የሱፍ አበባ አስደናቂ ዳንስ ከፀሐይ ጋር አዲስ ግንዛቤዎች

የሱፍ አበባዎች ፀሐይን ከንጋት እስከ ምሽት ድረስ የመከታተል ችሎታቸው ለዘመናት ገዝተውናል። ይህ ባህሪ, ሄሊዮትሮፒዝም በመባል የሚታወቀው, ለረጅም ጊዜ የተንኮል ምንጭ ነው, ነገር ግን ከጀርባ ያለው ሳይንስ የማይታወቅ ሆኖ ቆይቷል. ይሁን እንጂ በስቴሲ ሃርመር እና በካሊፎርኒያ ዴቪስ ዩንቨርስቲ በቡድኗ የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት የዚህን ክስተት ውስብስብነት መፍታት ጀምሯል።
ለዓመታት ተመራማሪዎች የሱፍ አበባዎች የፎቶትሮፒክ ምላሽ ተብሎ የሚጠራውን ብርሃን-ተኮር ምላሽ መንገድ በመጠቀም ወደ ብርሃን ምንጮች እንደሚሄዱ ያምኑ ነበር. ይህ ዘዴ ፎቶቶሮፒን በሚባሉ ፕሮቲኖች አማካኝነት ሰማያዊ ብርሃንን መለየትን ያካትታል, ከዚያም የሱፍ አበባውን የሚያድግ ጫፍ ወደ ብርሃን መታጠፍ ይጀምራል. የሄሊዮትሮፒዝም ዋነኛ አሽከርካሪ እንደሆነ ይታሰብ ነበር.
ሆኖም ሃርመር እና ባልደረቦቿ ታሪኩ ቀላል እንዳልሆነ ደርሰውበታል። ቁጥጥር በሚደረግበት የላቦራቶሪ ሁኔታ ውስጥ በሱፍ አበባ ውስጥ ያለውን የጂን እንቅስቃሴ ዘይቤን በተፈጥሮ አካባቢ ውስጥ ካሉት ጋር በማነፃፀር፣ ለፎቶትሮፒክ መታጠፍ ተጠያቂ የሆኑ ጥቂት የጂኖች ስብስብ ብቻ ለፀሀይ እንቅስቃሴ ምላሽ ከፍተኛ ለውጦችን አሳይተዋል።
ባልተጠበቀ ሁኔታ ተመራማሪዎቹ ሌሎች የብርሃን ምላሽ ስርዓቶችን በተለይም የጥላ መራቅ ስርዓት መስራታቸውን አጋልጠዋል። ይህ ስርዓት በጥላ በተሸፈኑ አካባቢዎች በብዛት የሚገኘውን የሩቅ ቀይ ብርሃንን ይለያል እና ፀሀይ በምስራቅ በነበረችበት በጠዋቱ ሰአታት ከሱፍ አበባ ግንድ በስተ ምዕራብ በኩል ንቁ ሆኖ ታይቷል። ይህ መገለጥ የሱፍ አበባ እንቅስቃሴን በተመለከተ ውስብስብ ዘዴዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
በተጨማሪም ጥናቱ እንዳመለከተው የሱፍ አበባዎች አንድ ወይም ከዚያ በላይ የብርሃን ቀስቅሴዎች በማይኖሩበት ጊዜ እንኳን ፀሐይን መከታተል ይችላሉ. ይህ የሚያመለክተው ብዙ ስርዓቶች የሄሊዮትሮፒክ ምላሽን ለማረጋገጥ እንዲተባበሩ ነው, ይህም የሱፍ አበባዎችን ከፀሐይ ጋር በዕለት ተዕለት ዳንስ ለመምራት የሴፍቲኔት መረብ ያቀርባል.
"የእኛ ግኝቶች ስለ ተክሎች ባህሪ እና መላመድ ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ይቃወማሉ" ይላል ሃርመር. "የሱፍ አበባዎች የመከታተያ እንቅስቃሴያቸውን ለመጀመር እና ለማቆየት የተለያዩ ሞለኪውላዊ መንገዶችን የመጠቀም ችሎታቸው የዚህን ሂደት አስደናቂ ውስብስብነት ያጎላል።"
ይህ ጥናት በደንብ ስለታየው የተፈጥሮ ክስተት ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በተጨማሪ በእጽዋት ባዮሎጂ ውስጥ አዳዲስ የምርምር መንገዶችን ይከፍታል። በPLOS ባዮሎጂ የታተመው ጥናቱ አስደናቂው የሱፍ አበባ አለም እና ከፀሀይ ብርሃን ጋር ስላላቸው ልዩ ግንኙነት ተጨማሪ ምርመራዎችን ለማድረግ መንገድ ይከፍታል።
በየጥ:
ጥ፡- ሄሊዮትሮፒዝም ምንድን ነው?
መ: ሄሊዮትሮፒዝም የፀሐይን እንቅስቃሴ በቀን ውስጥ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ለመከታተል በሱፍ አበባዎች የሚታየው ባህሪ ነው።
ጥ፡ የፎቶትሮፒክ ምላሽ ምንድነው?
መ: የፎቶትሮፒክ ምላሽ በእጽዋት ውስጥ በብርሃን ላይ የተመሰረተ መንገድ ነው, ሰማያዊ ብርሃንን በመለየት የሚቀሰቀስ, ይህም ተክሉን ወደ ብርሃን ምንጭ መታጠፍ ያደርገዋል.
ጥ: የጥላ ማስወገድ ስርዓት ምንድነው?
መ፡ የጥላ መራቅ ስርዓት በእጽዋት ውስጥ የራቀ-ቀይ ብርሃንን የሚለይ፣በተለምዶ በጥላ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኝ እና ልዩ የእድገት ምላሾችን የሚፈጥር የብርሃን ምላሽ ስርዓት ነው።
ጥ: - የሱፍ አበባዎች የብርሃን ቀስቅሴዎች በማይኖሩበት ጊዜ እንኳን ፀሐይን እንዴት ይከተላሉ?
መ: ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሱፍ አበባዎች የሄሊዮትሮፒክ ምላሽን ለማረጋገጥ በበርካታ ስርዓቶች ላይ እንደሚታመኑ, ይህም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የብርሃን ቀስቅሴዎች በሚጠፉበት ጊዜ እንኳን ፀሐይን እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል.