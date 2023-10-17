CME ወደ ምድር ሲቃረብ ናሳ እምቅ የጂኦማግኔቲክ ማዕበልን ያስጠነቅቃል

ናሳ በቅርቡ ከፀሐይ ስፖት AR3467 በተለቀቀው ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ምክንያት ሊከሰት ስለሚችል ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ምንም እንኳን CME ከመሬት ጋር ቀጥተኛ የግጭት ኮርስ ላይ ባይሆንም, ባለሙያዎች አሁንም በፕላኔታችን ላይ የእይታ ምት ሊኖረው እንደሚችል ያምናሉ.
የጸሃይ ቦታዎች በቀዝቃዛው ሙቀት እና ኃይለኛ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ተለይተው የሚታወቁት በፀሐይ ፎቶፈርፈር ላይ ጊዜያዊ ክስተቶች ናቸው። እነዚህ የፀሐይ ቦታዎች ማግኔቲክ ፋይበር በሚባሉ የተጠናከረ መግነጢሳዊ ኃይል ክልሎች የተገናኙ ናቸው። ኦክቶበር 16፣ sunspot AR3467 የመግነጢሳዊ ክር ፍንዳታ አጋጥሞታል፣ ይህም የኃይል ፍንዳታ ወደ ህዋ በለቀ።
CME ከፀሀይ ዘውድ በላይ የሚወጣ ወይም ወደ ጠፈር የሚለቀቅ ግዙፍ የፀሀይ ንፋስ እና መግነጢሳዊ መስኮች ነው። እነዚህ ሲኤምኢዎች ሃይለኛ ቅንጣቶችን ተሸክመው በፕላኔታችን ማግኔቶስፌር ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ወደ ምድር ሊጓዙ ይችላሉ።
የናሳ የቅርብ ጊዜ ሞዴል በፀሐይ ስፖት AR3467 ፍንዳታ የሚመጣው CME በጥቅምት 19 ምድራችን ላይ የእይታ ምት ሊያደርስ እንደሚችል ይጠቁማል፣ ይህም አነስተኛ G1-class ጂኦማግኔቲክ አውሎ ንፋስ ሊያስከትል ይችላል። ይህ እንደ መጠነኛ አውሎ ነፋስ ቢሆንም፣ አሁንም እንደ የሳተላይት ግንኙነቶች መስተጓጎል፣ መጠነኛ የሃይል መረቦች መለዋወጥ እና በከፍታ ኬንትሮስ ላይ የሚያምሩ አውሮራዎች መታየትን የመሳሰሉ ጉልህ ተፅዕኖዎች ሊኖሩት ይችላል።
ምንም እንኳን ይህ ከዒላማ ውጭ የሆነው CME ትልቅ አሳሳቢ ነገር ባይሆንም፣ ናሳ የፀሐይ እንቅስቃሴዎችን በየጊዜው መከታተል አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል። ከከባቢ አየር እስከ ምስቅልቅል ገፅዋ ድረስ የተለያዩ ክስተቶችን በመመርመር ፀሀይን ያለማቋረጥ ለመከታተል የፀሀይ ታዛቢዎችን መረብ ቀጥረዋል። የናሳ ተልእኮዎች እንደ ሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ፣ የፀሃይ ቴሬስትሪያል ግንኙነት ኦብዘርቫቶሪ እና የኢንተርፌስ ሪጅን ኢሜጂንግ ስፔክትሮግራፍ እና ሌሎችም ለዚህ ቀጣይ የፀሀይ ክትትል አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ SpaceWeather.com