የድሮ አልማዞች በሱፐር አህጉር ዑደት ውስጥ ግንዛቤዎችን ያሳያሉ

በቅርቡ በዊትዋተርስራንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት የጂኦኬሚካላዊ ትንታኔዎች እና በአልማዝ ውስጥ የተካተቱት የፍቅር ጓደኝነት የጥንታዊቷ ሱፐር አህጉር ጎንድዋና አፈጣጠር እና ፍልሰት ላይ ብርሃን ፈንጥቆታል። ግኝቶቹ የምድርን ገጽታ በሚቀርጹ ውስብስብ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ካረን ስሚት አልማዝ ከ650-450 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በደቡብ ዋልታ አካባቢ ሱፐር አህጉርን ሲሸፍን ከጎንድዋና በታች በከፍተኛ ጥልቀት እንደተፈጠሩ አብራርተዋል። ወደ አልማዝ የሚሄዱት ዓለቶች አልማዝ በሚፈጠርበት ጊዜ ተንሳፋፊ ሆኑ፣ የተቀነሰ መጎናጸፊያ ቁሳቁሶችን እና አልማዞቹን እራሳቸው በማጓጓዝ ላይ ናቸው። ይህ ቁሳቁስ ከታች ጀምሮ ለሱፐር አህጉር እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል.
ጎንድዋና ከ120 ሚሊዮን ዓመታት በፊት መገንጠል ሲጀምር፣ አልማዞች፣ ከአስተናጋጁ ዐለት ጋር የተያያዙ ጥቃቅን ጭነቶች፣ በኃይለኛ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ወደ ምድር ገጽ መጡ። በአሁኑ ጊዜ በብራዚል እና በምዕራብ አፍሪካ የተከሰቱት ፍንዳታዎች የጎንደዋና አህጉራዊ ቁርጥራጮች ካሉበት ቦታ ጋር ይገጣጠማሉ። ይህ የሚያመለክተው አልማዞች በተበታተኑበት ወቅት ከተለያዩ የሱፐር አህጉር ክፍሎች ጋር ተሰደዱ፣ በየመሠረታቸው ላይ “ተጣብቀው” ሆነዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው አልማዝ በአቀባዊ እና በአግድም ወደ ምድር በመጓዝ የሱፐር አህጉርን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ በመፈለግ ላይ ነው። ይህ ውስብስብ ታሪክ ደግሞ አህጉር ዕድገት እምቅ አዲስ ሁነታ ይጠቁማል, በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት ቁሳዊ ጥንታዊ አህጉራዊ ቍርስራሽ ሥር ጋር accreted ነበር እንደ, thickening እና አንድ ላይ ብየዳ.
አልማዞች በጥንካሬያቸው እና በጥንካሬያቸው ምክንያት የምድርን ጂኦሎጂካል ሂደቶች በመረዳት ረገድ ልዩ ሚና ይጫወታሉ። ከሱፐር አህጉራት ጋር የተቆራኙትን የፍጥረት እና የጥፋት ዑደቶች ሊተርፉ እና ሊመዘግቡ ከሚችሉ ጥቂት ማዕድናት ውስጥ አንዱ ናቸው።
የጥናቱ ግኝቶች ስለ ፕላት ቴክቶኒክስ እና ጥልቅ የጂኦሎጂ ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። እንደ ጎንድዋና ያሉ ሱፐር አህጉራት የፕላት ቴክቶኒክስ ቁልፍ ነጂ በሆነው ጥልቅ የውቅያኖስ ንጣፍ ንጣፍ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። እነዚህን ሂደቶች መረዳት ፈታኝ ነበር፣ ነገር ግን የድሮ አልማዞች ትንተና የምድርን ጥልቅ ስራዎች እና ከሱፐር አህጉር ዑደት ጋር ያለውን ግንኙነት በቀጥታ መስኮት ያቀርባል።
ምንጮች:
- የዊትዋተርስራንድ ዩኒቨርሲቲ