የፓንገያ ኡልቲማ ምስረታ በ 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የጅምላ መጥፋት ሊያስከትል ይችላል

በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ፓንጋ ኡልቲማ በመባል የሚታወቀው የወደፊት ሱፐር አህጉር መመስረት በ 250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ የሰው እና ሌሎች አጥቢ እንስሳት መጥፋት ሊያስከትል ይችላል. ይህ የጅምላ መጥፋት በዋነኛነት የሚከሰተው በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ መጨመር፣ ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት እና የቆዩ ፀሀይ ተጨማሪ ጨረሮች በመኖሩ ምክንያት በከፍተኛ የሙቀት ጭንቀት ነው።
ሳይንቲስቶች ከ UK Met Office የአየር ንብረት ሞዴልን እና ከብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ሱፐር ኮምፒዩተርን በመጠቀም የፓንጋ ኡልቲማ እምቅ የአየር ንብረትን ማስመሰል ችለዋል። ውጤቱ እንደሚያሳየው የአለም ሙቀት በ15 ዲግሪ ሴልሺየስ (በመሬት ላይ እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ) ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃ በላይ ሊጨምር ይችላል። ይህ የሙቀት መጠን ከበርካታ የህይወት ዓይነቶች የመቻቻል ደረጃዎች ይበልጣል, ይህም የብዝሃ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ውድቀት ያስከትላል.
ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት ከእነዚህ ከባድ የአየር ሙቀት ጋር መላመድ ከሚገጥሟቸው ዋና ዋና ፈተናዎች አንዱ በአንፃራዊነት አጭር የሆነው በምድር ላይ የመኖር ጊዜ ነው። አጥቢ እንስሳት በዝግመተ ለውጥ ረገድ ትልቅ የስኬት ታሪክ ናቸው፣ ነገር ግን ከከፍተኛ ሙቀት ጋር የመላመድ ችሎታቸው በፓንጋ ኡልቲማ ዘመን ለመኖር በጣም ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል።
ከሙቀት ቀጥተኛ ተጽእኖ በተጨማሪ የእፅዋት መውደቅም ይከሰታል, ይህም ከፍተኛ የምግብ አቅርቦት ችግርን ያስከትላል. አብዛኛዎቹ ተክሎች ከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ይጨነቃሉ እና ለረጅም ጊዜ ለ 60 ዲግሪ ሴልሺየስ ከተጋለጡ ሙሉ በሙሉ ይወድቃሉ. ይህ ውድቀት በጠቅላላው ሥነ-ምህዳር ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል.
የጥናቱ መሪ አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ ከብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የህልውናችንን ጊዜያዊ ተፈጥሮ ያስታውሰናል እና የአየር ንብረት ለውጥን ልንታገሰው ከቻልነው በላይ እንዳንገፋ ያስጠነቅቀናል። በምድር ላይ የበላይ የሆኑት ዝርያዎች በፕላኔቷ እና በአየር ንብረቷ ለሚወስኑት ውሳኔ ተገዢ መሆናቸውን ገልጾ ከሰዎች በኋላ የሚመጣው ሙሉ በሙሉ አዲስ ነገር ሊሆን እንደሚችል አጽንኦት ሰጥቷል።
ጥናቱ ከእንደዚህ አይነት የረዥም ጊዜ ትንበያዎች ጋር የተቆራኘውን ከፍተኛ አለመረጋጋት ቢቀበልም፣ ያለፉትን የጅምላ መጥፋት ክስተቶች እና በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ለመኖሪያነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ነገሮች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የርቀት ጋላክሲዎችን ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ፕላኔቶችን የሚቃኙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከብ ቅርበት እና የውሃ መኖርን ብቻ ሳይሆን የፕላኔቷን የአየር ንብረት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር የቴክቶኒክ እንቅስቃሴንም ማጤን ይኖርባቸዋል።
በማጠቃለያው ፣ የፓንጋ ኡልቲማ ምስረታ በ 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ በምድር ላይ ላለው ሕይወት አስከፊ መዘዝ ሊኖረው ይችላል። የፕላኔታችን የአየር ንብረት ስስ ሚዛን እና አሁን ያለውን የአየር ንብረት ችግር ለመፍታት የሰው እና የሌሎች ዝርያዎች የረዥም ጊዜ ህልውናን ለማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ ጥናት ፣ ዋና ደራሲ አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ ፣ የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ