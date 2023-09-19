በናሳ የተገነባው የግሪን ሃውስ ጋዝ መፈለጊያ ለካርቦን ካርታ አነሳሽነት በቅርብ ጅምር

የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) የሙቀት አማቂ ጋዞችን ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከጠፈር ለመለካት የተነደፈ ዘመናዊ የምስል ስፔክትሮሜትር ሠርቷል። ይህ መሳሪያ በሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ወደ ፕላኔት ላብስ ፒቢሲ ከደረሰ በኋላ ለመጀመር አንድ እርምጃ ቀርቧል።
የኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በካርቦን ማፐር የሚመራ የካርቦን ካርታ ተነሳሽነት አካል ነው። ድርጅቱ የሚቴን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንጮችን ለመለካት እና ለመለካት ያስችለዋል፣ በተለይም ለአለም አቀፍ የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀቶች ጉልህ ድርሻ ባላቸው “ሱፐር-ኤሚተሮች” ላይ ያተኩራል።
የካርቦን ማፐርን፣ ጄፒኤልን፣ ፕላኔትን፣ የካሊፎርኒያ አየር ሪሶርስ ቦርድን፣ ሮኪ ማውንቴን ኢንስቲትዩት፣ አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ እና የአሪዞና ዩኒቨርሲቲን ያቀፈው የካርቦን ማፕፐር ጥምረት በዚህ የህዝብ-የግል ጥረት በግሪንሀውስ ጋዝ ልቀቶች ላይ መረጃ ለመሰብሰብ በጋራ እየሰራ ነው። .
ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር የሚሠራው በመሬት ገጽ ላይ የሚንፀባረቀውን እና በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ጋዞች የሚዋጠውን የብርሃን የሞገድ ርዝመት በመለካት ነው። የተለያዩ ጋዞች የተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን ይቀበላሉ, ይህም ልዩ ልዩ "የጣት አሻራ" በመፍጠር የኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር መለየት ይችላል. ይህም የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በትክክል ለመለካት እና ለመለካት ያስችላል።
በፕላኔት ወደተነደፈው ታናገር ሳተላይት ውስጥ ከመዋሃዱ በፊት ስፔክትሮሜትር በ JPL በጣም አስቸጋሪ በሆኑ የጠፈር ሁኔታዎች ውስጥ ያለውን የመቋቋም አቅም ለማረጋገጥ ጥብቅ ሙከራ አድርጓል። የተሳካላቸው ሙከራዎች ስፔክትሮሜትርን ለኃይለኛ ንዝረት እና ለከፍተኛ የአየር ሙቀት መጨመርን ያካትታሉ። የተጠናቀቀውን መሳሪያ በቫክዩም ቻምበር ውስጥ ለመፈተሽ የ ሚቴን ናሙናም ጥቅም ላይ ውሏል፣ ይህም የጋዝ ግልጽ የሆነ የጣት አሻራ አወጣ።
ሳተላይቱ በተቀናጀ ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር ወደ ህዋ ልታመጥቅ የታቀደው በ2024 መጀመሪያ ነው። የካርቦን ካርታው ተነሳሽነት በዚህ መሳሪያ የተሰበሰበውን መረጃ ከሌሎች ነባር መሳሪያዎች ጋር ለመጠቀም ማለትም እንደ NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spectrometer በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የነጥብ ምንጭ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በተመለከተ አጠቃላይ ጥናት ለማቅረብ።
ይህ በመንግስት፣ በጎ አድራጎት እና በኢንዱስትሪ መካከል ያለው ትብብር ፈጠራ አቀራረቦች እንዴት ወደ ልዩ ችሎታዎች እንደሚያመሩ የሚያሳይ ምሳሌ ነው።
ምንጮች:
- ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) - መዝገበ ቃላት፡ https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch