሊያገለግል ይችላል።
ይህ የመሠረተ ልማት ቴክኒክ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል ከዕቃው ደህንነቱ የተጠበቀ ርቀት በመጠበቅ የምስል መዛባትን ይከላከላል። ተመራማሪዎቹ ይህ ዘዴ ከፍተኛ ጥራት ባለው የኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ ውስጥ ለሚሳተፍ ለማንኛውም ሰው ፍላጎት እንደሚሆን ይጠብቃሉ.
በአጠቃላይ ይህ ግኝት በአጉሊ መነጽር እድገቶች በሮችን ይከፍታል እና በተለያዩ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂ መስኮች ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል.
ምንጭ፡ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ፣ Phys.org