የሱፐር-ኮንዳክቲክስ ግኝት፡ ከሄይኬ ካመርሊንግ ኦነስ ትምህርቶች

ሱፐርኮንዳክቲቭ (Superconductivity)፣ የኤሌትሪክ ሞገዶች ያለ ተከላካይነት የመፍሰስ ችሎታ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በኔዘርላንድስ የፊዚክስ ሊቅ ሄይክ ካመርሊንግ ኦነስ በ1911 ነው። ይህ አስደናቂ ግኝት ሳይንሳዊ እድሎችን የፈጠረ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ መስኮች ከኤምአርአይ ማሽኖች እስከ ቅንጣቢ አፋጣኝ እድገቶችን አስገኝቷል። .
በኔዘርላንድ የላይደን ዩንቨርስቲ የፊዚክስ መምህር የሆነው ኦኔስ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያለው የፊዚክስ ላብራቶሪ ገንብቶ ድንቅ ሙከራዎችን አድርጓል። ሄሊየምን ወደ ፍፁም ዜሮ የሙቀት መጠን በማቀዝቀዝ የሱፐርኮንዳክቲክስ ያልተጠበቀ ግኝት የተከሰተበትን አካባቢ ፈጠረ።
ኤፕሪል 8, 1911 ኦኔስ እና ቡድኑ የሜርኩሪ ሽቦን የኤሌክትሪክ መከላከያ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሙቀት መጠን ለካ። በጣም የሚገርመው ግን ሽቦው ምንም አይነት የመቋቋም አቅም ሳይኖረው ኤሌክትሪኩን እየመራ መሆኑ ነው። ይህ የመጀመሪያ ምልከታ፣ ምንም እንኳን ወዲያውኑ የሱፐር-ኮንዳክቲክስ ማረጋገጫ ተብሎ ተቀባይነት ባያገኝም፣ የፊዚክስ አዲስ ዘመን መጀመሩን ያመለክታል።
በቀጣዮቹ ሙከራዎች ኦኔስ እና ቡድኑ የሱፐር-ኮንዳክሽን መኖሩን አረጋግጠዋል. የሙቀት መጠኑ በትንሽ ዲግሪ ሲጨምር በድንገት የኤሌክትሪክ መከላከያ መጨመሩን ተመልክተዋል። ይህ ያልተጠበቀ ባህሪ ግራ ገብቷቸዋል፣ እናም እነዚህን ውጤቶች እንደገና ለማባዛት እና የላቀ ባህሪን የሚያሳይ የማይካድ ማስረጃ ለማቅረብ ወራት መሻሻሎች ፈጅቷል።
ኦኔስ ግኝቶቹን ያቀረበው በመጀመሪያው የሶልቪ ኮንፈረንስ ላይ ሲሆን በመጨረሻም በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ፊዚክስ ላይ በሠራው የፊዚክስ የኖቤል ሽልማት አግኝቷል. ነገር ግን፣ የቀረው ፈተና ከፍ ባለ የሙቀት መጠን ወደ ክፍል የሙቀት መጠን ሊሠሩ የሚችሉ ሱፐርኮንዳክተሮችን ማግኘት ነው። በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሙቀት መጠን ከ -400 ዲግሪ ፋራናይት (-240 ዲግሪ ሴልሺየስ) በታች መስራት ለአብዛኛዎቹ መተግበሪያዎች ተግባራዊ አይሆንም።
ኦኔስ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ተመራማሪዎች የተግባር አፕሊኬሽኖችን አቅም ለመክፈት በማሰብ ከፍተኛ ወሳኝ የሙቀት መጠን ያላቸውን ሱፐርኮንዳክተሮችን እየፈለጉ ነው። ሳይንቲስቶች የተለያዩ ቁሳቁሶችን እና አቀራረቦችን በማሰስ የክፍል ሙቀት ልዕለ-ኮንዳክሽን ፍለጋ ቀጣይ ነው።
የሄይኬ ካሜርሊንግ ኦነስ ውርስ እና የሱፐር ምግባር ግኝት በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ ጽናት ያለውን ጠቀሜታ ያስተምረናል። የሳይንስ ሊቃውንት ከዚህ አስደናቂ ግኝት ታሪክን እና ትምህርቶችን በመረዳት በሱፐር-ኮንዳክቲክስ ውስጥ የሚቻለውን ድንበር መግፋታቸውን ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- (የምንጩ ርዕስ) (ከምንጩ ጋር አገናኝ)